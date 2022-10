Laïcité : malentendu et bavardage

Le but de la laïcité était de détruire la religion catholique, après tout ce qui est bon pour fabriquer le melting pot qui a si bien réussi à la société américaine sera encouragé de toutes les façons possibles, un troupeau épars étant beaucoup plus facile à contrôler, la prospérité de Mammon et de ses fidèles l’exige.

Ordo ab chao.