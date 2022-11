Un régime d’APARTHEID du Jourdain à la Mer Méditerranée : quoi de plus naturel ?

Dire que l’État d'Israël pratique une forme d' Apartheid sur les territoires qu'il contrôle, ça a été mal pris.... et pourtant...

Photo qui évoque ''La Liberté guidant le peuple'' de Delacroix – Gaza Oct. 2018 - (Une photo qui a fait le buzz - Crédit : Mustafa Hassona/ Anadolu) – Source : https://www.aljazeera.com/news/2018/10/24/iconic-image-of-palestinian-protester-in-gaza-goes-viral

Clarifions donc tout d'abord le titre de cet Article. L’État d'Israël se présente comme « un État juif et démocratique. » Et les politiciens Israéliens ont expliqué comment cela fonctionne : en cas de conflit entre les deux termes, le premier prévaut... Ce qui signifie que, pour les Palestiniens, c'est en permanence une situation de conflit entre ces deux termes. https://www.agoravox.fr/commentaire6425502

Il faut donc bien comprendre qu'Israël est « un État démocratique pour les Juifs d'Israël et un État Juif pour les ''Arabes''. » L’État d'Israël ne peut donc pas être juif et démocratique pour tous.

C'est donc nécessairement un État qui est discriminatoire pour les non-juifs. Et, quand le traitement discriminatoire concerne spécifiquement la présumée ethnie Arabe, cela s'appelle du racisme. Dans les territoires occupés, c'est du racisme 'décomplexé' qui est impunément à l'oeuvre, depuis des décades, et au grand jour.

La presse d'opposition israélienne donne d'ailleurs clairement son point de vue après les récentes élections, et titre : « Netanyahou est juste une nuance différente de la même suprématie juive »

« Il est de grande importance dans les républiques, non seulement de défendre la société contre l'oppression de ceux qui la gouvernent, mais encore de garantir une partie de la société contre l'injustice de l'autre. » (Président James Madison, Président des USA de 1809 à 1817)

Le journal ORIENT XXI souligne que nous autres de l'international, devons beaucoup au journal Israélien HAARETZ, qui, avec des journalistes de l'envergure de Gideon Levy, n'hésite pas à utiliser les termes ''apartheid'', ''suprémacisme juif'', ''crime de guerre'' , ''BDS'',.... Cependant, « il se passe tellement plus de choses que ce qui est rapporté, que ce soient les tueries d’enfants par des soldats, les attaques de colons contre des fermiers palestiniens ou les méthodes israéliennes pour s’emparer des terres. » « Aujourd’hui, l’armée avalise tout. Les enquêtes ont disparu. » (1)

Ces genres de problématiques sont quotidiens en Palestine occupée, et sont rapportés régulièrement par HAARETZ. Exemples en (5). Nos Médias Grand Public nous alimentent donc régulièrement- volontairement avec des informations partielles- partiales- biaisées. Toxiques donc. Allez savoir pourquoi ils se donnent cette peine !

« Les courtisans parlent sans cesse des lumières naturelles de leur maître mais, en lui sacrifiant leurs opinions, ils se prostituent eux-mêmes. » (Alexis de Tocqueville)

Or, nos politiques ne sont pas des perdreaux de l'année. Ils savent. Où sont leurs Valeurs- Principes universels- éternels ? Sont-ils à usage sélectif ?

Et que font-ils ? Laissant de côté le ronronnement stérile de leurs concerts de formules convenues, leurs actes (ou leur absence) donnent à croire que cette situation en Palestine est tolérable, acceptable, établie et donc naturelle.

« Il y a une grande différence entre faire ce que l'on n'approuve pas, ou feindre d'approuver ce que l'on fait : l'un est un homme faible, mais l'autre n'appartient qu'aux habitudes d'un valet. » (Alexis de Tocqueville)

Portrait de Aimé Césaire par Hom Nguyen -

> LA COLONISATION : mère de l' Apartheid

La colonisation est le ''bras armé'' des différentes formes que peut prendre l' Apartheid. Le jugement universel d' Aimé Césaire sur la colonisation vise le petit et le grand, d'ici et de là-bas, d'hier et d’aujourd’hui :

« Nul ne colonise innocemment, nul non plus ne colonise impunément ; qu’une nation qui colonise, qu’une civilisation qui justifie la colonisation -donc la force- est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte » Car « la colonisation déshumanise l’homme même le plus civilisé. »

« Si l'Europe occidentale ne prend d'elle-même l'initiative d'une politique fondée sur le respect des peuples et des cultures l' Europe se sera enlevé à elle-même son ultime chance et, de ses propres mains, tiré sur elle-même le drap des mortelles ténèbres. »

( Aimé Césaire- Discours sur le Colonialisme - https://www.socialgerie.net/spip.php?breve718 )

Dans son Article « Le devenir 'nègre' du monde » (2014), la journaliste Justine Canonne souligne que « l'idéologie des ''races dominantes'' prend son essor dans un contexte de colonisation. » Et elle cite l'historien Achille Mbembe qui, lui, pointe le fait « qu'en Europe et aux État Unis sévit désormais un "racisme sans races", où la "culture" et la "religion" sont mobilisées en lieu et place de la "biologie." »

Un autre aspect que souligne l'historien israélien Ilan Pappe est « le meurtre des enfants Palestiniens » : une pratique ancienne qui s'intensifie actuellement :

« La seule différence entre l'homme civilisé et celui qui ne l'est pas, par rapport à la justice, est celle-ci : l'un conteste à la justice des droits que l'autre se contente de violer. » (Alexis de Tocqueville) Mais, qui est l'un ? et qui est l'autre ?

> LA SUBSTANCE de l' accusation d' Apartheid

Israël apparaît comme « un État colonial qui jouit d'une continuité géographique jusqu'au point le plus éloigné de la Cisjordanie. » (2) Est-il surprenant que la jeunesse palestinienne se révolte contre cette brutale occupation ? Se révolter contre l'injustice est présenté comme du terrorisme. Et ça fait si longtemps que ça dure !!!

L' ONG Israélienne B'TSELEM avait produit un Rapport que le journal Haaretz a signalé dès janvier 2021 sous le titre : « Israël est un État 'd'Apartheid', selon le Groupe Israélien de Défense des Droits de l' Homme B'Tselem »

Rappelons que B'Tselem a reçu le « Prix des Droits de l'Homme de la République Française » en 2018.

Ce Rapport de B'Tselem (en Français) intitulé « Un régime de suprématie juive de la Méditerranée au Jourdain : c’est un apartheid » est disponible en pdf ici :

Ce Rapport expose et développe en une dizaine de pages les points principaux qui caractérisent l'Apartheid Israélien : « S'emparer des terres pour les Juifs tout en entassant les Palestiniens dans des enclaves » ou bien « Restriction de la liberté de déplacement des Palestiniens », etc etc

Une analyse de la problématique est proposée dans l'Article « APARTHEID ''à l'israélienne'' : une cruelle pratique de type colonialiste, incompatible tant avec la Démocratie qu'avec la Civilisation ? » :

« Les modernes, après avoir aboli l'esclavage, ont donc encore à détruire trois préjugés bien plus insaisissables et plus tenaces que lui : le préjugé du maître, le préjugé de race, et enfin le préjugé du blanc. » (Alexis de Tocqueville)

Elles ne font pas de miracles. Elles font ce qui est juste. Et elles sont seules face aux pouvoirs en place, qui les tiennent à l'oeil. (photo JPCiron)

> ELLES SONT SUR LE FRONT, ces Organisations

ADALAH - https://www.adalah.org/en/content/view/7189

Centre juridique pour les droits de la minorité arabe en Israël.

Al-Haq -https://www.alhaq.org/

Organisation Palestinienne de défense des droits de l'homme

WAFA en Français - https://french.wafa.ps/

Agence Palestinienne de presse et d'information.

IfAmericansKnew - https://ifamericansknew.org/

Organisation Américaine qui donne des informations factuelles sur le Moyen Orient.

HAARETZ - https://www.haaretz.com/

Journal quotidien libéral Israélien, unique pôle d'opposition.

Titre du 04 nov 2022 : « Un Gouvernement quasi-fasciste et ultra-religieux pour un pays qui mérite mieux » Sous-titre : « Un Gouvernement d'extrême droite, raciste et tolérant la corruption est sur le point de prendre le pouvoir. »

JVP - Jewish Voice for Peace - https://www.jewishvoiceforpeace.org/

Organisation Américaine qui défend les Valeurs du Judaïsme

UJFP – Union Juive Française pour la Paix - https://ujfp.org/

ISRAELPALESTINE TIMELINE - https://israelpalestinetimeline.org//

Fournit la liste mensuelle (avec date, identité et âge) des personnes tuées par quelqu'un de l'autre bord, depuis l'an 2000.

Les Palestiniens sont monstrueusement sur-représentés dans le nombre de décès.

Liste avec photo à fin octobre 2022 (depuis 2014) :

Bébés (0-2 ans) - https://israelpalestinetimeline.org/babies/

Palestiniens = 70 Israéliens = 1

Enfants (0-17 ans) - https://israelpalestinetimeline.org/children/

Palestiniens = 749 Israéliens = 8

« Ne dirait-on pas, à voir ce qui se passe dans le monde, que l'Européen est aux hommes des autres races ce que l'homme lui-même est aux animaux ? Il les fait servir à son usage, et quand il ne peut les plier, il les détruit. » (Alexis de Tocqueville)

Évocation florale du concept de minorités (photo JPCiron)

> LES FONDATIONS IDEOLOGIQUES de l'Apartheid Israélien

Les fondamentalismes des trois religions abrahamiques sont propulsées par des activistes intolérants. Les tolérantes démocraties sont progressivement infestées par ces idéologies.

La tendance générale de ces idéologies est que la vérité religieuse passe avant toute autre considération. Elles investissent progressivement le domaine politique, et toutes les transgressions sont alors permises pour parvenir à la réalisation de la ''mission divine''.

Je parle des caractéristiques communes à ces trois familles de fondamentalismes dans cet Article (3) : « Les Fondamentalismes des Dieux Criminels colonisent peu à peu nos institutions et pourrissent inexorablement nos Démocraties, de l'intérieur. »

Le ''Sionisme Religieux'' est la version juive des fondamentalismes religieux abrahamiques. Je l'étudie dans le chapitre ''La Promesse du Sionisme Religieux' ' de l'Article "Le Mythe de la Terre Promise" (4) :

Ici, le credo fondamental est la ''sainte trinité'' : Peuple Juif, Terre d'Israël, Torah. De là il découle que toute la terre d’Israël appartient de droit divin au peuple d'Israël, que le peuplement de cette terre (le Greater Israel des Américains) est un commandement divin , puisque cela est un impératif en vue de la Rédemption , et que donc, le devoir de l’État d'Israël est de multiplier la colonisation (on dit 'libération') de cette terre, en commençant par la Cisjordanie.

Pour les Palestiniens, il doit être clair que toute véritable négociation « paix contre territoire » est absolument exclue . Les pseudo-négociations sont par contre bienvenues. On comprend mieux à présent pourquoi, quand des colons Juifs investissent une propriété Palestinienne, l'armée ne s'interpose aucunement : elle se contente de repousser les ''terroristes'' palestiniens.

Le sionisme religieux est un outil politique de gouvernement en Israël. Voir l'Article de Haaretz : Sionisme Religieux : « Mettre fin à la construction palestinienne et à son agriculture et légaliser les avant-postes non autorisés ne sont que deux des objectifs du parti, en route vers le grand prix – l’annexion » (06 nov. 2022)

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-11-06/ty-article/.premium/religious-zionism-will-seek-portfolios-with-most-control-over-west-bank/00000184-4988-d176-ab95-698817db0000

Sur ces sujets, l'écart se creuse entre les Juifs Américains et Israël :

https://www.haaretz.com/israel-news/2022-11-17/ty-article/.premium/netanyahus-israel-is-about-to-slam-the-door-on-the-diaspora/00000184-8626-d53f-a5fe-aee60d6d0000

Ce qui n'est pas étonnant puisque les Valeurs du Judaïsme ne sont pas mortes en Amérique, tandis qu'Israël leur tourne le dos. Ainsi, Israël 'joue' la carte des Sionistes évangélico-chrétiens qui, via plusieurs lobbies US, incitent le Congrès US à choisir librement la politique étrangère adoubée par Israël. Bien plus forts que les Russes sur ce terrain !

J'avais déjà abordé ces problématiques dans un Article de 2019 intitulé : « Le Sionisme : Bon pour Israël, Mauvais pour les Juifs ?! »

Le site de Jewish Voice for Labour rappelle que Albert Einstein nous avait tous averti que le « Freedom Party » israélien était « un parti politique étroitement apparenté dans son organisation, ses méthodes, sa philosophie politique et son appel social aux partis nazis et fascistes. » Les quelques extraits contemporains exposés en (5) montrent que rien n'a vraiment changé en Israël ! La lettre de Albert Einstein (cosignée par deux douzaines d'éminences juives) est proposée ici (anglais) :

https://www.jewishvoiceforlabour.org.uk/article/from-the-archives-fascism-and-terrorism-in-israel-einstein-and-others/

Les lobbies et les médias ont eu tôt fait de faire passer la lettre à la trappe. C'est la démocratie occidentale, paraît-il.

Similairement, 127 intellectuels juifs faisaient un Appel aux députés français : « Ne soutenez pas la proposition de résolution assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme. » https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/12/02/appel-de-127-universitaires-juifs-aux-deputes-francais-ne-soutenez-pas-la-proposition-de-resolution-assimilant-l-antisionisme-a-l-antisemitisme_6021348_3232.html

Que ce soit hier ou aujourd'hui, les élus d'ici et de là ont tendance à préférer se prostituer à écouter la voix des lobbies intégristes transnationaux plutôt que la voix des éminents et respectés citoyens qui les ont élus ! Voilà une corruption intellectuelle qui évoque une éruption de ''pustules sur la démocratie.'' Et lesdits ornements ont depuis fait des petits...

« L'idée des droits n'est autre chose que l'idée de la vertu introduite dans le monde politique. (…) Il n'est pas de grands hommes sans vertu ; sans respect des droits il n'y a pas de grand peuple. » (Alexis de Tocqueville)

> REVENONS A NOTRE NOMBRIL.

Nous venons de voir que, plutôt que de défendre les principes de Liberté et de Justice pour tous prônés tant en Amérique que dans ses protectorats européens, plutôt que de défendre le Droit International de l'ONU, plutôt que de promouvoir les Valeurs de nos profondes racines Chrétiennes, nous autres européens préférons nous asseoir dessus de manière sélective !

C'est incohérent, consternant et affligeant, honteux et déshonorant… mais si naturel à nos yeux décadents.

Ainsi, le Vieux continent ne constitue plus le centre de gravité du monde. L'Europe n'est plus dominante. Dès lors, quel futur espérer pour nous ? Déjà, nous accueillons largement le Progrès venu d'ailleurs. Et plions-suivons dans tous les domaines , en ratifiant les décisions préparées pour nous.

Incapables de réagir, nous nous installons dans la colonisation inspirée-propulsée par quelques amis-alliés petits et grands : colonisation extra-territoriale, financière, économique, numérique, médiatique, idéologique, culturelle,....

Et nous ne sommes plus du côté du manche !

A chacun son tour, me direz-vous.

Sur le Moyen-Orient, nous avons été avertis, depuis longtemps et de différentes manières. Mais nous n'avons plus de 'ressorts' pour défendre effectivement et de notre propre chef la justice ''pour les autres.''

L'éloquence, les promesses et les effets de manche ne suffisent plus de nos jours à témoigner de la grandeur d'une nation, qui s'évalue désormais sur ses actions.

JPCiron

« Une longue guerre place presque toujours les nations dans une triste alternative, que leur défaite les livre à la destruction et leur triomphe au despotisme. » (Alexis de Tocqueville)

….. (1) – ORIENT XXI Article « ''Haaretz'', dernier bastion de l'opposition juive en Israël » par Sylvain Cypel – Novembre 2022

….. (2) – ORIENT XXI Article « Palestine. Une nouvelle résistance qui enterre les accords d'Oslo. » par Muiz Karaja – 22 sept 2022

….. (3) – Article « Les Fondamentalismes des Dieux Criminels colonisent peu à peu nos institutions et pourrissent inexorablement nos Démocraties, de l'intérieur. » JPCiron – août 2022

….. (4) – Article « Le Mythe de la Terre Promise » par JPCiron – août 2022

….. (5) – Article HAARETZ par Gideon Levy et Alex Levac – 04 novembre 2022 -

Titre : « Les troupes israéliennes tirent, blessent, tuent et retardent les soins médicaux pour les victimes »

Sous-titre : « Les villageois palestiniens protestent contre le vol de leurs terres et le harcèlement incessant des colons d’un avant-poste illégal. L’armée et la police des frontières ont tendu des embuscades aux manifestants et tiré sur eux. Un jeune de 17 ans est tué et un jeune de 16 ans, que les troupes laissent languir sur le terrain, est grièvement blessé »

Les ''petits serpents'' : « Il n’y a pas de différence entre le sang d’un petit enfant palestinien et le sang d’un Palestinien adulte. Ni l’un ni l’autre ne vaut grand’ chose. » Article de Gideon Levy :

Snipers de l'armée israélienne : « J’ai ramené sept à huit genoux en un jour. En quelques heures, j’ai presque battu son record ». « Il a chopé environ 28 genoux ». Article de Gideon Levy :

Apartheid : « La démocratie pour les seuls juifs est bien sûr une plaisanterie de la démocratie. » Article de Gideon Levy :

BDS : Il est interdit dans certains pays car prétendument antisémite et discriminatoire. Dans ces pays, comme dans les autres, il faut respecter la loi. Mais, en même temps, on peut exprimer l'opinion que cette loi doit être changée ou abrogée, car elle porte atteinte à la liberté d 'expression. La Cour Européenne des Droits de l'Homme semble être du même avis.

En outre, la France ne se prive pas d'appliquer des formes de BDS à des pays qui, comme Israël depuis longtemps, contreviennent gravement au Droit International. Mais Israël fait exeption.

Comment nos institutions ont-elles pu édicter une interdiction du BDS ? Le droit ne devrait pas se trouver être perçu par le peuple comme ajustable ''à la tête du client''. Cela nuit aussi à la confiance dans nos institutions et dans ceux qui les habitent. (JPCiron)

Le BDS n'est pas antisémite, nous disait Gideon Levy :

Dans le silence des Médias, « ces boycotts, désinvestissements et sanctions représentent le seul moyen existant, le dernier espoir, pour le changement » « C’est le seul moyen pour empêcher Israël de persister dans ses crimes. » Article de Gideon Levy :

Ils n'arrivent pas à mater les 'Arabes' Palestiniens !! Alors, ils font des cartons, comme à la foire.

« Lorsque la nouvelle a éclaté que cinq Palestiniens avaient été tués ce soir-là par des soldats à Naplouse, il est allé avec des amis protester près de la tour de garde de l’armée qui plane sur son village. Il a mis le feu à un pneu, puis des tireurs d’élite ont tiré et tué Qusai Tamimi, 19 ans, à une distance de dizaines de mètres. » Article de Gideon Levy et Alex Levac :

Le 'deal' : fidélité et obéissance contre pain et divertissement - (photo JPCiron)