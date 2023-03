Le ballon chinois est vengé, Washington accuse Moscou d’avoir détruit un drone américain

Un drone MQ-9 Reaper de reconnaissance américain a donc été mis hors d'état de nuire par l'aviation russe le 14 mars à plusieurs milliers de kilomètres de la frontière américaine.

« Notre drone MQ-9 effectuait des opérations de routine dans l’espace aérien international quand il a été intercepté et percuté par un avion russe, entraînant le crash et la perte du MQ-9 », a déclaré un général américain.

Les opérations de surveillance américaines au-dessus de la mer Noire et de l'espace aérien de l'OTAN sont une composante essentielle des opérations des forces armées ukrainiennes, qui sont non seulement financées et armées par l'armée américaine, mais aussi dirigées par elle, et ne sont donc pas "que des opérations de routine".

Le vol était "routinier" prétendent donc les responsables américains, comme si fournir des informations cruciales aux troupes de combat ukrainiennes dans la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale était un acte routinier.

Déjà en février, le Washington Post a déjà rapporté que presque toutes les frappes de missiles à longue portée lancées par l'armée ukrainienne s'appuyaient sur des cibles fournies par les États-Unis. Opérations de routine vous dit-on !

En octobre, le journaliste de la Canadian Broadcasting Company, David Common a pris place à bord d'un vol de reconnaissance de l'OTAN près de la frontière ukrainienne. Il a noté que les alliés de l'OTAN « partagent ces renseignements en temps réel avec les Ukrainiens ».

Il a également déclaré que l'aviateur « décrit avoir vu les signatures radar russes disparaître après avoir été attaqué par des avions à réaction et des missiles ukrainiens ».

Ce ne sont que des opérations de routine affirme le haut commandement militaire américain.

Pourtant le journaliste canadien conclu que cela « donne une idée de l'implication de l'OTAN dans le conflit ukrainien ».

Les amis indéfectibles de l’Amérique ne trouveront rien de suspect quant à la présence de cet avion espion qui volait en direction de la Russie avec son transpondeur éteint, puisqu’il ne s'agit que d'opérations banales et routinières d'après Washington.

Par contre, ces mêmes amis de l’Amérique s'offusquent de la prétention inacceptable de la Russie à protéger ses frontières de visites non souhaitées et de plus il ne faudrait pas admettre l'implication directe des États-Unis dans le déroulement de la guerre.

« Un acte dangereux et non-professionnel de la part des Russes », lançait mardi le général James Hecker, commandant des forces aériennes américaines en Europe. Ce même jour, un drone américain Reaper a été « intercepté et percuté » par des avions de chasse russes, au-dessus de la mer Noire, a indiqué ce général.

« Plusieurs fois avant la collision, les Su-27 ont déversé du carburant et ont volé devant le MQ-9 d’une manière imprudente, peu respectueuse de l’environnement et non professionnelle », s’est plainte l’armée américaine, accusant les Russes de « manque de compétence ».

C'est certain que déverser du carburant sur un drone espion est fort peu soucieux de l'environnement, contrairement au déversement de tonnes de napalm et des 75 millions de litres d'Agent Orange et autres herbicides sur les populations civiles du Viêt Nam ou l'utilisation de munition à l'uranium appauvri contre les populations civiles d'Irak, mais que voulez-vous, ces rustres de Russes n'ont aucun savoir-vivre et encore moins de retenue.

Alors comment s'étonner du manque de compétence professionnelle des pilotes russes ! Pensez donc, venir percuter l'hélice du drone en plein vol, quel manque de professionnalisme ! Gageons que le pilote russe sera décoré pour son manque de professionnalisme patent et mise en danger de drone espion par négligence professionnelle.

Un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a dénoncé un « acte irréfléchi » de la part des Russes, notant qu’il y avait déjà eu dans le passé des interceptions de drones américains par des avions russes, mais que cet incident était « unique » dans la mesure où il avait abouti à la perte du Reaper.

A contrario, quand les Américains abattent des ballons-sondes chinois, il s'agit là d'actes tout à fait réfléchis.

C’est la toute première fois depuis le 24 février 2022 qu’un pays de l’Otan, soutien de l’Ukraine, reconnaît perdre un équipement dans cette région du monde. « Les drones des Etats-Unis et des alliés continueront à opérer dans l’espace aérien international », fanfaronne le général américain, en appelant les Russes à « se comporter de manière professionnelle ». « Les actions agressives des équipages russes pourraient aboutir à des malentendus et une escalade involontaire », insiste l’armée américaine dans le même communiqué.

Continuez donc à prendre les Russes pour des idiots congénitaux, je parierai ma chemise que les Russes avaient une raison militaire de faire ce qu'ils ont fait et que le pilote a suivi les instructions qui lui ont été données.

D'ailleurs Moscou a donné sa version des faits : « À la suite d’une manœuvre brutale vers 9h30 heure de Moscou, le drone MQ-9 a commencé un vol non contrôlé avec une perte d’altitude et a heurté la surface de l’eau », a indiqué le ministère russe de la Défense, précisant que ses deux chasseurs n’avaient pas fait feu et n’avaient pas eu de « contact » avec le drone et « sont rentrés sans encombre à leur base ».

Voilà tout est dit, qui sont les incompétents incapables de faire voler correctement un drone ?