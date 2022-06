Niveau scolaire en chute libre depuis 40 ans : La preuve par une copie de philo

@Delphus

Il est vrai que le « culture du chiffre » adoptée par la plupart des administrations depuis quelques années n’engendre pas la qualité des résultats, mais la quantité. Ce n’est pas parce que les gendarmes atteignent leur quota en PV que les automobilistes conduisent mieux. On a vu à quoi peut mener cette culture du chiffre quand il s’agit de compter les cas contacts tous les jours, les tests positifs et les décès et surtout faire des courbes sans distinguer les causes et les effets ! Avec ça, on peut tout faire passer.

Mais il y a une autre entourloupe qui vaut aussi son pesant de cacahuètes : pour que tout le monde ait le BAC, on a baptisé BAC n’importe quoi, et ça ne done aucun élément d’évaluation sur le titulaire, et aucune perspective pour le même titulaire.