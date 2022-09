« La Révolution Palestinienne et les Juifs » : Une utopie du FATAH des années 70 qui, à présent, ressort doucement des oubliettes

« L'établissement d'une société progressiste ouverte à tous les Palestiniens est sûrement une meilleure solution que celle qui consiste à rejeter ''les Arabes dans le désert'' ou ''les Juifs à la mer'' » (1)

(*) Ouvrage « Le FATAH - La Révolution Palestinienne et les Juifs » - Présentation d'Alain GRESH – ORIENT XXI – Éditions LIBERTALIA – 2021 * Alain GRESH, spécialiste des questions israélo-palestiniennes, est ancien rédacteur en Chef du Monde Diplomatique. Il est le fondateur du Site ORIENT XXI.

Un petit livre, riche de deux douzaines de chapitres clairs, synthétiques, documentés, regroupés en trois parties dont les évolutions sont étudiées :

Positions des Palestiniens à l'égard des Juifs

Positions des Juifs à l'égard des Palestiniens

La Nouvelle Palestine Démocratique

Le livre est très bien présenté dans un Article de ORIENT XXI intitulé « ''La révolution palestinienne et les Juifs'', un livre pour l'histoire et pour demain. ». J'en recommande vivement la lecture :

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/la-revolution-palestinienne-et-les-juifs-un-livre-pour-l-histoire-et-pour,4805

J'ai donc choisi d'agrémenter la présentation de ORIENT XXI de quelques citations du livre, que je dépose, comme des taches de couleurs sur une page, pour évoquer certains des aspects majeurs des thèmes du livre. Ces derniers semblent dessiner un Trend de fond qui émerge, au fil du temps, au milieu de bien des approches contraires.

(1968) « Nos opérations ne visent pas les populations juives en tant que telles, populations avec lesquelles les Palestiniens ont vécu en harmonie durant des siècles. » (…) « Notre bataille est contre l'entité colonialiste, impérialiste et sioniste qui a occupé notre patrie. » (1)

« Les Juifs qui résidaient de manière permanente en Palestine jusqu'au début de l'invasion sioniste sont considérés comme Palestiniens. (...) Le judaïsme, étant une religion, ne saurait constituer une nationalité indépendante. » (1)

Le Fatah distingue nettement le judaïsme et le sionisme, et il condamne l'antisémitisme. L’État qu'il envisage ne sera ni binational ni multiconfessionnel. Il pourrait être présidé par un Juif. (*)

« On doit admettre que les sionistes ont dans une grande mesure réussi à identifier le judaïsme avec le sionisme aux yeux de la majorité des Juifs, particulièrement dans les pays occidentaux. » (*)

« Les valeurs universelles ne peuvent qu'être le fruit d'une vision universelle : la grandeur des prophètes réside dans leur faculté de dépasser les limites de l'organisation ethnique. Un nationalisme lilliputien ne peut créer des vérités valables pour toute l'humanité. » (*)

Intégration sera le maître mot de la future Palestine démocratique : tant au niveau Régional en tant qu’État, qu ' à l'intérieur avec toutes ses composantes de diverses origines. Cette Palestine sera donc non confessionnelle, sans discriminations, ouverte et tolérante pour tous. (*)

Bien sûr, la route sera longue. Et passera par des restitutions, des indemnités, et la destruction des fondations actuelles d’État colonial chauviniste et raciste. (*)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Les difficultés et les chausse-trappes feront partie du chemin.

Ou bien les difficultés persistantes en Palestine et dans le Monde sont-elles le signe évident que ce chemin est en réalité une voie sans issue ? Peut-être l'idée de démocratie ''pour tous'' est-elle une vieille lune ? Sans doute le pragmatisme devrait-il finalement s'imposer en Occident et dans le Monde, probablement au niveau de chaque région ou cité ? Chacune réservant la ''démocratie'' à un Groupe spécifique (ethno-culturel ou autre). Ceux ne faisant pas partie du Groupe étant/devenant des ''invités'' temporaires sur une terre qui ne serait pas/plus la leur ?

Et bien sûr, il conviendrait, comme il serait alors logique, de ne pas confondre pragmatisme et racisme/discrimination ! Et il faudrait donc ajuster les Lois pour que tout soit fait dans l'ordre et dans la légitimité nouvelle.

Ce n'est clairement pas ma voie préférée, mais sans doute suis-je en retard et d'autres sont en avance. Il faut toujours des start-ups pour ouvrir de nouveaux chemins et aider au Progrès du Monde... en laissant les arrière-gardes ronchonner dans leur coin.

JPCiron

:: :: :: :: :: :: :: NOTES :: :: :: :: :: :: :: ::

(*) - Ouvrage « Le FATAH - La Révolution Palestinienne et les Juifs » - Présentation d'Alain GRESH – ORIENT XXI – Éditions LIBERTALIA – 2021

(1) - Les citations ainsi signalées sont de dirigeants palestiniens ou de textes des organisations, tirés du livre de Alain GRESH « OLP, histoire et stratégies. Vers l’État Palestinien » SPAG-Papyrus - 1981

(photo JPCiron)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sélection d' Articles connexes de JPCiron :

https://www.agoravox.fr/auteur/jpciron

Le VIOL de nos actuels Principes et Valeurs a accompagné le long processus Sioniste, sans qu’il convienne de critiquer ce dernier

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-viol-de-nos-actuels-principes-214231

Le Sionisme : la déclassification progressive des ARCHIVES change le regard des historiens sur les Processus associés à sa mise en œuvre.

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-la-declassification-209989

APARTHEID ’’à l’israélienne’’ : une cruelle pratique de type colonialiste, incompatible tant avec la Démocratie qu’avec la Civilisation ?

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/parodie/article/apartheid-a-l-israelienne-une-239098

Israël = Apartheid + Persécution , selon les ONGs ’’B’Tselem’’ (Israël) et ’’Human Rights Watch’’ (USA).

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/selon-les-ongs-b-tselem-israel-et-232782

Le Sionisme ? … une histoire d’Enfer !!

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/le-sionisme-une-histoire-d-enfer-227731

Le Sionisme : Bon pour Israël, Mauvais pour les Juifs ?!

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-sionisme-bon-pour-israel-219643

Israël : la Loi Etat-Nation

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/israel-la-loi-etat-nation-207167

Le MYTHE de l’EXIL

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-de-l-exil-236874

Le Mythe de la TERRE PROMISE

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-de-la-terre-promise-242429

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-bible-pentateuque-abrite-un-nid-242059

Les Fondamentalismes des DIEUX CRIMINELS colonisent peu à peu nos institutions et pourrissent inexorablement nos DÉMOCRATIES, de l’intérieur.

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/les-fondamentalismes-des-dieux-242913

Le SIONISME GLOBAL est un ’’Système Complexe’’ qui fonctionne sans tête, et tient sur trois pattes

https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/le-sionisme-global-est-un-systeme-235852

Médias Grand Public et Politiciens : même combat d’information/ désinformation sur le conflit israélo-palestinien ?

https://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/medias-grand-public-et-politiciens-23021

Vaincre l’ANTISEMITISME par le SIONISME, c’est la Vision de Theodor HERZL.

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/vaincre-l-antisemitisme-par-le-213131

L’ordre du monde de Henry KISSINGER – Fayard 2016

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-ordre-du-monde-de-henry-207974

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°