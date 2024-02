Le bouclier tarifaire, l’aide à l’Ukraine et le déficit de l’état français

Les Français ont bien souvent une pauvre culture économique, sans doute parce que l'état français a l'habitude de s'occuper du social, de la santé et gérer pour eux leur retraite. Beaucoup ne réussissent plus à calculer dès que l'on parle en milliards.

C'est peut-être pour cela qu'ils ont voulu élire un économiste, Dominique Strauss-Kahn, comme président de la république, et qu'ils ont pensé qu'il serait bon d'élire un banquier d'affaires, Emmanuel Macron. On peut penser qu'en tant qu'ancien inspecteur des finances, il sait faire des calculs avec des gros chiffres, mais dans l'intérêt des Français ou pour leur soutirer le plus possible ?

On a dit aux Français, nous allons aider l'Ukraine, provoquer l'effondrement de l'économie russe avec les sanctions et vous aider à faire face à l'inflation des prix de l'électricité via le bouclier tarifaire.

En 2023, la contribution française au budget européen devrait atteindre 27,2 milliards d’euros. Un montant qui représente 18,5 % des contributions des états membres. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, l’Union européenne a toujours affiché son soutien au pays. Financières, humanitaires et militaires, les différentes aides comptent jusqu'à aujourd'hui pour plus de 85 milliards d’euros. On a donc une contribution française à l'aide à l'Ukraine de 15.7 milliards d'euros pour ces deux dernières années.

Le bouclier tarifaire, qui consiste a subventionner l'électricité des particuliers, a couté 110 milliards d'euros à l'état français entre 2021 et 2023. Nous avons donc 125.7 milliards d'euros dépensés pour l'aide à l'Ukraine et l'aide contre l'inflation de l'électricité. Il y a environ 30 millions de contribuables en France. Cela fait 4190 euros en moyenne par contribuable.

Des personnes non imposables payent aussi de l'impôt par la TVA mais l'on peut considérer que les aides auxquelles elles ont droit compensent ce qu'elles payent réellement.

Le déficit plus élevé que prévu du budget de l'état, comme souvent, était de 173.3 milliards d'euros pour 2023, ce qui fait 5.7% du PIB, ça fait moins catastrophique que dire 32 % du budget de l'état. Il y a toujours une bonne excuse pour faire du déficit, hier, Covid 19, aujourd'hui, guerre en Ukraine, demain, transition écologique.

Les sanctions décrétées contre la Russie sont responsables de l'augmentation des prix du gaz mais c'est bien la loi NOME qui impose un règlement européen, l'indexation du prix de l'électricité sur celui du gaz et qui décuple le coût des sanctions. Seule une partie de l'argent de l'aide européenne va effectivement à l'Ukraine, surtout pour que les Ukrainiens et les Russes s'étripent et que le pays soit dévasté le plus longtemps possible. Ce sont les fabricants d'armes qui raflent le gros de la mise.

Le plus gros de l'argent du bouclier tarifaire va chez les intermédiaires qui vendent l'électricité en ramassant des marges spectaculaires, des profits aussi énormes que discrets, un transfert d'argent public, emprunté, vers des profits privés, même la Russie reçoit une partie de cet argent car on lui achète toujours du gaz naturel à un prix plus élevé !

L'inflation en général et celle des prix du gaz en particulier avaient commencé avant 2022, cette inflation augmente aussi en valeur nominale les rentrées dans les caisses de l'état, pourtant, force est de constater que l'effet est loin d'être visible sur le montant du déficit total de l'état français. Il suffit de voir ce qui se passe dans les autres pays du monde pour comprendre l'absurdité de nos agissements, mais il faut croire que ceux qui reçoivent cet argent ne trouvent pas cela si absurde, et quand l'état laisse faire c'est forcément qu'il y a complicité au plus haut niveau, parmi ceux qui savent compter avec des gros chiffres...

L'évidence saute au yeux que cette montagne d'argent est gaspillée, pas pour tout le monde, et qu'il n'y a pas d'efforts pour améliorer les services publics. Une partie de la population française est léthargique, si ça ne passe pas aux "infos" alors cela n'existe pas, les milliards d'euros sont souvent une notion abstraite et ces Français comprendraient mieux si on transposait sur une échelle de valeur qu'ils appréhendent mieux, une facture de 4190 euros en moyenne par contribuable pour seulement deux années.

Pas besoin de demander au Français moyen ce qu'il en pense, on dit qu'on l'aide, mais on l'endette, on lui vole son argent en toute légalité, la plupart n'y voient que du feu et s'il se rend éventuellement compte de la situation, il pourra avoir l'impression que ce n'est pas grave vu que la dette est irremboursable, ce qui est vrai, car on ne voit pas bien quel âge d'or serait devant nous pour rembourser ces montagnes d'argent, mais ce qu'il oublie souvent c'est qu'il est prévu qu'on en paye éternellement des intérêts.

