Le 87ème anniversaire du Dalaï Lama, le 10 juillet à Paris, dans un contexte de tension au Tibet

Les Tibétains du monde entier vont célébrer le 87ème anniversaire du Dalaï Lama le 6 juillet voire le weekend suivant, notamment à la Pagode de Vincennes prés de Paris. Bien que le Dalaï Lama soit loué dans le monde, au Tibet, les autorités chinoises continuent de réprimer de façon intransigeante ceux qui le soutiennent.

Anniversaire Dalaï Lama à la Pagode de Vincennes

Peu avant le 87ème anniversaire du Dalaï Lama, un éminent bouddhiste sri-lankais, Waskaduwe Mahindawansa Maha Nayaka Thero de Sri Sambuddha Sasanodaya Sangha Sabha, a fait l'éloge du Dalaï Lama en soulignant ses réalisations pour la communauté bouddhiste dans un contexte de répression continue par les autorités chinoises au Tibet.

Waskaduwe Mahindawansa Maha Nayaka Thero a déclaré que le Dalaï Lama avait exhorté à transmettre les enseignements bouddhistes de non-violence, de paix dans le monde et de compassion par l'intermédiaire de journalistes, qu'il a rencontré après s'être réfugié à Dharmasala en Inde en 1959.

Le Dalaï Lama, tout au long de sa vie en exil, s'est imposé parmi les dirigeants politiques, religieux et sociaux du monde comme une icône universelle de paix, d'harmonie et de non-violence. De plus, il a réussi à exposer la véritable nature de l'attitude anti-démocratique, anti-religieuse et anti-humaniste de la Chine et les souffrances des Tibétains sous l'administration chinoise. Le Dalaï Lama a gagné un large soutien international pour défendre la liberté au Tibet et le respect de la culture tibétaine. En 1989, il a reçu le prix Nobel de la paix en reconnaissance de sa campagne non violente en ce sens. « Dans notre lutte pour la liberté, la vérité est la seule arme que nous possédons », avait-il déclaré à propos de la domination de la Chine au Tibet.

Au Tibet, les intellectuels, les défenseurs de la langue, les enseignants et les étudiants tibétains sont de plus en plus souvent la cible de détentions arbitraires sous des accusations générales telles que « incitation au séparatisme », « activités illégales » et « espionnage ».

Ainsi, la Chine vient de condamner récemment un étudiant tibétain à 3 ans de prison pour espionnage. Les autorités auraient condamné en juin 2022 un étudiant universitaire du nom de Nyima pour avoir contacté des Tibétains en exil, selon un rapport de Radio Free Asia. L'étudiant de l'Université nationale Gehoe du Sichuan a été arrêté en janvier pour espionnage. « Il a été condamné le 5 juin à trois ans de prison pour avoir prétendument diffusé des secrets d'État, mais les autorités chinoises n'ont partagé aucun détail sur le type de secrets d'État que Nyima a révélés », selon une source fiable de l'intérieur du Tibet citée par RFA.

Avant son arrestation, en plus de ses études sur la culture tibétaine, Nyima travaillait avec des touristes et des visiteurs car il parlait couramment les langues tibétaine, chinoise et anglaise. La source a également déclaré que sa connaissance de l'histoire du Tibet et son contact avec des étrangers le rendaient susceptible d'une telle accusation : « On pouvait le voir partager l'histoire du Tibet et la culture tibétaine authentique avec les touristes, donc je pense que cela pourrait être la raison de son arrestation. » La famille de Nyima n'a aucune idée de son état ni de l'endroit où il est actuellement emprisonné.

Lors d'un incident similaire, en juin 2020, une femme tibétaine nommée Lhamo et son cousin, Tenzin Tharpa, ont été arrêtés pour avoir envoyé de l'argent à des membres de leur famille ou à d'autres Tibétains en Inde. Lhamo du comté tibétain de Driru à Nagchu est décédée en détention en août 2020, ce qui a provoqué la colère de groupes de militants en exil, une manifestation, et à la libération immédiate de Tharpa. « Elle a été arrêtée le 6 juin pour collusion avec son cousin Tharpa pour avoir envoyé de l'argent en Inde, et aussi pour avoir hébergé son cousin chez elle pendant quelques jours. Après son arrestation, la police locale a fouillé son domicile et confisqué une photo du Dalaï Lama ainsi que des livres religieux et des DVD du dirigeant tibétain ».

Nous pouvons soutenir les Tibétains en participant au Salon de la Culture Tibétaine ou à l'anniversaire du Dalaï Lama ce weekend à Paris. La Communauté tibétaine de France organise à la Pagode de Vincennes, à Paris dans le 12ème, près du lac Daumesnil, le Salon de la Culture Tibétaine, les 8 et 9 juillet 2022, et le 87ème anniversaire du Dalaï Lama le 10 juillet à partir de 11h.