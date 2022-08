La BIBLE (Pentateuque) abrite un nid de Mythes concoctés pour un PROJET POLITIQUE de ’’Retour d’Exil’’, au Pays de Canaan

L'anthropologue Claude Lévi-Strauss soulignait l'indigence de la pensée religieuse de nos religions. En effet, pour résoudre les problèmes que, de tous temps, se pose l'humanité, la ''Pensée Sauvage'' élabore des structures mentales complexes, ouvertes sur toutes les dimensions de la pensée. Par contre, nos religions, pour résoudre ces mêmes problèmes, s'en remettent bien davantage à des communications 'directes' avec une entité surnaturelle. Laquelle délivre les remèdes 'secs' à appliquer. Remèdes qui, pour nous, ne s'appuient donc que sur les déclarations supposées de ces entités supposées. Cela limite grandement la richesse de la pensée explicative. (9) Et, dirais-je, cette limitation se traduit souvent en pratique par des attitudes obéissance-amour dont la pensée religieuse est absente. Sauf, comme ajoute Lévi-Strauss pour les saints et les mystiques qui ont, je suppose, d'autres capacités d'abstraction que le commun des mortels.

Mais, je me demandais : est-il possible que nous soyons simplement moins 'malins' que les 'sauvages' d'Amazonie ? Ou bien y a-t-il un malentendu ? Peut-être essayons-nous de trouver nos réponses dans des textes dont la finalité -pour beaucoup d'entre eux- était toute autre ? Et je pense m'être fait une opinion là-dessus, que j'expose ici.

« Les récits bibliques , issus du milieu des prêtres, probablement compilés à l'époque perse (entre 538 et 330 avant l'ère chrétienne), au moment du retour à Jérusalem et de la reconstruction du Temple, peuvent constituer un projet politique pour cette restauration. » (1) T. Römer & F. Boyer

Du fait de l'Histoire, à cette époque-là, la zone Israel-Samarie/Judée était devenue un patchwork de tribus ou groupes disparates qui n'avaient pas encore pu reconstituer des structures politico-religieuse solides : une opportunité pour la minorité des ex-exilés envisageant d'unifier-fédérer le tout, derrière le paravent des commandements divins.

Cet Article est en fait une introduction, une ''Mise en Perspective'' de l'Article suivant, qui sera intitulé ''Le Mythe de la TERRE PROMISE''. Cette introduction étant un peu longue comme intro, j'en ai fait un Article : celui que vous lisez.

(Évocation d'un cocon de certitudes fermé-scellé) Eglise Notre-Dame de Suzette / Vaucluse-France (photo JPCiron)

Voici le Plan de l'Article :

> Mise en Perspective

> La Bible raconte...

> Transition ''En quelques mots''

> Ce qui s'est vraiment passé

> Le Projet (**) Politico-Religieux pour Yehud

MISE EN PERSPECTIVE

> Les acteurs, exploits, lieux et époques décrits dans les récits bibliques ne sont pas garantis.

Certains considèrent que les écrits de la Bible correspondent aux époques qu'ils décrivent. Et que, durant les millénaires avant les premiers écrits Israélites, les récits auraient été transmis par voie orale dans le désert... Cette croyance mène à une certaine vision fondamentaliste-intégriste de l'histoire que raconte la Bible.

Mais l'on peut -et c'est mon choix- attribuer l'éventuelle invention de certains contenus des textes aux époques proches de celles où ils ont été rédigés, ou/puis modifiés. Soit pour l'essentiel entre le VI et le III s. av. JC. Bien sûr, la voie orale a été utilisée pour transmettre-modifier nombre de mythes & traditions qui ont été écrites en Sumérien voici 5 millénaires, et qui se sont diffusées parmi tous les peuples du Moyen-Orient, qui se les sont souvent appropriés puis modifiés-ajustés. Il y a aussi des traces de mémoire imprécises d'événements-récits qui sont complétés-ajustés en termes de contenus-acteurs-localisations-époques, selon les nécessités.

> L’Énigme des Hébreux : d'où viennent-ils ? Comment sont-ils apparus ? C'est ce que je raconte dans cet article :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-d-ou-viennent-225205

On les a cherchés en différents lieux, sans trouver aucun indice probant. Les autres peuples de l'époque (à commencer par les Égyptiens) ne mentionnent pas ce nom parmi la foule de documents qu'ils ont produit. Et ma conclusion est qu'on ne les cherchait pas au bon endroit : les Hébreux ne sont pas apparus dans tel ou tel endroit géographique. Ils sont apparus dans l'esprit de prêtres exceptionnels. Les Hébreux sont au départ une Construction Théologique essentielle pour le Projet politique en Canaan .

En effet, le génie de ces prêtres d'alors est d'avoir pris conscience qu'il faut construire les briques qui, une fois assemblées, formeront un Groupe humain : il lui faut un nom , une même origine mythique, un sentiment de passé commun et de Culture commune , … qui produiront un sentiment d'appartenance au Groupe. C'est une des fonctions importantes de la Bible.

Et, en quelques siècles, ils y seront parvenus.

> La situation d'Israël-Samarie/Judée vers la fin de l'Exil.

Cette situation est grandement la conséquence des ''désastres'' du VIII et VI siècles avant JC ( de nos jours, on utilise plus souvent le terme ''Nakba'') :

Vers 720 av. JC, les Assyriens prennent la contrée du Nord, exilent les élites et les artisans en Assyrie, et vident la Samarie de sa population par déportation croisée avec des tribus Arabes de remplacement . (2Rois 18:9-12) (2Rois 17:24-41) Les Archives Assyriennes ont conservé le détail des tribus Arabes.

La ''Paix Assyrienne'' dans la péninsule Arabique permet au trafic de la route de l'encens de s'intensifier de Sabwa à Gaza. Avec immigrations Arabe & Edomite en Idumée & Judée... accompagnés de leurs divinités, dont YHWH.

En 587, les Babyloniens soumettent la Judée et Jérusalem. Ils exilent les seules élites et artisans vers Babylone.

Deux siècles plus tard, tout le pays de Canaan est encore sans structures politiques fortes , et le pays est un melting pot d'origines, de dialectes/langues, cultures et divinités. La Bible le confirme. (3) (Jérémie 11/13) (1Rois 11:5-7) (Ézéchiel 16:3) (Esdras 10:2)

Une opportunité-proie à saisir !!

LA BIBLE RACONTE …

Que, dans les temps anciens, les ancêtres du ''peuple'' étaient fidèles à YHWH et suivaient scrupuleusement les lois, ordonnances, préceptes et jugements de l’Éternel. Ce dernier avait d'ailleurs réalisé d'extraordinaires prodiges pour la ''sortie d’Égypte'', délivrant ainsi le peuple de l'esclavage par l'Exode (2) vers la ''Terre promise''. La Bible date l'Exode de vers 1450 avant JC.

La Bible raconte que, dans ces temps très lointains, Moïse a fait la connaissance de YHWH en pays de Madian. YHWH était alors depuis longtemps un dieu des Madianites. Les prêtres de ces derniers offraient déjà des sacrifices à YHWH (Exode 18:12), alors que les règles pour cette pratique ne seront dévoilées aux Israélites que plus tard. (Nombres 15:1-31)

Dans la Bible, l'histoire fantastique de la ''Sortie Égypte'' du peuple et son arrivée en Terre Promise est présenté (et très souvent rappelé) comme un prodige divin. Cet exploit extraordinaire montre aux gens du ''peuple'' leur chance : leur Dieu est plus puissant que ne le seraient tous les dieux d'Égypte !! Voilà donc YHWH doté d' ''États de Service'' étincelants avant l'entrée du peuple en pays de Canaan.

Cette entrée ''en conquête'' au Pays de Canaan est brutale pour les habitants que Dieu avait mis là avant les Hébreux : on les chasse sans ménagements, sans pitié, et on prend possession du pays, que l'on se partage. (*)(Nombres 33:50-54)

Une fois installé en Terre Promise, ''le peuple'' s'est pourtant peu à peu détourné de son Dieu. Le peuple a ensuite délaissé YHWH et a suivi d'autres divinités. (*) (Jérémie 11:13) Dieux qui sont ''venus depuis peu'', dieux dont leurs pères ne s'étaient pas approchés. En deux mots, le peuple a abandonné celui qui les a porté à l'existence. (*)(Deut. 32:17-18)

Ce ''peuple au cou roide'' a été ''rebelle contre l’Éternel'' (Deut. 9). Cette attitude a provoqué les colères de ce dieu 'jaloux'. Colères et fureurs terribles, puisque c'est bien l’Éternel qui, pour punir durement son peuple pour l'avoir délaissé, lui envoya l'ennemi Assyrien venir le massacrer, le soumettre et déporter la population. (*)(Isaïe 10:5-6) (2Rois 18:11-12) Cela ne suffisant pas, Dieu leur envoya aussi les Babyloniens pour faire de même et exiler les élites judéennes.

Après le passage des Babyloniens, les destructions étaient massives : « Ô Dieu ! les nations ont envahi ton héritage, Elles ont profané ton saint temple, Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres » (Psaumes 79:1). Les élites et les artisans de Judée se trouvent exilés à Babylone.

Le peuple reste sur place, et survit comme il peut dans les ''ruines''... jusqu'à ce que le Roi Perse Cyrus ''Le Grand'' entre en vainqueur à Babylone en 539 av. JC.

Le règne du roi Josias se situe entre les épisodes Assyrien et Babylonien. C'est sous son règne que le ''Livre de la Loi'' de Moïse sera ''trouvé'' lors de travaux dans le Temple de l’Éternel. (Vers 600 av. JC)

Le Roi Perse Cyrus fut inspiré par Yhwh pour décider de libérer les élites exilées à Babylone (*)(Esaïe 45 : 1-8) ; chose qui fut réalisée sous Artaxerxès. Furent restitués les trésors volés, fut financée la reconstruction du Temple de Jérusalem par le Roi Perse, et mission fut donnée au fonctionnaire du roi Perse Esdras de rassembler les textes religieux et ainsi de formaliser la Loi de Yhwh (Esdras 2:2) (= la première version ''papier'' de la Torah ?) et de la faire appliquer dans la petite province perse de Yehud avec Zorobabel et Néhémie etc. Ceci à condition que la loi de Yhwh ne contrevienne pas à la loi du roi Perse (Esdras 7:26).

La Bible dit que Esdras et Néhémie arrivent en Yehud sous Artaxerxès. Ce sera donc quelque part entre 460 et 360 avant JC. En effet, selon les chercheurs, il s'agit du règne de Artaxerxès I (466 – 424) ou de Artaxerxès II (404 à 358). En tout cas, bien tardivement.

TRANSITION EN QUELQUES MOTS

Reprenant les vues de Maurice Godelier sur le sujet des mythes , je dirais que « (...) ces histoires n'ont en apparence ni queue ni tête, alors que nous savons qu'elles sont reçues et vécues comme autant de vérités existentielles (...) » (5)

La Bible semble raconter l'histoire d'un Dieu indigène (de Palestine) et d'un peuple exogène (les Hébreux) ramenés de l'esclavage en Égypte par les prodiges divins. En réalité, il s'agissait d'une population indigène, fort disparate, aux dieux varié, aux origines multiples, déstructurée par l'Histoire, qu'un Projet politico-religieux imaginé à Babylone (par des prêtres exilés) tente d'unifier autour d'un dieu exogène venu d'Arabie) que les migrations avaient déjà 'importé' en Palestine par les flux de population .

« En grande partie, Israël s'est en fait formé à partir de populations cananéennes autochtones. (…) l'établissement du peuple hébreu en Canaan n'est pas le résultat d'une guerre éclair ou d'une invasion menée par une armée venue de l'extérieur. » (11) (T. Römer)

CE QUI S'EST VRAIMENT PASSÉ...

...est probablement quelque peu différent de ce que raconte la Bible. Ce sont souvent les mêmes informations, mais arrangées autrement et complétées ou effacées .

Tout d'abord, on le sait, situé en plein milieu du Croissant Fertile, le Pays de Canaan était alors, depuis des millénaires, un lieu de passage et de brassage de toutes natures ; ethniques, culturelles, linguistiques, technologiques, théologiques, économiques, militaires, artistiques,... (*)Ezéchiel 16:3). Canaan était aussi un petit 'Pays' qui fut ''bousculé'' par nombre de mastodontes voisins ''portés'' par leurs dieux ultra-puissants.

Dans ces temps anciens, toutes les communautés de la péninsule arabique étaient polythéistes, avec une quantité/variété de divinités 'astronomiques' (3). Pour la région de Canaan, la Bible le confirme. (*)(Jérémie 11:13) (*)(1Rois 11:5-7) etc. Canaan était aussi très cosmopolite (Ezéchiel 16:3) (*)(Esdras 10:2-3).

Pourquoi ?

Outre ce que l'on vient de dire sur le ''brassage'', et après des siècles de dominations-influence Égyptienne, Hittite, etc, vinrent les Assyriens (722 & 720) qui déportèrent les élites et artisans de Samarie en Assyrie. Et imposèrent la déportation croisée massive de la population de Samarie suivie de leur remplacement par plusieurs tribus Arabes (4) (2Rois 17:6) (2Rois 17:24). Les archives Assyriennes en donnent le détail.



Après avoir écrasé toute résistance, la ''paix'' assyrienne s'est imposée dans la péninsule Arabique, et avait ravivé les flux de population sur la ''route de l'encens'' du Yémen vers Gaza. En Idumée, la part des populations d'origine Edomite & venant d'Arabie du Sud augmenta fortement, pour devenir majoritaires (4). Avec eux arrivèrent les divinités ''du Sud'', dont YHWH.

Carte de la route de l'encens (de Sabwa à Gaza) vers le V s av. JC – (27) Ref. Mission Archéologique au Hadramount (Yemen) dirigée par Jacqueline Pirenne. Source :

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1975_num_119_2_13123

André Dupont-Sommer souligne que, « En Juda, sous le roi Josias, au VII e siècle, les cultes de Baal et d'Astarté, du Soleil et de la Lune et de ''L'armée du ciel'' se sont propagés jusque dans le temple de Yahwé, à Jérusalem. » (10)

Vinrent ensuite (587) les Babyloniens qui soumirent la Judée et Jérusalem, et déportèrent les seules élites à Babylone.

Plus tard, à Éléphantine, vers l'an 400 av. JC, les israélites locaux vénéraient tranquillement la triade Yahô, sa parèdre Anat-Béthel et leur fils Ashim-Béthel. (Béthel est un antique dieu Cananéen syncrétisé avec Yahô.). Clairement le monothéisme était encore bien loin, dans la pratique.

L'idée du monothéisme était apparue aux Israélites à Babylone, durant l'Exil des élites judéennes. Les érudits babyloniens connaissaient le monothéisme de Zoroastre. Mais le concept ne s'installera que progressivement sur plusieurs siècles après le retour d'une partie des exilés (vers 400 à 300 av. JC). Les Israélites ne deviendront Juifs qu'après avoir aussi intégré le concept d'Au-delà ; ce qui devint largement le cas après de désastre de la destruction de Jérusalem et du Temple par Titus, en 70 de notre ère, suivie par la dispersion en Palestine -et non l'Exil- (6) des habitants de la ville. Notons que le concept d'Au-delà (7) fut lui aussi emprunté aux Perses & aux Égyptiens qui le pratiquaient déjà depuis des millénaires. Les textes de la Bible nous disent aussi que tant les tribus nomades des steppes arabiques que les Hébreux d'Egypte (y compris Moïse d'ailleurs) n'ont pas eu accès à cette idée novatrice fondamentale. Ce concept d'Au-del était pourtant aux fondements de la religion tant pour les Égyptiens (dès début du III millénaire av. JC) que pour les Zoroastriens (dès début du II millénaire av. JC).

Durant leur séjour à Babylone, les futurs candidats au ''retour'' avaient donc fait connaissance du concept de monothéisme (zoroastrien) et des riches traditions & mythes mésopotamiens ( principalement Sumériens, récupérés par les Akkadiens, et devenus un fonds de croyances du MoyenOrient ) qu'ils s'étaient appropriés.

Au VI s. av. JC, le roi Perse [et zoroastrien] Cyrus le Grand promet de libérer les élites judéennes exilées à Babylone : ce sera fait sous Artaxerxès I (ou II), soit entre 460 et 360 av. JC. La plupart des israélites ''libérés'' ont choisi de rester en Babylonie .

« L'intérêt premier des souverains achéménides portait certes sur l'hégémonie politique plus que sur la religion, mais ils avaient fort bien compris que le maintien de la première dépendait de la prise en compte de la seconde. » Aussi, « l'autorisation impériale accordée à des codes locaux, en vigueur dans des régions annexées fait que ''la loi de Dieu'' et ''la loi du roi'' se situent au même niveau, ce qui eut pour conséquence que la ''Loi'' promulguée par Esdras se trouvait, de fait, intégrée dans le dispositif légal de l'empire Perse. » (8) (Esdras 7:25-28)

PROJET DE PRISE DE POUVOIR POLITIQUE EN YEHUD

En ces temps-là, le pouvoir politique est religieux-législatif-judiciaire et basé sur la « Loi » des dieux locaux . Et, dans cet environnement bien particulier, pour former un groupe à partir de tribus disparates, il sera aussi opté pour un Projet ségrégationniste . Les très anciens dieux El, Baal, Ashéra,... étaient ''indigènes'' en Canaan depuis très longtemps, parmi d'autres. Mais les migrations en ont ramené de nouveaux venant du Sud en Judée principalement.

La Province de Yehud est Perse. C'est à la cour Perse que tout se décide.

Les Israélites en Exil étaient intégrés à la société babylonienne, et nombre d'entre eux occupaient des fonctions importantes, proches du roi Perse. La pratique par les Perses, dans leur immense Empire, de ''l' Autorisation impériale'' a été une opportunité pour une minorité d'exilés Judéens qui ont pu se faire nommer pour sa mise en œuvre dans cette petite province Perse de Yehud.

C'est près du roi Perse qu'il sera décidé d'envoyer Esdras pour rassembler les textes qui constitueront la future Loi de Yehud. Avec financement préalable pour le Temple, etc etc. Et seront nommés entre autres Esdras, Zorobabel, Néhémie pour cette mission Perse de définition et de mise en œuvre de la ''Loi de YHWH''. (Esdras 2:2)

Il y avait déjà, surtout en Israël-Samarie, un fonds de Croyances cananéennes avec les dieux El, Baal, Ashera, etc etc. Mais, on l'a vu, l'Histoire avaient complètement déstructuré cette région. Et, en Judée, les populations Edomites et Arabes étaient devenues prépondérantes, avec leurs dieux ''immigrés'', dont YHWH.

Le Projet choisit donc le dieu pour son Projet : YHWH (il y en avait plusieurs de ce nom, entre autres en Edom, Éléphantine, Samarie, et Idumée-Judée, etc. Certains avaient une compagne identifiée). Le Projet explique qu'ils sont tous le même dieu, qu'il n'y en a qu'un de ce nom.

Pour ce dieu qui était sans « États de Service » en Palestine, le Projet crée une fiction théologique extraordinaire qui comblera cette carence : Ce sera tout d'abord le fantastique prodige de la sortie des Hébreux d’Égypte , prodige qui est dit avoir eu lieu grâce à YHWH, un Dieu bien plus puissant que les grands dieux Égyptiens, Assyriens et Babyloniens réunis... Ensuite, le peuple a été conduit-nourri-abreuvé jusqu'à Canaan pour qu'il puisse s'emparer du pays en en chassant les habitants . (Note : L'ensemble du récit ''Peuple en esclavage – Exode – conquête de Canaan'' n'a aucune base historique ou archéologique.) Ces ''événements'' étant supposément intervenus presque un millénaire avant le moment où on produit ces récits (c.a.d. vers les V à III s. av. JC), il semblait naturel que personne n'en ait souvenance... Mais le peuple était dit être redevable à YHWH, et devaient reconnaître sa puissance.

Le bon peuple, au fil des siècles, n'a jamais vu ou lu ces textes . Mais c'est sans importance : les lettrés, religieux ou non, ont vu et lu ces textes. Ce sont ceux qui dirigent et qui bénéficient du 'système' aux niveaux religieux-politique-judiciaire. ''L'élite'' lira et appliquera ces textes et les perpétuera .

Il y avait quand même l'histoire de la catastrophe de l'invasion des Assyriens et des Babyloniens , plus proches, qui étaient, par contre, probablement toujours bien ancrés dans les mémoires. Il fallait donc bien expliquer au peuple que ces défaites et ces massacres ont été en fait ''pilotés'' par l’Éternel. Ce ne sont pas les dieux des envahisseurs qui étaient plus puissants, c'est YHWH qui les a amenés , ces envahisseurs, à massacrer le peuple pour le punir. Le peuple (et son Dieu) n'a donc pas été vaincus, car, derrière les Assyriens, c'était YHWH qui était à la manœuvre pour lui faire administrer une punition collective par les envahisseurs.

Le Projet culpabilisera le peuple au maximum en expliquant par le menu que ce désastre est la faute du peuple qui s'est détourné de son Dieu , alors qu'il les avaient délivrés de l'esclavage et conduits vers la Terre Promise de Canaan... où il se trouvait alors..

Enfin, le Projet fait édicter à YHWH une série de règles impératives brutales et sanglantes (*)(Nb 33:51-52) (Lev 26 : 14-38) (*)(Isaïe 65:11-12) (*)(Deut 13:6-11) (Deut 28:15-68) (*)(Josué 6). Ces dispositifs, joints à l'introduction de l'endogamie, arriveront, après quelques siècles, à créer une certaine cohésion interne au Groupe ainsi formé. C'est un des éléments du Projet : imaginer « un passé commun, des intérêts communs et un futur commun » (Y.N. Harari). Ce qui permet d'introduire plus facilement l'idée de Groupe dans cette population initialement hétéroclite.

Le Livre de Moïse est dit avoir été trouvé par le roi Josias (vers 600 av. JC) (2Rois 22). Mais ce récit a été construit et a été présenté une paire de siècles plus tard, par le milieu des prêtres, sans doute du temps de Esdras. On raconte donc qu'il y a continuité entre les révélations faites à Moïse (vers 1450 av. JC selon le récit) et la découverte du Livre par Josias, ainsi que par le détail des textes que Esdras apporte (vers 400 – 300) av. JC. A ma connaissance (sauf fragments) aucun de ces textes n'a été retrouvé, et pas même ceux ayant servi à la traduction pour la Septante.

''Le peuple'', quant à lui, n'a bien sûr jamais quitté le Pays de Canaan. Il était constitué de cette population hétéroclite. Le théologien Thomas Römer avance que la Judée, dans un passé plus lointain, a même pu être initialement une tribu Arabe. Au moment du ''retour d'Exil'', YHWH était déjà bien implanté en Idumée – Edom – Judée, et aussi ponctuellement en Samarie. Pour le Projet, le choix de YHWH avait l'avantage d'avoir déjà une base importante dans la population Judéenne, et l'autre avantage est que c'est le Projet qui pourra alors apporter les prêtres nécessaires... et contrôler le processus.

La pluralité des Yahvé de l'époque posait le problème d'une potentielle multiplication des ''Maisons de l’Éternel' ', avec risque de la perte de contrôle pour le Projet des ex-exilés Judéens. On connaît la lutte et les ruses employées pour imposer une unique ''Maison de YHWH'', et qu'elle soit à Jérusalem... en Judée, au pays des ex-exilés donc... Ainsi, parlant de l’Éternel, on annonce que « vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom . » (Deut. 12:5) Et, avec la subséquente ''découverte'' du Livre à Jérusalem dans la ''Maison de l’Éternel' ' (2Rois 22), l'affaire était dans le sac !

Dans les textes, on fait aussi massacrer-égorger les 450 prophètes de Baal (1Rois 18:40). Surtout au Nord, le Projet fait progressivement remplacer les anciennes divinités locales (principalement cananéennes au Nord : El, Baal, Ashéra,...mais pas que) par un dieu ''immigré'' venant du Sud : un dieu d'Arabie qui deviendra par étapes un dieu ''de l'Orage'' (comme Baal, dont il prendra la place et la compagne). YHWH sera aussi ''Solaire'' à l'ex-Temple de Baal de Jérusalem, accompagné de sa compagne. Déjà, les 400 prophètes de Astarté étaient mal vus... (1Rois 18:19). De dieu principal, il deviendra, plus tard, un Dieu unique. Voir l'Article « Une Bible peut en cacher une autre, le conflit des récits » :

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/une-bible-peut-en-cacher-une-autre-241795

Longtemps avant cette époque, Baal avait supplanté son père El au Levant. La tradition lui associait Ashéra. Baal était le dieu de l'agriculture, et donc dieu de l'Orage depuis des millénaires. YHWH, par contre, a un passé des steppes arabiques, et est associé aux volcans. Dans son habit de ''dieu de l'Orage'' de la Bible, YHWH conserve les traits de son origine volcanique. Ainsi, en Ougarit, Baal « chevauche les nuées », tandis que Yahvé circule sur « un char de feu et des chevaux de feu » (2Rois 2 : 11) (2Rois 6 : 17). En outre, certains passages associent clairement YHWH au volcanisme : (Psaume 97) (Michée 1:3-4) (Deut. 4:11-12). Les volcans 'candidats' pour ces descriptions se trouvent en Hijaz/ Arabie . Pas le mont Sinaï car la datation de ses intrusions de roches volcaniques sont très largement antérieures à l'espèce humaine.

Pour passer au monothéisme, il fallut ''se débarrasser'' de sa compagne Ashéra (l'ex de Baal) qui lui avait été attribuée. Il y avait clairement un culte rendu à Ashéra (Jérémie 44 : 7-18 et 15-30). Aussi par des rois... La statue-idole d'Ashéra a donc été sortie du Temple de YHWH pour la brûler et la réduire en cendres. (2Rois 23:6). Il fallut aussi interdire la ''religion des femmes'' qui tissaient pour Astarté à l'intérieur du Temple (2Rois 23:7). Des milliers de petites statuettes d'Ashéra ont été dégagées dans les fouilles archéologiques des maisons ordinaires : elle était vénérée par les petites gens dans les familles.

Pour arriver au monothéisme israélite, il devint nécessaire que YHWH devienne aussi un être avec son côté féminin. Ceci a permis d' ''absorber'' les fonctions de la divinité féminine disparue. (Esaïe 49:14-15) (Deut. 32:6) (Esaïe 42:13-14) (Osée 14:8) Dans le domaine des divinités, c'est un mécanisme ordinaire de fusion-absorption-élimination.

Après une paire de siècles d'exil, la minorité Judéenne de retour au pays de Canaan doit y trouver sa place. La Loi de YHWH attribue la terre aux ex-exilés de retour au pays ! Quelle surprise ! Ce fut un choc pour les locaux de Jehud de voir que la Loi concoctée par Esdras tourne le dos au ''droit d'Abraham''. En effet, faisant référence à (Exode 6:8), les habitants du pays dans le pays d'Israël disent : « Abraham était seul, et il a hérité le pays ; à nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. » (Ezéchiel 33:24) Cependant, la rédaction d'ensemble du Livre d’Ézéchiel (en particulier Ez 20-28 et Ez 20-42) inverse la situation au profit des descendants des élites judéennes déportées à Babylone : « ceux qui sont appelés à en être les bénéficiaires ne sont pas leurs habitants, qui avaient échappé à l'exil et qui fondent leur droit sur celui d'Abraham, mais sur ceux qui rentreront d'exil (…) qui bénéficieront de la continuité du serment du don de la terre à Abraham, Isaac et Jacob . » (2)

L'étude de certains textes (Esdras 1:1-6) (Esdras 6 ;1-12) par des chercheurs contemporains (Ref. Lester L. Grabbe ; Bob Becking) les amena à penser que ces deux textes étaient des faux. Qui plus est des faux très tardifs, puisque leur analyse plaide pour une rédaction postérieure à l'époque Perse (soit post-330 avant JC). Ce qui est pour le moins tardif pour une instruction supposé issue par le roi Cyrus (559 – 530 av. JC). En outre, il est contraire à l'esprit Perse de demander à ses nouveaux peuples des dons autres que ceux volontaires. Encore plus d'exiger que le bétail, sel, vin et huile soient « livrées, sur leur demande, aux sacrificateurs de Jérusalem, jour par jour et sans manquer » sous peine de destruction de la maison des transgresseurs...

L'avancement du Projet des ex-exilés à Babylone n'a pas dû enthousiasmer les foules en Yehud pour en arriver à rédiger et à faire exécuter ces faux grossiers.

Si l'hypothèse développée dans cet Article était correcte, cela signifierait qu'une bonne partie des textes ont été initialement écrits à des fins de domination politiques, puis drapées du sacré religieux pour des raisons tactiques de mise en oeuvre.

Sans doute cela pourrait-il inciter certains, de nos jours, à considérer repenser le tout en se concentrant sur les aspects spirituels. Dont la plupart ont déja été adoptés des Gathas de Zoroastre.

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/les-gathas-le-livre-sublime-de-225521

JPCiron

:: :: :: :: :: :: Quelques Articles Connexes :: :: :: :: :: :

L'antique ''premier'' Temple de Jérusalem, entre mythe et théologie ?!

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/l-antique-premier-temple-de-240138

L'énigme des Hébreux : d'où viennent-ils ? Comment sont-ils apparus ?

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/l-enigme-des-hebreux-d-ou-viennent-225205

La Bible masque les traits ’’Arabes’’ de YHWH et de Son Peuple. https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/la-bible-masque-les-traits-arabes-227344

La FEMME : Victime du Patriarcat de la Bible ?https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/la-femme-victime-du-patriarcat-de-228795

Le Mythe de l'Exil

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-de-l-exil-236874

Selon la Bible, l'Eternel a donné le Pays de Canaan aux Hébreux, puis l'a restitué aux 'Arabes'. Ceci bien des siècles avant Jésus-Christ

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/selon-la-bible-l-eternel-a-donne-233088



Le Mythe du Peuple élu

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-du-peuple-elu-231678

Une Bible peut en cacher une autre

https://www.agoravox.fr/ecrire/?exec=articles&id_article=241795

:: :: :: :: :: :: : NOTES :: :: :: :: :: ::

….. (*) - Citations Bible (Louis Segond 1910)

(1Roi 11:5-7) Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. (...) Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, l'abomination de Moab, et pour Moloc, l'abomination des fils d'Ammon.

(Deut. 13:6-11) Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant : Allons, et servons d'autres dieux ! (...) tu ne l'écouteras pas (...) tu le feras mourir ; ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, (...) parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.

(Deut.32:17-18) Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, A des dieux qu'ils ne connaissaient point, Nouveaux, venus depuis peu, Et que vos pères n'avaient pas craints.Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré.

(Esaïe 10:5-11) Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère ! La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, Pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, Pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. (...) De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, Où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie, Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, Ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images ?

(Esaïe 45:1-2) Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, Qu'il tient par la main, Pour terrasser les nations devant lui

(Esaïe 65:11-12) Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, (...) Je vous destine au glaive, Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés ; Car (...) vous avez choisi ce qui me déplaît.

(Esdras 10:2-3) Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent aux peuples du pays. (...) Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, (...)

(Ezéchiel 16 : 3) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem : Par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan ; ton père était un Amoréen, et ta mère une Héthienne.

(Jérémie 11:13) Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda ! Et autant Jérusalem a de rues, Autant vous avez dressé d'autels aux idoles, D'autels pour offrir de l'encens à Baal...

(Josué 6) (…) La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve (...) ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux boeufs, aux brebis et aux ânes. (...)

(Nombres 33:50-54) L'Éternel parla à Moïse (...). Il dit : (...) Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux.Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez ; car je vous ai donné le pays, pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. (...).

….. (**) - ''Projet'' : Précisons qu'il n'agit en aucun cas d'une idée de complot. Avec l'arrivée de Cyrus à Babylone, l'idée d'organiser sérieusement un retour a sûrement émergé chez quelques-uns, comme une évidence . Et s'est développé dans les générations suivantes. Chacun apportant sa contribution, à sa propre initiative, à son heure.

….. (1) – Ouvrage « Une Bible peut en cacher une autre, le conflit des récits » par Thomas Römer & Frédéric Boyer – Bayard 2021

….. (2) - Gosse Bernard. Article « Exode 6,8 comme réponse à Ézéchiel 33,24 ». In : Revue d'histoire et de philosophie religieuses, 74e année n°3, Juillet-août-septembre 1994. pp. 241-247 ; doi : https://doi.org/10.3406/rhpr.1994.5287 https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1994_num_74_3_5287

Traduction Bible Louis Segond 1910 :

Exode 6:8 - Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel.

Ezéchiel 20:42 - Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'avais juré de donner à vos pères.

Ezéchiel 33:24 - Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent : Abraham était seul, et il a hérité le pays ; à nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession.

….. (3a) – Divinités du Proche-Orient Ancien – Michel Mathieu-Colas

http://www.mathieu-colas.fr/michel/Classes/Divinites_du_Proche-Orient.pdf

….. (3b) – Liste de Divinités au ''Proche Orient Asiatique'' – Cairn

https://www.cairn.info/le-proche-orient-asiatique-tome-1—9782130475279-page-353.htm

….. (4) – Article « La Bible masque les traits ''Arabes'' de YHWH et de son Peuple »

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/etonnant/article/la-bible-masque-les-traits-arabes-227344

….. (5) – Ouvrage « Lévi-Strauss » par Maurice Godelier – Seuil - 2013

….. (6) – Article « Le Mythe de l'Exil »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/le-mythe-de-l-exil-236874

….. (7) – Article « l'Au-Delà et la Cosmologie de nos Anciens ; la Morale, la Résurrection, et la Vie Éternelle »

https://www.agoravox.fr/actualites/religions/article/l-au-dela-et-la-cosmologie-de-nos-218440

..... (8) – Note de Synthèse de Heintz Jean-Georges sur l'Ouvrage de Joachim Schapper, « Priester und Leviten im achämenidischen Juda », Tübingen, Mohr Siebeck, 2000, X (Forschungen zum Alten Testament, 31), ISBN 3-16-147409-0. In : Revue d'histoire et de philosophie religieuses, 81e année n°2, Avril-juin 2001. pp. 212-213 ; https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_2001_num_81_2_5661_t1_0212_0000_2

Le Supplément n°8 ''Transeuphratène'' de l'ouvrage de Joachim Schapper « illustre bien combien la période perse est de plus en plus perçue, dans la recherche contemporaine, comme l'une des plus importantes dans le devenir de l'histoire israélo-judéenne »

….. (9) – Interview de Claude Lévi-Strauss par l'Express – 28 nov. 2008 - https://www.lexpress.fr/informations/archive-claude-levi-strauss-un-anarchiste-de-droite_714140.html

….. (10) - Dupont-Sommer André. « Les dieux et les hommes en l'île d'Éléphantine, près d'Assouan, au temps de l'empire des Perses. » In : Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 122ᵉ année, N. 4, 1978. pp. 756-772 ; doi : https://doi.org/10.3406/crai.1978.13537

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1978_num_122_4_1353

….. (11) - Ouvrage « DIEU OBSCUR. Le sexe, la cruauté et la violence dans l'Ancien Testament » par Thomas Römer – Labor et Fides - 1998

Le doute aussi est une création divine, qui nous invite à affronter et explorer une à une les certitudes que nous nous sommes construites, qui se dressent autour de nous et tracent un cheminement pour notre paysage mental : immense mais limité. Parfois trompeur.

La spiritualité est un long chemin intérieur.

:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :