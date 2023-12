La sphère pyramidale, ou de l’impossibilité topologique de débattre avec un dualiste

L'actualité récente restant relativement soporifique - pas de nouveau variant COVID "tueur d'enfant", les Russes ont bel et bien gagné en Ukraine, Trump est largement en tête dans les sondages, à peu près tout le monde s'accorde à dire qu'Israël exagère un peu dans sa riposte... - offrons-nous un petit moment de récréation intellectuelle avec la sphère pyramidale, parabole de l’impossibilité radicale de « débattre » avec un idéologue dualiste persuadé de détenir « LA » vérité.

Cette parabole topologique est simple. Prenons deux débatteurs, que nous désignerons audacieusement par les lettres « M » (comme Moniste) et « D » (comme Dualiste), et plaçons-les autour d’un objet en 3 dimensions. Chacun verra ce cet objet une « silhouette » équivalente à une forme en 2 dimensions. Si cet objet est par exemple un cylindre, M pourrait en voir une forme circulaire, tandis que D en verra un carré. Si c’est une pyramide, M verra un carré tandis que D verra un triangle. Si c’est un cône, M percevra un triangle et D un cercle.

Montons d’une dimension et supposons que chaque débatteur voit une forme en 3 dimensions, obtenue par projection dans l’espace d’une forme en 4 dimensions. Dans le cas simple d’un « hypercube », nos 2 amis verront tous les 2 un cube ; idem pour une « hypersphère », chacun voyant une sphère. Mais on peut imaginer des formes en 4 dimensions dont l’un verra une projection cubique et l’autre sphérique, ou bien tantôt cubique, tantôt pyramidale, ou bien encore sphérique et pyramidale – comme cette fameuse « sphère pyramidale » de l'artiste romano-argentin Juan Romano Chucalescu jadis interviewé par Les Inconnus.

Bref. Restons-en à notre cylindre. Imagions alors le dialogue entre notre débatteur non-dualiste « M » et son interlocuteur dualiste « D ».

M : Je vois un cercle.

D : Mais non, c’est un carré.

M : Je ne dis pas que c’est un cercle, je dis juste que je vois un cercle.

D : Mais non, c’est un carré, c’est évident !

M : OK, attends, je te rejoins [il se déplace] Tu as raison, de là où tu es, on voit bien un carré [il retourne à sa place].

D : Ah, tu vois bien que j’avais raison ! C’est un carré.

M : Je comprends ton point de vue désormais. Mais il n’empêche, de mon point de vue, c’est toujours un cercle !

D : Mais tu viens de reconnaître que tu avais tort et que c’était un carré !

M : Mais non pas du tout, j’ai reconnu que de là où tu es, tu vois effectivement un carré, mais moi, de là où je suis, je vois bien un cercle !

D : Mais ce n’est pas possible ! Ca ne peut pas être à la fois un cercle ET un carré ! Donc si c’est un carré, tu ne peux plus dire que c’est un cercle. Tu t’enfonces dans la dérive sectaire !

M : Mais je ne dis pas que c’est A LA FOIS un cercle et un carré, je dis au contraire que ce n’est NI un cercle, NI un carré. C’est quelque chose que TOI, de TON POINT DE VUE, tu vois comme un carré et MOI, de MON POINT DE VUE, je vois comme un cercle !

D : Tu dérapes dans le confusionnisme et la désinformation !

M : … OK, s’il te plait, viens là où je suis, et tu verras bien qu’on voit un cercle !

D : Inutile que je me fatigue, j’ai déjà débunké ta fake news et prouvé que c’était un carré.

M : Mais puisque je te dis qu’on voit un cercle d’ici !

D : Tu ne fais que répéter la propagande russe !

M : Mais… Ce n’est pas parce que les Russes disent que c’est un carré que ce n’en est pas un !

D : Suggérer que mon carré puisse être un cercle est offensant ! Je vais porter plainte pour quadrophobie !

M : … what ?

D : En persistant à mégenrer mon carré, tu portes atteinte à ma dignité et à ma liberté de choix !

M : …

D : Il est interdit par la loi de contester l’existence des carrés !

M : La loi ne peut pas décider ce qui est rond ou carré !

D : Tous les livres qui parlent de cercles devraient être bannis des bibliothèques scolaires ! Ou bien réécrits pour ne plus parler que de carrés !

M : C’est parfaitement orwellien ! Un vrai totalitarisme de la pensée !

D : Utiliser le mot « totalitarisme » est indécent ! Le totalitarisme, c’est lorsqu’on interdisait aux pyramidologues d’utiliser le mot « triangle » pour parler des cercles !

M : Mais c’est exactement la même chose !

D : Révisionniste ! Négationniste ! C’est un appel à la haine passible de poursuites judiciaires !

Etc. etc.

Et à la fin de ce petit dialogue, D dénoncera M à Conspiracy Watch, à l’ARCOM, au CCHD et aux Sleeping Giants, et ce dernier finira banni de Twitter, Facebook et Instagram, démonétisé de YouTube et TikTok, à tout jamais rattaché à la « complosphère », à la « russosphère » et à la « fachosphère ». D publiera une tribune dans Libération pour se réjouir de cette avancée de la Liberté d’Expression et de l’Intersectionnalité géométrique. Et peu de temps après, une loi sera votée sous les applaudissements pour interdire d’utiliser le mot « cercle » sous peine de 15 000 euros d’amendes…

Pour nous Monistes le but, et surtout le plaisir, d’un vrai débat intellectuel, n’est pas de convaincre l’autre qu’on a raison ou qu’il a tort. C’est de comprendre son point de vue, et de lui faire comprendre le nôtre. Peut-être qu’à la fin du débat, chacun campera sur ses positions ; mais pour avoir fait l’effort de se mettre à la place de l’autre, pour avoir vu les choses sous un autre angle, chacun en sortira plus riche, plus intelligent, avec une vision plus large et plus profonde, davantage de perspective et de relief.

L’idiot dualiste, lui, imbu qu’il est de la certitude d’avoir « raison » dans l’absolu, ne fera jamais cet effort de dézoomage. Il restera tristement prisonnier de son petit point de vue étriqué, incapable de comprendre la différence entre « avoir tort » et ne voir qu’une partie de la réalité. Discuter avec un tel idéologue borné et hargneux ne sert à rien : mieux vaut le laisser ruminer son ignorance, et cultiver notre cercle de Monistes. A bon entendeur…