Le Conseil d’État, vecteur de l’inclusivité woke à l’école

Qu’ils se réjouissent.

Combien de temps cette société pourrie survivra-t’elle ?

Tant qu’il y aura du dollar pour acheter les corrompus. Mais ensuite ?

L’occident brûle ses dernières cartouches. D’autres sociétés vont prendre le pouvoir, grâce aux succès de la Russie et de ses alliés. Et les stupidités comme le LGBtisme ou le wokisme ne seront plus admises car ces sociétés voudront restaurer des notions plus saines et régénérer leurs populations.