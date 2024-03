« Le Bouffi » aurait-il attaqué l’Ukraine si ce pays avait eu l’arme nucléaire ? 

La réponse semble tellement évidente que j’hésite à la donner, immédiatement.

Bien sûr, je n’ai pas de boule de cristal, mais les quelques exemples ci-dessous laissent augurer de mon avis, ferme et définitif, sur la question.

- Pouvons-nous penser qu’un homme aurait osé battre sa femme si elle avait été championne de karaté ?

- Pouvons-nous penser qu’un pédophile aurait osé assouvir sa pulsion morbide contre sur enfant de 60 kg, faisant régner la peur dans son quartier ?

- Depardieu aurait-il osé agresser sexuellement une star confirmée du cinéma ?

- Le loup, dans la fable de La Fontaine, aurait-il osé s’en prendre à l'agneau si ce petit animal avait eu pour protection une mère ourse ?

Il est donc extrêmement facile pour une brute épaisse, généralement un homme, de faire le malin et de se pavaner devant des personnes faibles… physiquement ?

Dernière chose :

-« Le Bouffi » aurait-il osé faire débarquer ses troupes en Alaska comme cela avait été à l’ordre du jour du Kremlin, il y 9 mois ?

Bien sûr, je n’attends aucune réponse de la part des « poutinolâtres » !

Je les imagine costauds, pour certains, et faisant régner la peur dans leur famille ou auprès des enfants de leur rue. D’autres peuvent être tout maigrichons et s’imaginer être à la place de la brute épaisse qu’ils auraient aimé être. Malheureusement, la nature les a fait naître chétifs et souvent avec un QI inférieur à 80.

Bref, tous ces hommes, bouffis ou pas, souffrent vraisemblablement d’un complexe d’infériorité, d’une grande faiblesse mentale. À l’école, comme au collège, ils n’intéressaient personne. En classe, ils se tenaient au dernier rang, proche du radiateur. Ils étaient totalement transparents. Leur surmoi en a donc été profondément affecté, pour leur vie entière !

Généralement, ces individus, au QI inférieur à la moyenne, sont propriétaires d’un gros chien et, tous les deux, aiment à rouler les mécaniques dans la rue. L’un protégeant l’autre. Le vrai maître, c’est le chien, promu au rang de garde du corps, voire d’arme parfois létale.

Ces individus, costauds ou fétiches, ne comprennent que la brutalité. C’est malheureusement ce qu’il convient de leur opposer si l’on veut qu’ils rentrent dans leur niche, la queue entre les jambes !

D’ailleurs, je le reconnais humblement, avec ma taille et mes 83 kg, c’est essentiellement le chien que je crains, pas l’individu qui marche… à un mètre derrière lui. Il paraît tellement ridicule en gonflant le torse, protégé par son molosse, tout bouffi d'agressivité !

Quand cet individu est sur les réseaux sociaux, il se présente de manière anonyme évidemment, car il ne souhaite pas que ses « camarades » de classe et de sa rue le reconnaissent… lui le garçon insignifiant et transparent. Il se met donc en scène derrière une image trafiquée qui le montre menaçant. Vous voyez de qui je parle… présent tous les jours sur Agoravox.

Bon, revenons à nos moutons !

« Le Bouffi » aurait-il attaqué l’Ukraine si ce pays avait eu l’arme nucléaire ?

Durant la Guerre froide, l’Ukraine disposait du 3ème stock mondial d’ogives nucléaires. En 1994, elle l’a détruit volontairement dans le cadre du Traité de non-prolifération des armes de destruction massive.

Jamais l’Opération spéciale n’aurait eu lieu si l’Ukraine avait conservé ses ogives nucléaires !

Pour preuve, jusqu’à présent « Le Bouffi » n’a attaqué que des petits, des faibles depuis qu’il dirige la Russie. La Tchétchénie et la Géorgie ont été ses premiers souffre-douleurs et malheureusement ses premières victimes.

Cependant, j’aime à rappeler que toutes les brutes épaisses ont quand même un intestin de survie. Prendre une raclée devant tout le monde est généralement l’humiliation suprême. Parfois, certains préfèrent le suicide à la honte ou à l’humiliation qu’ils ont vécue.

Macron en disant, le 13 juin 2022, qu’il ne fallait pas humilier « le Bouffi », avait parfaitement cerné l'individu, de manière psychiatrique. Indubitablement, je pense, aujourd’hui, qu’il avait raison !

Cela étant, compte tenu de ce que je viens d’écrire, l’utilisation de l’arme nucléaire n’est pas à l’ordre du jour, et ne le sera pas dans cette guerre.

Le Bouffi ne voudra jamais entrer dans l’histoire de l’Humanité comme ayant été l’homme malade responsable de la destruction d’une partie de la Russie, même si une partie de l’Europe a été détruite, 2 ou 3 secondes avant !

Cet article ouvre quand même la porte au terrible constat que : pour avoir la paix, tout pays devrait-il se doter de l’arme nucléaire… pour assurance vie ?

C’est ce qu’ont fait tous les pays "nucléaires", excepté les USA, l'utilisant le 6 aout 1945 contre leur agresseur japonais. Israël, la Corée du Nord et l’Iran ont déjà souscrit, peu ou prou, leur assurance vie… sans rien dire à personne !

