La Vaccination ou la Mort Citoyenne : Est-ce La Fin de l’État de Droit et l'Instauration de l'Ordre Moral ?

Nous ne pouvons nier la dureté de cette crise sanitaire qui a bousculée notre quotidien et transformée le monde. En France, nous avons vécu presque 2 ans de mesures dites « sanitaires » qui l'une après l'autre ont impactées notre vie quotidienne, jusqu'à limiter nos déplacements, nos interactions sociales et créer deux classes de citoyens : les « vaccinés » et les « non-vaccinés » ne disposants pas des mêmes droits.

Notre devise : Liberté, Égalité Fraternité trône sur le fronton de toutes nos mairies, dans toutes les villes et villages de France. Elle est le socle de notre société, elle est le pilier de notre démocratie. Ces trois mots simples et indivisibles résument parfaitement les principes et fondamentaux de notre constitution. Ces valeurs fondatrices de notre république font le rayonnement de notre pays à l'international, elles contribuent à la grandeur et la force de la France.

Nous ne sommes pas éternel, notre démocratie non plus.

Macron nous dit : « ...la liberté des uns menace celle des autres... », « ...l'irresponsabilité des uns est un danger pour les autres... », « … j’ai très envie de les emmerder... on va continuer de le faire, jusqu’au bout. ». Analysons ces propos :

« la liberté des uns menace celle des autres ». Nous avons tous à l'esprit la phrase « la liberté s'arrête là ou commence celle des autres ». Hors, en France, nos libertés sont régies par des lois : nous sommes égaux devant la loi comme le mentionne la constitution (article 1). L'état de droit, c'est pouvoir agir libre en respectant les lois, ce que font les non-vaccinés : ils n'enfreignent aucune loi.

Les non-vaccinés sont jugé « irresponsables » comme « un danger pour les autres ». Qui juge, sur quels critères ? Comme il n'y a pas d'infraction de la loi, il s'agit d'un critère moral, selon des croyances ou convictions. Il y a le bien et le mal, le bien c'est être vacciné, le mal non-vacciné. Les deux respectent la loi, mais il y en a un « irresponsable à emmerder jusqu'au bout ».

« j'ai très envie de les emmerder jusqu'au bout » : la première personne du singulier indique que c'est Monsieur Macron qui décide, selon sa moral. Ses croyances personnelles sont ce qui justifie ces propos, et pire, les actes du gouvernement et de nos institutions : ils vont nous emmerder, et jusqu'au bout !

Ce n'est plus la loi et le droit qui régissent nos libertés, c'est la moral d'un homme et d'une caste dirigeante. Le problème est que nous ne sommes pas égaux devant la moral : chacun a sa propre définition du bien et du mal. Se voir imposer la morale d'un homme, c'est entrer en dictature.

Les mesures prisent par Macron et le gouvernement n'ont cessées d'affaiblir notre démocratie et d'attaquer nos valeurs :

Épisode 1 : instauration de l'état d'urgence, décisions en conseil de défense dont les délibérations sont classifiées, limitation des libertés des Français par le confinement et l'arrêt d'activités, restrictions des déplacements, couvres feu, ...

Épisode 2 : le principe d' égalité entre citoyen est bafoué avec l'instauration du passe sanitaire. Il y a ceux qui ont le passe et les autres.

Épisode 3 : la fraternité est mise à mal par les propos de Macron, les non-vaccinés en boucs émissaires sont privés de nombreux droits avec l'instauration du passe vaccinal, et sans enfreindre aucune loi.

Ce ne sont pas des mesures sanitaires : une politique sanitaire c'est soigner et prendre soins des gens. Priver de libertés, violenter, insulter, obliger par la contrainte en créant une sous-catégorie de citoyen c'est de la tyrannie, une méthode utilisée par les fascistes.

La loi passe vaccinal c'est l'instauration de la ségrégation en France, le pays des droits de l'homme.

Liberté, Égalité, Fraternité, notre devise toute entière est mise à mal. C'est le cœur de notre démocratie et de nos valeurs qui sont affaiblies par cette politique qui attaque nos libertés.

La loi passe vaccinal c'est une dose tous les 3-4 mois pour maintenir son statut de citoyen. Chacun de nous est un futur non-vacciné, chacun de nous est un futur non-citoyen, macron veut emmerder chacun de nous jusqu'au bout.

Tous les responsables politiques, élues, députés, sénateurs, candidats aux prochaines élections qui ont défendus cette loi, voté pour ou ce sont abstenus ne défendent pas nos valeurs et ne sont pas dignes de gouverner, ce sont eux les irresponsables, ce sont eux les dangers. Notre démocratie est malade et risque de mourir à cause de la COVID.

Une question se pose : pourquoi tant d'acharnement à vouloir imposer les doses de « vaccin », jusqu'à la contrainte et à l'insulte. Ils ne connaissent pas la durée de l’efficacité de ces produits, que savent-ils des effets secondaires à moyen et long terme ?

Quelques données à considérer sur cette pandémie :

Létalité(1) : moins de 0,02% des personnes atteintes de la maladie décèdent

Moyenne d'âge des personnes décédées en France(2) : Environ 82 ans

proportion de décès des plus de 60 ans(2) : 95%

proportion de décès des plus de 70 ans(2) : 85%

Sources :

(1) Jonhs Hopkins University : https://coronavirus.jhu.edu/

(2) Santé Public France – Géodes entre 2019 et décembre 2021 https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=home

La situation sanitaire justifie-t-elle encore de pareilles mesures à moins de 3 mois de l'élection la plus importante, la présidentielle ?

Ce sont les personnes fragiles et âgées qui sont gravement touchées par cette maladie. Imposer des doses régulières à toute la population est injustifiée, voir dangereux.

Avec plus de 90% de la population éligible "double dosée", plus de 300 000 cas positifs par jour dont beaucoup après la 3ième dose, nous ne pouvons dire que le vaccin empêche la propagation du virus. Les non-vaccinés sont les boucs émissaires de l'incompétence du gouvernement. Ils ne sont pas un danger et ces mesures qui détruisent notre démocratie sont inefficaces.

Ne cédons pas à la violence voulue par Macron et ce gouvernement : la seule voie est l'union pour faire barrage à cette tyrannie sanitaire et complètement absurde. Participez aux manifestations, boycottez les lieux soumis au passe, refuser de présenter le passe : vaccinés et non-vaccinés, CITOYENS résistez.

Et surtout, tous aux urnes : nous devons sortir cette caste qui veut nous enfermer.