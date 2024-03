“La vie quitte Gaza à une vitesse terrifiante ”

Déclaration du chef des Affaires humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths



I - Massacre israélien de palestiniens en attendant des camions d'aide de gaza - dit le “Massacre des Farines ”

Vous pouvez entendre le crépitement des tirs sur la vidéo

Les forces israéliennes, le 29 février 2024, ont tué 112 personnes et blessées plus de 750 palestiniens qui attendaient de collecter une aide alimentaire dont les gazaouis ont désespérément besoin dans le nord de Gaza. Voici ce qui s'est passé :

Des dizaines de Palestiniens ont entendu dire que des camions transportant de la précieuse farine étaient sur le point d’arriver. Alors qu’ils attendaient dans la crainte, très tôt jeudi matin, les soldats israéliens ont commencé à tirer.

Selon Al Jazeera., un témoin a rapporté :

“Nous sommes allés chercher de la farine. L’armée israélienne nous a tiré dessus à l’aveugle. Il y a beaucoup de victimes à terre et nous sommes en train de les évacuer ….Il n’y a pas de premiers secours”

Un autre témoin a ajouté : “Les Israéliens ont ouvert le feu sur nous aveuglément, on aurait dit que nous tombions dans un piège.....Ensuite, après avoir mitraillé, les chars israéliens ont avancé et écrasé les morts et les blessés “.

Autres vidéos sur ce massacre :

Quoi qu’il en soit, lorsque le carnage a été terminé, le nombre impressionnant de morts et de blessés palestiniens ne cessait de s’accroître, comme chaque jour depuis cinq mois, avec une férocité implacable. Dans quel siècle vivons-nous ? Car il est devenu une pratique régulière pour les soldats israéliens de tirer sur des civils palestiniens affamés recevant de l’aide.

Source : https://investigaction.net/guet-apens-aux-abords-de-laide-humanitaire/

Lire les détails dans l'excellent article en Annexe :

Photo : Agence France-Presse Des Palestiniens accompagnent le corps d’une personne tuée jeudi matin, lors d’une distribution d’aide humanitaire à Gaza où ont eu lieu des tirs israéliens, « limités » selon l’armée, et une vaste bousculade.

Tsahal utilise la nourriture comme appât pour attirer et tuer des civils affamés. C'est un « crime de guerre sans précédent ».





II - Avant le “massacre de la farine” d’hier, Tsahal tirait sans discernement depuis des SEMAINES sur des Gazaouis affamés qui attendaient des camions de nourritures.

Bien avant le massacre du 29 févier 2024, Tsahal tuait des palestiniens sans défense en quête de nourritures ou de soins. Voici un aperçu de certains de ces incidents rapporté, sur 20 jours, par l'écrivain Muhammad Shehada (*) :



28 février : Des soldats des FDI (Forces Israélienne de Défense) tirent sur des Gazaouis désespérés et affamés. 27 février : Un enfant blessé à l’abdomen par des soldats d e Tsahal dans la rue Rasheed, alors qu’il attendait des camions d’aide. Les Gazaouis affamés se rendent tous les jours dans cette rue dans l’espoir de rencontrer un camion d’aide, les FDI les arrosent de balles CHAQUE JOUR. 26 février : Les soldats des FDI tirent sans discrimination sur la foule gazaouie affamée de la rue Rasheed, qui cherche désespérément des camions d’aide alimentaire. 25 février : Un père de famille gazaoui affamé est abattu d’une balle dans l’abdomen par des soldats des FDI dans la rue Rasheed, alors qu’il cherchait de la nourriture. Ses frères et sœurs l’ont trouvé et sauvé avant qu’il ne se vide de son sang dans cette rue. Son père a fait ce témoignage le 26 février 24 février : le Croissant-Rouge récupère les corps de deux habitants de Gaza tués par des soldats de Tsahal dans la rue Rasheed alors qu’ils cherchaient désespérément de la nourriture. Les FDI tirent sur des Gazaouis affamés au même endroit (où arrivent les très rares camions d’aide) tous les jours ! 23 février : Un Gazaoui affamé accompagne son jeune frère à la recherche de nourriture dans la rue Rasheed et revient en portant le cadavre son frère abattu par les FDI. 7 février : L’hôpital Al-Shifa reçoit plusieurs Gazaouis blessés ou tués par les FDI dans la rue Rasheed alors qu’ils y cherchaient désespérément de la nourriture. 8 février : Des soldats des FDI tirent des balles sans discrimination sur des Gazaouis affamés dans la rue Rasheed, alors que les gens cherchent désespérément des camions de nourriture. 9 février : Un habitant de Gaza affamé reçoit une balle dans la tête tirée par les FDI dans la rue Rasheed alors qu’il cherchait de la nourriture. Son corps est entouré de boîtes vides de colis alimentaires de l’ONU. Encore une fois, c’est ce qui se passe pratiquement tous les jours depuis des semaines dans le nord de la bande de Gaza : une famine délibérée.



Des preuves sous forme de vidéos et de photos sont jointes à chacun des tweets susmentionnés.

Vidéo : https://twitter.com/i/status/1763651267237216587

(*) Muhammad Shehada est un écrivain et militant de la société civile de la bande de Gaza et étudiant en études de développement à l'Université de Lund, en Suède. Il était responsable des relations publiques du bureau de Gaza de l'Observatoire Euro-Med pour les Droits de l'Homme. Contact Muhammad Shehada @muhammadshehad2

III - Euro-Med : des chars israéliens ont délibérément écrasé des dizaines de Palestiniens

L’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme (Euro-Med) a fait état, le dimanche 3 mars 2024,qu’un char de l’armée israélienne avait écrasé un jeune Palestinien dans le quartier d’al-Zeitoun, dans la bande de Gaza

Selon les témoignages confirmés par l’Euro-Med, les chars israéliens ont délibérément et à plusieurs reprises écrasé des familles palestiniennes déplacées dans des tentes et des abris et les ont massacrées d’une manière horrible.

L’Euro-Med sur la base des témoignages qui confirment la pleine implication d’Israël, appel à une enquête internationale pour demander des comptes aux responsables israéliens.

https://french.presstv.ir/Detail/2024/03/03/721206/Gaza—Palestiniens-%C3%A9cras%C3%A9s-vivants-par-chars-isra%C3%A9liens

Or, ce n'est pas la première fois que les chars de Tsahal enterrent vivants des palestiniens à Gaza.

En effet, le 19 décembre 2023, l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme (Euro-Med HRM) a recueilli des témoignages selon laquelle l'armée israélienne aurait enterré vivants des civils palestiniens blessés dans la cour de l'hôpital Kamal Adwan, dans la ville de Beit Lahia, au nord de la Bande de Gaza. Ceci a été rapporté à l'Agence américaine AA par Dilara Karataş et Beraa Göktürk le 17.12.2023

https://www.aa.com.tr/fr/monde/palestiniens-enterr%C3%A9s-vivants-par-isra%C3%ABl-%C3%A0-gaza-euro-med-hrm-appelle-%C3%A0-l-ouverture-d-une-enqu%C3%AAte-internationale/3085268

Lire aussi l'excellent article d'Euro Med Monitor sur « les chars israéliens ont délibérément écrasé des dizaines de civils palestiniens vivants » : https://reseauinternational.net/les-chars-israeliens-ont-deliberement-ecrase-des-dizaines-de-civils-palestiniens-vivants/

IV - L’UNRWA accuse ‘Israël’ de maltraiter les habitants de Gaza détenus pour interrogatoire (média)

Des Palestiniens détenus par les forces d'occupation à Gaza (illustration)

Selon le quotidien New York Times, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, accuse les troupes israéliennes de maltraiter des centaines de Palestiniens emmenés en Israël pour y être interrogés,.

Le journal indique que le rapport affirme que certains détenus ont été :

« battus, déshabillés, volés, ont eu les yeux bandés, ont subi des abus sexuels et se sont vu refuser l’accès à des avocats et à des médecins, souvent pendant plus d’un mois ».

Le rapport affirme que ces comportements auraient été « utilisés pour obtenir des informations ou des aveux, pour intimider et humilier, et pour punir ».

C'est une violation du droit des prisonniers.

V - La déshumanisation des Palestiniens

Depuis des années le peuple palestiniens subi des arrestations arbitraires et restent des années sans jugement. Aujourd'hui environ 12 000 sont pris en otage en Israël. Les 1 200 000 personnes de Gaza subissent un blocus depuis plus de 7 ans dans une prison à ciel ouvert . Les arabes israéliens subissent l'apartheid en Israël.

En résumé, le peuple Palestinien est considéré comme des sous Hommes par de très nombreux israéliens qui lorgnent sur leurs terres ou leurs maisons.

Julie Bouchard -Québec, le 17 octobre 2023 - écrit :

« les mots d’une Israélienne rencontrée à Paris il y a bien longtemps me reviennent

et, aujourd’hui, ces mots me semblent intolérables. Que disait donc cette femme, qui avait tout d’une femme ordinaire ? Que les Palestiniens ou Palestiniennes étaient des sous-hommes, des sous-femmes qui ne pensaient qu’à faire des enfants. Des mots qui font écho à ceux de l’actuel ministre de la Défense en Israël, Yoav Galant : « Nous combattons des animaux humains. » »

En effet, le ministre de la défense israélien Yoav Galant parle, à propos des Palestiniens, d'« animaux humains » et explique qu'il va couper les accès à l'eau et à la nourriture dans la bande de Gaza.

Voici des exemples de propos tenus par les élites militaro-politiques, étatiques, et religieuses israéliennes qui entretiennent la haine des Palestiniens :

On trouve parmi les auteurs des Premiers ministres, ministres, chefs d’état-major de l’armée, officiers généraux, rabbins, journalistes, etc-, leurs termes pour décrire les Palestiniens sont identiques en tous points à ceux que les nazis utilisèrent pour avilir et criminaliser leur communauté. Ces propos ne datent pas d'hier et confirment la haine originelle des sionistes fondateurs de l'Etat israélien :

« Les Palestiniens sont comme des cancrelats dans un bocal », (1979…), Rafael Eitan, ex-chef d’état-major de l’armée israélienne, 1979. « Les Palestiniens sont des bêtes qui marchent sur deux pieds », « des criquets qui devraient être écrasés », Menahem Begin, ex-Premier ministre, 1982. « Lorsque nous aurons colonisé le pays, il ne restera plus aux Arabes que de tourner en rond comme des cafards drogués dans une bouteille », (Rafael Eitan ex chef d’état-major et ex-vice-premier ministre israélien, New York Times, 14 avril 1983). « Les Palestiniens seront écrasés comme des criquets … leurs têtes éclatées contre les rochers et les murs », Yitzhak Shamir, ex-Premier ministre, 1er avril 1988. « Les Palestiniens sont comme les crocodiles , plus vous leur donnez de viande, plus ils en veulent », Ehud Barak, ex-Premier ministre, ex-ministre de la Défense, Jerusalem Post du 30 avril 2000.





"Cette identification au monde animal, tout comme le zoomorphisme des nazi-fascistes, classe les Palestiniens dans la catégorie des sales bêtes. Fantasmes et imaginaire aidant, les insectes et les reptiles représentent ce qu’il y a de pire dans le monde animal. De plus la figure et le statut de sales bêtes, – criquets, cafards, rats, etc, – auxquels sont assignés les Palestiniens, renvoient à une nuisibilité, une inutilité ontologique. Et comme les nuisibles, ils doivent être exterminés."

Source l’excellent article :

« L’assignation à l’animalité des Palestiniens par les élites dirigeantes israéliennes. Une vieille histoire… sioniste »

https://investigaction.net/animaliser-les-palestiniens-une-vieille-habitude-des-dirigeants-israeliens/

VI - Les méthodes de Tsahal (l'armée israélienne) s'apparentent à celles des nazis :

La liste serait longue de toutes les exactions de Tsahal contre le peuple Palestinien qui est considéré comme des « animaux humains » par le pouvoir israélien. Voici quelques témoignages d'exactions :

Raphaël Pitti, médecin humanitaire à Gaza : « Les snipers visent la tête pour être sûrs que la personne ne survivra car elle ne peut être soignée »

Imane Maarifi infirmière a déclaré : « Oui, j’ai aidé moi-même à extraire des balles de têtes et de visages d’enfants ».

Des enquêtes,du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unie, y rapportent la détention, l’exécution et le viol de centaines de femmes et de jeunes filles palestiniennes , de façon arbitraire, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Une vidéo publiée et vérifiée par le site Middle East Eye montre Hala Rashid Abd al-Ati est abattue par balles, alors que son petit-fils arborait un drapeau blanc et qu’ils tentaient de s'échapper de la ville de Gaza.

Selon l’ONU l'armée israélienne aurait procédé depuis le 7 octobre à la détention arbitraire de centaines de femmes et de filles palestiniennes , dont des défenseurs des droits humains, des journalistes et des humanitaires

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU. Au moins deux mères sont tuées toutes les heures depuis le 7 octobre , selon l’Alerte Genre de l’ONU Femmes.

l’ONG Euro-Med Monitor, a récolté les témoignages de médecins dans la Bande de Gaza concernant le vol potentiel d’organes de Palestiniens depuis le début du génocide en cours.

A cela s'ajoute : toutes les écoles, toutes les universités , toutes les mosquées ont été détruites par les 45 000 bombes ou ont été dynamitées au sol par les soldats israéliens. Lire l'article « Les soldats israéliens mettent en scène leurs crimes » : https://reseauinternational.net/les-soldats-israeliens-mettent-en-scene-leurs-crimes/

Des dizaines de morts palestiniens enterrés dans une fosse commune à Khan Younès. © AFP

CONCLUSION

Au quotidien, les civils sont pris dans les combats et les bombardements israéliens, qui n’ont épargné aucune zone du territoire, dévasté des quartiers entiers, forcé 1,7 million de personnes à fuir leur foyer, tués plus de 30 000 innocents, blessés 70 000 Gazaouis : C'est un génocide

Les Palestiniens sont tirés comme des lapins, ils sont affamés. La malnutrition a fait son apparition, elle touche jusqu'à 17% des Gazaouis. Chaque jour a son lot de massacre d'innocents, d'horreur. Israël procède a une extermination méthodique des Palestiniens. Cela rappel fortement les années noires en Europe où les Palestiniens n'y étaient pour rien.

Les Nations unies préviennent qu'en l'absence de tout changement dans la guerre génocidaire en cours menée par Israël contre la bande de Gaza, cette région est en passe de connaître une famine totale.

Car Nétanyahou dans son entêtement fou veut vider la bande de Gaza. Il s’est dit déterminé à y lancer une GRANDE OFFENSIVE terrestre qui serait l'anéantissement des Gazaouis.

Le plan de Netanyahu est simple. Il existe deux options :

1- L'Égypte ouvre ses frontières et Israël peut coloniser l'intégralité de Gaza.

2- L'Egypte ferme ses portes, les Palestiniens sont génocidés et Israël peut coloniser la totalité de Gaza.

L'objectif est de coloniser Gaza. Netanyahu se soucie-t-il des otages ? La réponse est non !

Citons Israel Shahak, un survivant de l'Holocauste

« Les nazis m’ont fait peur d’être juif et les sionistes m’ont fait honte d’être juif »

Les Palestiniens vaincront en résistant, campés sur leur terre, avec les armes dont ils disposent, et avec les alliés nécessaires (non occidentaux) comme ce fut le cas des Vietnamiens.

Les régimes coloniaux ont fait preuve d’un sadisme d’autant plus grand qu’ils sont proches du déclin, tel le régime israélien aux prises à une décomposition interne de plus en plus proche de son effondrement.

Haidar Eid ( écrivain et professeur de littérature à l’université Al-Aqsa à Gaza) dit clairement le carractère de cette guerre qui tourne au génocide :

« À Gaza et à Jénine, nous refusons de marcher comme des moutons vers les chambres de la mort israéliennes. À Gaza et à Jénine – en fait, dans toute la Palestine historique – nous avons dit très clairement que nous résisterons au régime colonial et d’apartheid des colons entre le Jourdain et la Méditerranée » .

La guerre à Gaza et dans les territoires occupés est une guerre de conquête C'est une guerre colonialiste d'un pouvoir raciste et expansionniste.

Un palestinien Abdallah al-Masry, 19 ans, déplacé de Beit Hanoun (nord de Gaza) a fait part de ses craintes :

« J’ai peur qu’ils ne lancent une attaque contre Rafah. Où irons-nous ? »demande t-il

« Nos familles dans le nord n’ont rien, ni nourriture, ni eau. Ils nous disent qu’ils mangent des pigeons morts et de la viande d’âne. Le monde devrait avoir honte ! »

Oui, le monde devrait avoir honte des pratiques nazis d’Israël

Le camps de concentration de Gaza entouré du mur de séparation vu d'avion





ANNEXE

Article : les sionistes utilisent la nourriture comme appâts pour attirer et tuer des civils affamés :





Par Moon of Alabama – Le 29 février 2024

« Les forces d’occupation sionistes envoient de la nourriture dans le nord de la bande de Gaza pour ensuite tuer les Palestiniens affamés qui tentent de la récupérer. »





L’aide alimentaire atteint le nord de Gaza pour la première fois depuis des semaines, selon des responsables israéliens – AP. Le 28 février 2024

Des convois d’aide alimentaire ont atteint le nord de la bande de Gaza cette semaine, ont indiqué mercredi des responsables israéliens. Il s’agit de la première livraison importante depuis un mois dans cette zone dévastée et isolée, où les Nations Unies ont mis en garde contre l’aggravation de la famine parmi des centaines de milliers de Palestiniens dans le cadre de l’offensive israélienne.

…

Dans toute la bande de Gaza, plus de 576 000 personnes, soit un quart de la population, sont à deux doigts de la famine, selon l’ONU.

Mais c’est surtout le nord de la bande de Gaza qui est dévasté par la faim. Le nord a été largement coupé du monde et une grande partie a été rasée depuis que les troupes terrestres israéliennes ont envahi la région à la fin du mois d’octobre.

Plusieurs centaines de milliers de Palestiniens y seraient restés, et beaucoup en sont réduits à manger du fourrage pour survivre.

…

Un convoi de 31 camions transportant de la nourriture est entré dans le nord de Gaza mercredi, a déclaré le bureau militaire israélien qui supervise les affaires civiles palestiniennes.

Le bureau, connu sous l’acronyme COGAT, a déclaré que près de 20 autres camions étaient entrés dans le nord lundi et mardi.

Des images d’Associated Press ont montré des personnes transportant des sacs de farine depuis le site de distribution.

On ne sait pas encore qui a effectué les livraisons.

Les Nations unies ne sont pas impliquées, a déclaré un porte-parole du bureau de coordination humanitaire des Nations unies, Eri Keneko.

Les camions ont été envoyés par les sionistes. Aucune autre organisation n’a été impliquée. Mais lorsque des personnes se sont approchées des camions pour récupérer la nourriture qu’ils avaient transportée à Gaza, les sionistes se sont déchaînés :

Plus de 100 Palestiniens ont été tués et quelque 700 autres blessés après que les troupes israéliennes ont ouvert le feu sur des centaines de personnes qui attendaient de l’aide alimentaire au sud-ouest de la ville de Gaza, selon des responsables de la santé, alors que l’enclave assiégée est confrontée à une crise de la faim sans précédent.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré jeudi qu’au moins 104 personnes avaient été tuées et plus de 750 blessées. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné ce qu’il a qualifié de “massacre” de sang-froid.

…

Les gens s’étaient rassemblés dans la rue al-Rashid, où l’on pensait que des camions d’aide humanitaire transportant de la farine étaient en route. Al Jazeera a vérifié des images montrant les corps de dizaines de Palestiniens tués ou blessés, transportés dans des camions car aucune ambulance ne pouvait atteindre la zone.

“Nous sommes allés chercher de la farine. L’armée israélienne nous a tiré dessus. Il y a beaucoup de martyrs sur le terrain et jusqu’à présent, nous les retirons. Il n’y a pas de premiers soins“, a déclaré un témoin.

Ismail al-Ghoul, de la chaîne Al Jazeera, a déclaré qu’après avoir ouvert le feu, les chars israéliens ont avancé et écrasé de nombreux cadavres et blessés. “Il s’agit d’un massacre, qui vient s’ajouter à la famine qui menace les habitants de Gaza“, a-t-il déclaré.

…

Un Palestinien a déclaré à Quds News Network que l’attaque militaire était un “crime“.

“J’attends depuis hier. Vers 4h30 ce matin, les camions ont commencé à arriver. Lorsque nous nous sommes approchés des camions d’aide, les chars et les avions de guerre israéliens ont commencé à nous tirer dessus, comme s’il s’agissait d’un piège. Je dis aux États arabes : si vous voulez nous tuer, pourquoi nous envoyez-vous de l’aide ? Si cela continue, nous ne voulons plus recevoir d’aide du tout. Chaque convoi qui arrive signifie un nouveau massacre“.

Les sionistes affament délibérément les Palestiniens.

Mais c’est encore pire.

Le massacre d’aujourd’hui n’est pas le fruit du hasard. Je ne crois pas qu’il était involontaire. Les livraisons de nourriture étaient sous contrôle israélien. Les troupes qui ont tué les Palestiniens qui tentaient de collecter l'”aide” l’étaient également.

Ce n’est pas la première fois qu’un convoi alimentaire ou une distribution d’aide est utilisé par les sionistes pour attirer puis tuer des Palestiniens affamés.

C’est une façon extrêmement brutale et cynique de les génocider. »





Moon of Alabama Publié le mars 1, 2024 par Wayan

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.

https://lesakerfrancophone.fr/les-sionistes-utilisent-la-nourriture-comme-appats-pour-attirer-et-tuer-des-civils-affames

Yazan al-Kafarna, enfant palestinien décédé des suites de la faim et de la malnutrition dans l’enclave assiégée par le régime israélien





Dans une déclaration publiée à Genève, l'ONU a :

qualifié de « massacre » l’agression israélienne contre les Palestiniens de la bande de Gaza lors de la distribution de farine la semaine dernière, massacre qui a tué 112 personnes et en a blessé 760 autres.

accusé Israël d’affamer délibérément le peuple palestinien à Gaza depuis le 8 octobre 2023 en voulant cibler désormais les civils à la recherche d’aide humanitaire et de convois humanitaires.

« Israël doit mettre fin à la campagne de famine et de ciblage des civils », a sommé la déclaration.