Le cadeau de Donald Trump : remise en cause du droit à l’avortement...

Bonjour rosemar

C’est quand étonnant que tout cela intervienne, très très peu de temps, après une mise en jambe verbale, ( infox ou pas, mais cela a bien été très bien relayées par les médias), qui concernait les exigences de la Californie, par l’intermédiaire de son gouverneur Gavin Newson, qui travaillerait à un nouveau projet de loi, qui légaliserait,« l’infanticide » ( ou avortement, c’est vous qui voyez )

jusqu’à NEUF mois, de gestation,

ET, dans la, ou les semaines ......APRES LA NAISSANCE !

Qui prépare la voie à l’autre ?

On peut constater, également, avec quelle rapidité le lascar de la NUPES, s’est précipité, pour demander un renforcement de conservation de la loi française, sur ce sujet, de peur que l’US et coutume, ne débarque en France.

Allons nous maintenant faire des lois de protection de NOS lois, en fonction des débilités Amerloques ?

Ou est ce une preuve de plus, que le Fur-Oncle incarné SAM, est propriétaire de tout ?

Alors ? La mouvance actuelle de ce foisonnement d’articles sur « l’avortement » ne vous semble pas être une « communication préparatoire » à la mise en branle de certaines idées, qui devraient aussi préparer le rapprochement, avec l’autre grand chantier en cours... Celui de l’euthanasie ?

N’y voyez vous pas une parenthèse sombre, taclant notre procréation, s’insinuant dans cours de notre vie, et préparant la façon de nous éliminer, plus tôt que tard ?

Non ? Elle ne vous parle pas, cette croix barrée dans la case « notre vie » ?



Parce que sincèrement, depuis 2 ans ( et bien avant, avec la venue du serviteur Bel Zé-buthé ) La seule prérogative du cadre de son travail, a été « l’élimination » catégorique !.

D’abord celle de nos libertés, puis les EHPADIENS, puis les moins résistants des Bons aryens...

Et maintenant se lance le débat, de OUI et QUAND, l’élimination et pour QUI et POURQUOI, et COMMENT ! .

Si vous avez une réponse claire à tout cela, je prend !

Mais vite, hein ?

Avant la WAXIII obligatoire de nos tout petits,