APARTHEID ’’à l’israélienne’’ : une cruelle pratique de type colonialiste, incompatible tant avec la Démocratie qu’avec la Civilisation ?

Certainement pas ! D'ailleurs, y a-t-il un seul pays occidental qui n'ait pas soutenu mordicus l’État d'Israël, par monts et par vaux ? Sans que ne soit jamais minimement abordé ce genre de questions, qui ne sont, m'a-t-on dit, mises en avant que par les antisémites... Aussi, pourquoi ne pas considérer positivement cette expérimentation israélienne ? : Des droits différenciés selon les groupes humains, c'était déjà Athènes ! Dans un monde instable et ''en mouvement'', une fois ces principes et ses règles intégrées, d'une manière ou d'une autre, par les parties prenantes, voilà qui pourrait offrir un vent de renouveau à nos vieilles sociétés, et leur ouvrir de nouveaux horizons...

Pour l'instant, cet Article partiellement parodique se contentera de faire un État des lieux, de rappeler le chemin parcouru, et de le situer dans une perspective historique plus large.

Voici donc le plan ce cet Article :

> L'Acte d'Accusation : Apartheid et Persécution

> Le Projet de Colonisation et sa mise en Oeuvre

> Les Antécédents de colonisation réussis

> Les Problématiques résiduelles

> Et Après ?

La Vérité présente toujours trois visages : le Tien, le Mien, et le Sien propre ; ce dernier nous étant inaccessible... (image JPCiron)

>>> L' ACTE D'ACCUSATION : Apartheid et Persécution

En Janvier 2021, l' ONG Israélienne B'TSELEM l'exprime clairement, en Français, en une dizaine de pages intitulée « Un régime de suprématie juive de la Méditerranée au Jourdain : c’est un apartheid »

https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/202101_this_is_apartheid_fr.pdf

Rappelons que le Prix des droits de l’homme de la République française 2018 a été décerné aux ONG palestinienne Al-Haq et israélienne B’Tselem , qui militent contre l’occupation israélienne.

https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/France-donne-prix-deux-ONG-lutte-contre-loccupation-israelienne-2018-12-10-1200988806

HUMAN RIGHTS WATCH est une ONG internationale dont le siège est à New York (USA). En Avril 2021, elle a produit une synthèse de ''définition & illustration'' de trois minutes, en Anglais :

https://www.youtube.com/watch?v=6TLe4J7Dvd0

L'ONG développe, en Français, sur le thème « Des politiques israéliennes abusives constituent des crimes d’apartheid et de persécution » :

https://www.hrw.org/fr/news/2021/04/27/des-politiques-israeliennes-abusives-constituent-des-crimes-dapartheid-et-de

L'ONG internationale AMNESTY INTERNATIONAL est basée à Londres (UK). Elle a produit un texte synthétique (février 2022) intitulé : « L’apartheid d’Israël contre la population palestinienne : un système cruel de domination et un crime contre l’humanité » : « Notre rapport révèle la véritable ampleur du régime d’apartheid d’Israël. Que ce soit dans la bande de Gaza, à Jérusalem-Est, à Hébron ou en Israël, la population palestinienne est traitée comme un groupe racial inférieur et elle est systématiquement privée de ses droits . Nous avons conclu que les politiques cruelles de ségrégation , de dépossession et d’ exclusion mises en œuvre par Israël dans tous les territoires sous son contrôle constituent clairement un apartheid. La communauté internationale a le devoir d’agir. »

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/

L'ONG a produit son rapport annuel de 500 pages, dans lequel le sujet « Israël et Territoires Palestiniens Occupés » est traité p. 256 – 261 et est consultable ici, en Français :

https://www.amnesty.org/fr/documents/pol10/3202/2021/fr/

Le journaliste israélien de renommée internationale Gideon LEVY fait un diagnostic implacable : « Ce qui est écrit dans le rapport ne provient pas de l’antisémitisme, mais contribuera à le renforcer. Israël est la plus grande motivation des pulsions antisémites dans le monde aujourd’hui. » (9)

En outre, ORIENT XXI, par la plume de Jean Stern, publie un intéressant Article de synthèse intitulé « Droit International : Amnesty International dissèque l'apartheid d'Israël. » :

https://orientxxi.info/magazine/amnesty-international-disseque-l-apartheid-d-israel,5346

Dès Mai 2021, je proposais mon analyse sur cette accusation, et je ''faisais faire'' ma conclusion à Aimé Césaire :

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/selon-les-ongs-b-tselem-israel-et-232782

>>> PROJET DE COLONISATION & MISE EN OEUVRE

>> Je place le point de départ de ce long processus à l'ouvrage « Du Rappel des Juifs » de 1643, par Isaac La PEYRÈRE (théologien Protestant), qui publie une adresse au roi de France. Son analyse littérale de la Bible l'amène à demander pour les Juifs de ''leur permettre de retrouver leur pays en Palestine''. Car « les Juifs sont promis à se convertir à l'Évangile avant que le Messie ne vienne dans sa gloire établir le Royaume de Dieu , et ils retrouveront alors leur place éminente dans le peuple de Dieu. » (1)

En clair : Ce théologien illuminé croyait avoir déchiffré une prophétie biblique disant que, lors de la seconde venue du Messie, à la fin des temps, les Juifs seraient alors contraints de choisir : finir en Enfer ou se convertir au Christianisme ! Cette approche fondamentalement antisémite n'a jamais choqué personne, puisque de nos jours, la plus grande part des Chrétiens Outre Atlantique sont acquis à cette croyance prophétique et l'ont même transmutée en actions politiques d'envergure sur le terrain, dans tout le Moyen Orient. (2) Ces actions sont un volet important du Sionisme chrétien, que j'explore plus en détail dans cet Article :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/le-sionisme-une-histoire-d-enfer-227731

>> Vaincre l'antisémitisme par le Sionisme, c'est le credo de Theodor HERZL.

C'est en 1896 que Herzl publie « Der Judenstaat » (L’État des Juifs), un projet d’État-refuge pour les Juifs persécutés du monde. On notera que le titre du livre n'est pas « Der Jüdische Staat » (L’État Juif), bien que ses écrits privés ne parlent que de cela. Ce ne sera qu'en 2018 que l’État Juif sera créé (loi État-nation) : dès lors, seul les Juifs peuvent avoir la nationalité israélienne :

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-la-loi-etat-nation-207167

Je présente Theodor Herzl , son génial Projet et son Ouvrage fondamental dans cet Article :

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le-213131

>> De 1896 à 1950 : Préparation et Mise en Oeuvre du Projet

Un des aspects fondamentaux de l'approche novatrice de Theodor Herzl est sa méthodologie : « Nous annonçons nos intentions [i.e. une colonisation] au plein jour et nous désirons recevoir l'autorisation [des grandes puissances] avant d'entreprendre une mission qui serait autrement la plus injustifiable des expérimentations » (…) « Pour y parvenir, nous devrons mener des négociations diplomatiques (…) et des actions de propagande à grande échelle. »

Mon hypothèse est que ces autorisations ''diplomatiques'' ont été obtenues, car, pour les faire avancer et consolider les ''acquis'' sionistes successifs durant un siècle, les Grandes Puissances ont dû user de duplicité et contourner-piétiner leurs propres Valeurs et Principes ''universels''. Je décris les points-clef de ces ''manœuvres'' ici :

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231

En outre, les opinions publiques n'ayant jamais été consultées (et les Valeurs ''universelles'' n'ayant pas changé pour les populations occidentales), il convenait de faciliter-laisser faire le travail de 'guidage' de nos opinions publiques :

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/lobbyisme-pro-israel-et-democratie-212702

Le résultat permet de ''fabriquer un consentement'' actif ou passif des populations, sans qu'ils soit besoin de coordination ou de connivence. C'est le Système qui sécrète ses fruits, comme l'a bien montré Noam Chomsky. (10)

Toutes ces ''manoeuvres'' non coordonnées ont permis de neutraliser les quelques informations qui ont pu transpirer tant durant la préparation des opérations de nettoyage ethnique (7) (11) en Palestine (et de l'importation de populations juives de remplacement) que pendant l'exécution desdites opérations. En tout état de cause, ce n'est que bien plus tard, avec la déclassification des Archives, que les populations de nos 'démocraties' auraient pu avoir une idée plus claire de ce qui s'était vraiment passé, si les médias grand public l'avaient reporté adéquatement :

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

>>> ANTÉCÉDENTS DE COLONISATION RÉUSSIS

(Réussis dans le sens où la population indigène a été subjuguée)

L'ethnocentrisme est une ''qualité'' humaine archaïque qui persiste chez bien des peuples dits modernes. Claude Lévi-Strauss, parlant de populations indigènes d'Amazonie, nous expliquait que « l'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village (…) ; un grand nombre de populations dites primitives se désignent d'un nom qui signifie (…) les ''bons'', les ''excellents'', les ''complets'', impliquant que les autres (…) sont tout au plus composés de ''mauvais'', de ''méchants'', de ''singes de terre'' ou d' ''œufs de pou''. » (3)

Les populations 'indigènes' que rencontrent les occidentaux ne sont souvent guère mieux considérées (et traitées) que la faune et la flore que les dieux ont mis à notre disposition. On connaît le sort (passé et présent) des Amérindiens d'Amérique du Nord, Centrale et du Sud, des Aborigènes d'Australie, des peuples de Namibie, etc etc, auxquels on peut ajouter les Palestiniens :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/quelle-paix-pour-les-indiens-de-211789

En général, après un siècle ou deux, nous présentons nos regrets, et nous sentons quittes. En tout état de cause, nous procédons toujours, tout au long du processus de colonisation, sous le couvert du strict respect de '' la forme du Droit '' :

https://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/l-amour-de-la-forme-du-droit-234267

Un chapitre de ce dernier Article traite de « L'Extraterritorialité : un parfait outil de sujétion. » Exemples en (4). C'est une variante de ''colonisation soft'' tout aussi performante que l'ancien modèle, qui permet en même temps de préparer « L'Ordre du Monde » ''à l'occidentale'' :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-ordre-du-monde-de-henry-207974

>>> PROBLÉMATIQUES RÉSIDUELLES

Tant que les populations soumises n'ont pas ''intégré-accepté'' leur situation différenciée, des problématiques apparaissent et restent sans solution paisible. Ainsi, l'analyse du Général De Gaulle demeure d'actualité : « Maintenant, [Israël] organise, sur les territoires qu'il a pris, l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsions, et il s'y manifeste contre lui une résistance , qu'à son tour, il qualifie de terrorisme . » (5) C'est exactement ce à quoi l'on assiste encore de nos jours.

Mais les problématiques peuvent être d'autres natures :

> Problématiques internes à Israël.

Le Président d'Israël Reuven RIVLIN, dans son discours (6) soulignait que « Le moment est venu d'admettre qu' Israël est une société malade, dont la maladie requiers un traitement » (...) « Notre société sera bientôt formée de quatre tribus, qui ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas, n’ont pas le même système éducatif. » (…) « Or, nous sommes là pour rester : laïques, sionistes religieux, orthodoxes et arabes. »

Les solutions avancées par le Président Rivlin sont basées sur des Principes qui ont été rejetés par les gouvernements israéliens successifs :

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-en-danger-206669

>Problématiques externes à Israël.

L'historien israélien Illian PAPPE explique que ce qui est bon aujourd'hui pour Israël ne l'est pas pour les Juifs : « Je dis aux Juifs Israéliens : vous pensez aujourd'hui que le Sionisme est bon pour vous car vous êtres les privilégiés.(…) Mais sur le long terme, ce sera mauvais pour vous. (…) Israël n'a rien à voir avec les ''Valeurs Juives ''. C'est un état d'idéologie ethnique basé sur le pouvoir et l'oppression. »

Et l'analyse de PAPPE touche aussi les Juifs de la diaspora. En effet, les lobbies (tant nationaux que trans-nationaux) ont mis beaucoup d'efforts et d'énergie pour finalement réussir à faire assimiler l'amalgame infamant « antisionisme = antisémitisme » construit sur la confusion des concepts Juif = Sioniste = Israélien. De ce fait, maintenant, à mesure que, par les réseaux sociaux, on apprend le traitement dégradant réservé aux Palestiniens, l'image antisémite revient en miroir-boomerang : Israélien = Sioniste = Juif.

Image qui est tout aussi inexacte et injuste. D'autant plus que la politique des gouvernements israéliens successifs n'est pas approuvée par tous les israéliens, et encore moins par les Juifs de la diaspora. Il faudra du temps pour déconstruire la propagande malfaisante des lobbies, que nos gouvernants ont trop longtemps 'adoubée'.

Je rappelle le diagnostic de Gideon LEVY : « Israël est la plus grande motivation des pulsions antisémites dans le monde aujourd’hui. » (9)

Fin 2019, je traitais précisément du sujet « Le Sionisme : Bon pour Israël, Mauvais pour les Juifs ?! » :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sionisme-bon-pour-israel-219643

>>> ET APRÈS ?

Après, c'est le ''monde instable et en mouvement'' dont je parlais en introduction ; monde dans lequel la tentation peut être grande, comme l'a fait l’État d'Israël en 2018, de faire un pas en arrière vers l'approche tribalo-ethnique qui a la faveur de tant de sociétés primitives.

« (…) la notion d'humanité, englobant sans distinction de race et de civilisation, toutes les formes de l'espèce humaine, est d'apparition fort tardive et d'expansion limitée. (…) il n'est nullement certain -l'histoire récente le prouve- qu'elle soit établie à l'abri des équivoques ou des régressions. » (3) (Claude Lévy-Strauss)

Ces ''régressions'' peuvent être une opportunité pour certains, et un risque pour les minorités... Ce faisant, nos ''valeurs universelles & éternelles'' risquent fort de passer à la broyeuse... Certains auteurs voient d'ailleurs un monde futur en cours de re-tribalisation ...une promesse de sang et de larmes :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/de-l-etat-nation-a-l-etat-ethnique-209872

Cependant, la Nation d'Ernest RENAN est-elle vraiment mourante dans le monde ? Sur le terrain, le Président d'Israël Reuven RIVLIN proposait pourtant des solutions qui ressemblent fortement à l'approche de Renan :

https://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/qu-est-ce-qu-une-nation-par-ernest-209190

Theodor HERZL, quant à lui, parlant de sa communauté ethno-culturelle, disait qu'elle ne tenait que « par la foi de nos ancêtres. » Le retour au concept initial d' État-refuge de son livre serait sans doute compatible avec la Nation au sens de Renan : l'Etat n'étant plus ''Juif'' mais celui des '' Valeurs du Judaïsme ''. Un exemple de 'bouquet' de Valeurs peut être « Humilité, Tolérance, Dignité, Respect, Égalité, Justice, Paix,... » Ce qui introduirait, il est vrai, un changement radical ! Trop radical, car l’État d'Israël se pare d'un habit ''Juif'' quand le cœur populaire est resté du type du ''sionisme politique''.

D'autres approches sont depuis longtemps envisagées : un État unique avec deux ''peuples''. L'idée serait de ''lâcher du lest'' (pour obtenir le 'consentement' des Palestiniens) sans ''lâcher les rênes''. Même pour cela, il faudrait la ''bénédiction'' préalable sur cette idée, de la part des Chrétiens Américains (via leurs Politiques)... (12)

Mais il ne faut pas rêver : comme partout ailleurs dans le monde, les minorités activistes perçues comme vertueuses finiront par avoir ponctuellement le dessus (ref. concept développé par Nassim Nicholas TALEB) (8).

Néanmoins, le ''Sionisme Global'' est un Système Complexe qui fonctionne sans tête et tient sur trois pattes. Ainsi, personne n'est aux manettes puisqu'il n'y a pas de tête... chaque ''patte'' tirant dans sa direction propre avec ses ressorts internes propres :

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-global-est-un-systeme-235852

Les Systèmes Complexes ne suivent ni les sentiments ni la raison, mais uniquement leurs propres mécanismes et appétences. On regretterait presque l'absence de complots sur lesquels déverser notre frustration...

JPCiron

feb 2022

:: :: :: :: :: :: NOTES :: :: :: :: :: :: ::

….. (1) – Le Sionisme, une Histoire d' Enfer !

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/le-sionisme-une-histoire-d-enfer-227731

….. (2) – Les plans de déstabilisation du Moyen Orient

https://www.agoravox.fr/commentaire5761242

….. (3) – Ouvrage « Race et Histoire » par Claude LÉVI-STRAUSS – Médiations/ Gonthier - 1961

….. (4) – Article cité de Jacques-Robert SIMON : « Le gouvernement mondial évoqué avec crainte par certains existe déjà bel et bien. » Les principales lois à caractère extraterritoriale sont les suivantes : l'embargo contre Cuba : la loi Helms-Burton // la lutte contre les groupes terroristes : la loi d'Amato-Kennedy // la lutte contre la corruption : le Foreign Corrupt Practices Act // la fiscalité : le Foreign Account Tax Compliance Act // la lutte contre le terrorisme : le Patriot Act // la surveillance comptable : la loi Sarbanes-Oxley // la surveillance des données : le CLOUD Act // le droit à la concurrence américain.

….. (5) - Conférence de presse tenue au palais de l'Elysée par le Général De Gaulle le 27 novembre 1967

….. (6) - Président Reuven RIVLIN - introduction de la Conférence sur le Thème "De la haine de l'Etranger à l'acceptation de l'Autre'' - oct. 2014

….. (7) – Ouvrage « Le Nettoyage Ethnique de la Palestine » par l'Historien Israélien Ilan Pappe – Fayard – 2008

….. (8) – Article « Dictature de la minorité : pourquoi les plus intolérants gagnent » - par Nassim Nicholas Taleb – Burdugala-Presse – juin 2021 // Medium – Août 2016

https://burdigala-presse.fr/dictature-de-la-minorite-pourquoi-les-plus-intolerants-gagnent

https://medium.com/incerto/the-most-intolerant-wins-the-dictatorship-of-the-small-minority-3f1f83ce4e15

..... (9) – Article HAARETZ par Gideon LEVY – 03 février 2022

« What is written in the report does not stem from antisemitism, but will help strengthen it. Israel is the greatest motivator of antisemitic urges in the world today. »

https://www.haaretz.com/opinion/.premium.HIGHLIGHT-tell-me-what-s-untrue-in-amnesty-s-report-on-israel-1.10587114

….. (10) – Livre « Fabriquer un consentement. La gestion politique des médias de masse » par Noam Chomsky / Edward Herman – Investig'Action – 2018

Cet ouvrage de 2018 vient après deux précédentes éditions en français. L’avant-propos du livre souligne que « cet ouvrage majeur (..) a été caviardé deux fois en français (…). Caviardé, cela signifie délibérément amputé, réécrit, déformé, manipulé, etc. C'est ce que l'on appelle de la censure éditoriale . » Et les auteurs du livre se demandent ce qui peut motiver des éditeurs « à acheter les droits d'édition sur un texte dans le seul but de le caviarder avant de le vendre (...) » … on se perd en conjectures ...

….. (11) - De nouveaux documents apparaissent périodiquement sur le Nettoyage Ethnique. Exemple de cette semaine :

https://israelpalestinenews.org/1951-documents-reveal-israels-intent-to-ethnically-cleanse-bedouin-from-their-lands/

..... (12) – Ouvrage « Rethinking Statehood in Palestine : Self-Determination and Decolonization Beyond Partition » présenté par ORIENT XXI

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/palestine-le-depassement-du-nationalisme-etatique,5356

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :