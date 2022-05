La vérité à l’épreuve de l’Ukraine, de la Russie et de l’OTAN (suite et fin)

Suite à une erreur technique le l'auteur lors de l'envoi de son article "LA VERITE A L'EPREUVE DE LA RUSSIE, DE L'UKRAINE ET L'O.T.A.N." paru dans AGORAVOX le 12.05.2022, seulement une partie de l'article a été publiée. Il est donc incomplet. Voici la suite et la fin de l'article initial qui est maintenant complet. Lire la permière partie de l'article - L'auteur présente ses excuses pour son erreur de manipulation Bonne lecture

5 - L'invasion Russe et la résistance Ukrainienne : "Mensonges et Vérité s'affrontent aussi"

Précédée par de grandes manœuvres de l'Armée Russe, prétendues être des exercices, aux frontières de l'Ukraine, l'invasion a lieu sans préavis le 24 Février 2022 (Source Wikipedia : Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022) avec pour but de prendre Kiev. Elle jette un émoi dans l'Occident et surtout en Europe. La résistance inattendue de l'Ukraine (l'armée, mais aussi toute la population) va amener Vladimir Poutine à réviser ses objectifs vers le Donbass, au bout d'un mois. Ce début de guerre a été marqué par des informations contradictoires entre Volodymyr Zelinski et son équipe, et le gouvernement et l'état major Russes : nombre de soldats et de civils morts ou blessés, nature des opérations militaires, bombardements d'hôpitaux et de maternité, destructions d'habitations, du Théatre de Marioupol, naufrage du Moskva navire amiral Russe, etc...

La réalité des massacres de Boutcha par l'armée Russe est contestée par Vladimir Poutine et son équipe, qui ont prétendu que les autorités ukrainiennes et les médias occidentaux les ont mis en scène, ou bien que des soldats ukrainiens les ont commis pour faire accuser Moscou.

Une journaliste française indépendante, Christelle Néant, a publié un article sur "Agoravox", ou elle prétend démontrer la mise en scène des massacres et que les cadavres étaient encore vivants, ou pas assez décomposés...

Depuis il y a eu des enquêtes de terrain (Human Rights Watch, des gendarmes Français travaillant avec la procureure générale d’Ukraine Iryna Venediktova et la Cour Pénale Internationale), des témoignages (le maire de Boutcha, le journaliste espagnol Santi Palacios, les envoyés spéciaux de B.F.M. TV, des journalistes de l'A.F.P. et Guillaume Brunéro pour M6, qui a confirmé que les cadavres étaient gris bleus et gonflés).

De plus, des photos satellites et une vidéo aérienne captée par un drome, montrent 11 cadavres dans les rues et l'assassinat d'une cycliste, pendant la présence des troupes Russes. Le responsable de ces troupes a été identifié, il s'agit du lieutenant colonel Azatbek Omurbekov connu pour sa cruauté. Enfin, les services de renseignement allemands ont enregistré des communications radio de soldats russes dans lesquelles ils évoquent les exactions commises à Boutcha.

Beaucoup d'observateurs, de politologues ont remarqué que l'histoire regorge d'épisodes ou des massacres ont été mis en scène pour affaiblir (ou attaquer) l'ennemi. Ce n'est qu'après, que les supercheries sont apparues (par exemple, le charnier de Timisoara en 1989, dont les cadavres avaient été exhumés de la morgue)

Cependant, ici l'O.N.U. a elle aussi enquêtée et ses conclusions sont sans appel dans la bouche de Ravin Shamdasani, porte parole du haut commissariat des droits de l'homme : "Les forces armées russes ont bombardé et pilonné de manière indiscriminée des zones peuplées, tuant des civils et détruisant des hôpitaux, des écoles et d’autres infrastructures civiles, autant d’actions pouvant relever des crimes de guerre [ainsi que] le meurtre, y compris certains par exécution sommaire, de 50 civils dans la ville de Boutcha ".

On pourrait épiloguer sans fin. Retenons que au poker menteur, il y a souvent plus à perdre qu'à gagner et qu'à terme, la Vérité finit par pointer son nez. Beaucoup se sont brulés au feu du mensonge, tôt ou tard.

6 - Les relations entre la recherche de la Vérité et le conflit en Ukraine

Au début du 3° mois de guerre, l'utilisation du mensonge n'apparaît plus comme une arme puissante, mais plutôt à double tranchant. Les médias, les témoignages, la présence sue le terrain d'observateurs, d'experts et d'O.N.G., rétrécissent les marges de manœuvre des menteurs. Ainsi, la Vérité et sa recherche ont pris une place croissante. Il y a toujours des acharnés sur les réseaux sociaux, des médias pro russes et une symbiose entre le "Poutinisme" et le Mensonge, mais maintenant tout le monde le sait et presque personne n'est dupe.

Toutefois, il convient de rester prudent quand il s'agit d'affirmer que l'on détient la Vérité, surtout à chaud, dans la dramaturgie créée par les bombes et les destructions aveugles. Une hirondelle ne fait le printemps et l'on ne sait pas tout. L'Ukraine est loin, la situation complexe, avec un historique et une étiologie du conflit difficiles à décrypter, des approches et des points de vue multiples, des éclairages et interprétations subjectivisées selon les protagonistes. Car limiter l'obtention de la Vérité à une simple observation factuelle et une description évènementielle est une démarche réductrice que dénonceront les historiens et analystes futurs.

Ce conflit survient dans un monde numérisé, hyperconnecté, "instantanéisé", avec des milliards de spectateurs et de commentateurs. Tout le monde n'a pas la prudence, le recul, l'expérience, le sens critique et le savoir faire nécessaires pour s'attaquer à la problématique de la Vérité. La mise en avant de la recherche de preuves pour déterminer la Vérité est quand même louable, encourageante et semble avoir l'agrément d'un grand nombre de personnes (mais, quel est leur sincérité dans leurs assertions vers ce but ?).

Dans cette affaire, gardons nous des positions épidermiques, rudimentaires, partisanes et manichéennes. Nul n'est tout blanc ou tout noir. D'autant plus qu'elle est le continuum d'une longue histoire, celle de l'humanité, de ses tensions, oppositions, conflits, mésententes, de son incapacité à s'accorder pour un monde apaisé, apte à partager et à être solidaire. Bien sûr la terrible violence de l'armée russe et l'obstination de Vladimir Poutine émeuvent, interrogent, inquiètent et révoltent. Ce n'est pas acceptable ni excusable. Aucune cause ne justifie une telle conduite. Même s'il avait raison, on n'agit pas ainsi avec les civils, les vieillards et les enfants. Cette violence est abominable, quelle qu'en soit sa "motivation". Être solidaire de ces exactions est inhumain !

Il y a eu des violences équivalentes et probablement pires dans l'histoire, des génocides, des bombardements y compris nucléaires (Hiroshima et Nagasaki), des tortures, des sévices horribles. Rares sont les peuples qui n'ont jamais recouru à la violence. "Que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre".

Sommes nous aujourd'hui revenus à l'âge d'Attila, des barbares, des croisades, des colonies, des Nazis et des Goulags ? La recherche et la nécessaire mise en valeur de la Vérité pourront servir pour déterminer l'importance des crimes commis et l'implication des responsables. Mais la tâche sera ardue car il y a des milliers de témoignages, de documents, d'articles, et de sites internet à consulter. De plus l'Ukraine dispose de moyens et de capacités en stratégie de communication, pour faire passer ses messages, la Russie étant déjà passée maître dans ce domaine depuis longtemps. Le combat judiciaire pour la recherche des preuves a déjà commencé. Nous avons besoin de la Vérité.

7 - Quelle issue et quel futur envisageables à ce conflit ?

Nous avons aussi besoin d'humanité, d'empathie et de tolérance. Ce conflit se terminera un jour. Il faudra bien vivre ensemble, essayer de ne plus se détester, de mentir, de dissimuler, de calculer pour dominer, accaparer et posséder.

L'Occident géographique n'arrive pas aux portes de la Russie, nous serions au moins au centre, voire au début de l'Orient. On ne va pas coloniser toute la planète et assujettir ceux qui ne vivent pas ou ne pensent pas comme nous. Une Vérité est que nous sommes tous des descendants de Sapiens, des humains, mais différents et multiples. Un monde futur qui continue de se détester, se combattre (militairement, idéologiquement ou économiquement) est voué à l'échec. Pendant que nous nous affrontons, la terre brule, s'épuise et finira par nous rejeter parce que nous serons devenus insupportables et indignes de l'occuper.

J'ignore ce qu'il va advenir de nous dans les mois à venir.

Une guerre atomique semble peu probable, mais cette éventualité est constamment agitée par les médias et le gouvernement Russe. La détermination et la fureur de Vladimir Poutine font planer une grande inquiétude... Le sort de l'Ukraine vaut 'il une guerre nucléaire mettant en jeu l'avenir de l'humanité ? Jusqu’où aller ?

Une guerre longue épuisante et meurtrière est possible, avec des blessures profondes qui seront difficiles à réparer. Cependant l'armée Russe avance peu au Donbass. Quel est le moral des troupes ? La logistique coûteuse finira t'elle par s'affaiblir ? Les finances Russes seront 'elles à la hauteur de la situation ? C'est probablement ce que pressent Joe Biden, en accentuant la fourniture d'armes aux Ukrainiens. D'ailleurs, le 05.05.2022 le gouvernement Russe a reconnu que la fourniture d'armes à l'Ukraine empêche l'avancée des troupes Russes (qui par endroits commencent à reculer). Et que va faire la Chine si le conflit s'éternise, mettant à mal l'activité commerciale ?

Des négociations subitement reprises d'abord autour des couloirs humanitaires, puis de l'arrêt des combats, pourront t'elles préfigurer une sortie de crise avec un état neutre Ukrainien dont la sécurité sera garantie ? La situation à l'Est de l'Ukraine sera très difficile à négocier. Il faudrait un miracle pour trouver une solution rapide.

Ni la Russie, ni l'Ukraine, ni l'Europe, ni le monde ne sortiront vainqueurs, mais plutôt affaiblis et désorientés. Le plus probable est que les choses continueront comme avant, avec quelques ajustements, vraisemblablement marginaux.

Gare à ne pas humilier le, ou les perdants éventuels. Un ressentiment néfaste surviendrait avec des tensions et un désir de revanche (comme le Nazisme après la première guerre mondiale). Cependant, après avoir déterminé les causes et les responsabilités dans la survenue des évènements actuels, et traduit les coupables en justice, des décisions efficaces seront à prendre, de telle sorte qu'ils ne se reproduisent plus, et que la paix soit durablement garantie.

Comment réparer tout ce qui a contribué à créer ce conflit ? Ce serait trop facile de dire "seul Poutine est responsable", tuons le et tout ira bien. Ou bien mettons le en prison ou déclarons le aliéné. Les criminels doivent payer, mais ne soyons pas nous aussi, pourvoyeurs de violence. Les Guillotines n'ont rien apportées aux belles idées de la révolution française. Peut on penser que les U.S.A. et l'O.T.A.N. feront amende honorable et reconnaîtront une part de responsabilité (ou au moins de légèreté) avec leur encerclement politico-militaire de la Russie ? Le néocapitalisme libéral exacerbé sera t'il montré du doigt et une civilisation nouvelle plus fraternelle verra t'elle le jour ? La Chine, l'Inde, les pays Asiatiques, les émirats Arabes seront' ils partie prenante dans cette heureuse évolution ?

Tout ceci semble utopique. Mais l'utopie est nécessaire pour espérer un monde meilleur.

EN SYNTHESE :

La guerre actuelle n'est pas arrivée là par hasard. Elle était prévisible avec une Russie inquiète de son rang, son influence et sa sécurité face aux U.S.A. et l'O.T.A.N., qui n'ont cessé de progresser. L'Ukraine, proche de la Russie, en récession économique mais détentrice de richesses (sous sol, agriculture), s'est démocratisée et tourne ses yeux vers l'Occident, ultime irritation pour Vladimir Poutine qui a choisi le conflit brutal.

La Vérité, bien qu'encore difficile à déterminer, apparaît comme un enjeu de poids, aussi bien pour la qualification des faits (en particulier les crimes de guerre), que pour l'analyse et la compréhension des processus et la détermination des responsabilités des états et des hommes. L'approche de la Vérité bénéficie de la médiatisation, de l'internationalisation des observateurs et des intervenants et de la rapidité de diffusion des informations. Tout se passe quasi en direct, en plein jour. Le mensonge rapporte peu ici, car les satellites, le numérique, les smartphones sont des armes de communication et de transparence. Elles véhiculent aussi bien le Mensonge que la Vérité et chacun peut analyser, consulter plusieurs sources, distinguer les allégations de propagande des faits clairement établis.

C'est probablement le premier enseignement de cette guerre.

Le deuxième n'est pas neuf : un peuple envahi, agressé, brutalisé est capable de résister et de décupler ses forces. Voir la Gaulle, la Russie, le Vietnam, l'Algérie, l’Afghanistan et bien d'autres. Les Guerres n'ont jamais rapporté, à la fin, ce que leurs initiateurs en espéraient. L'Ukraine fragilisée a résisté et obtenu le soutient de l'Occident. Aux yeux du monde elle est agressée par La Russie. Seuls les pays totalitaires ou économiquement liés à la Russie en disconviennent.

Le troisième, c'est que la violence brutale et aveugle est la pire des choses pour celui qui la crée et celui qui la subit. Que ce mal ancestral est encore bien vivant, malgré toutes les expériences néfastes passées que nous avons été amenés à connaître. L'homme n'apprend que peu de ses erreurs. Si la science et la technologie ont fait de nous les maitres du monde, elles n'ont pas eu d'action sur le ressentiment et la violence.

Ne perdons pas espoir. Il y a lieu ici de remettre 20 fois sur le métier notre ouvrage et de continuer à lutter pour la paix, le partage et le respect des droits de l'homme.