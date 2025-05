Le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l’Ukraine

Accusations graves d’appui au terrorisme

Le Mali a coupé les ponts avec l’Ukraine. Ce dimanche 4 Août, dans un communiqué officiel, le gouvernement de transition a accusé Kiev de soutenir des groupes terroristes opérant sur son territoire. Cette décision intervient après des déclarations de responsables ukrainiens reconnaissant leur implication dans des attaques ayant causé des pertes humaines parmi les forces de défense maliennes.

Voici l’intégralité du communiqué :

“Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance, avec une profonde stupeur, des propos subversifs par lesquels Monsieur Andriy Yusov, porte-parole de l’agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l’implication de l’Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare de groupes armés terroristes ayant entraîné la mort de membres des Forces de Défense et de Sécurité maliennes à Tinzawatène, ainsi que des dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par Monsieur Yurii Pyvovarov, ambassadeur de l’Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans équivoque, affiché le soutien de son pays au terrorisme international, notamment au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces responsables ukrainiens ont annoncé d’autres “résultats” à venir.

Ces affirmations d’une extrême gravité, n’ayant fait l’objet d’aucun démenti ni d’une condamnation de la part des autorités ukrainiennes, montrent clairement le soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, plus précisément au Mali et au Sahel. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l’ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constituent une agression caractérisée du Mali ainsi qu’un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement cette agression ukrainienne et dénonce l’hostilité des autorités ukrainiennes, à l’encontre de la position de neutralité observée par le Mali qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l’Ukraine.

De plus, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a mis en garde le monde depuis des années sur la nature néonazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd’hui alliées du terrorisme international, en contradiction avec les aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien.

En conséquence, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes :

1. La rupture immédiate des relations diplomatiques entre la République du Mali et l’Ukraine, ce pays dont les dirigeants ressemblent malheureusement à des acteurs se confondant avec la scène internationale et la scène de théâtre.

2. La saisine des autorités judiciaires compétentes, suite aux propos de Messieurs Andriy Yusov et Yurii Pyvovarov, qui constituent des actes de terrorisme et d’apologie du terrorisme.

3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali en provenance de pays africains, notamment à partir des ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région, où se cachent des terroristes déguisés en diplomates.

4. L’alerte officielle aux instances régionales et internationales, ainsi qu’aux États qui soutiennent l’Ukraine, en leur indiquant que ce pays a publiquement affiché son soutien au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l’Ukraine comme un soutien au terrorisme international.

Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l’Ukraine de soutenir le terrorisme, dans un contexte mondial où l’unanimité est faite sur l’impératif de combattre ce fléau. Le Mali invite en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain.

Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers.

Le gouvernement de transition de la République du Mali constate que cette agression entretenue par l’Ukraine fait partie d’un schéma plus large, où certains acteurs soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes, en collusion avec des groupes rebelles, dans un but hégémonique et néocolonialiste, afin de briser la dynamique d’émancipation, de reconquête de la souveraineté et de développement socio-économique enclenchée par la Confédération des États du Sahel (AES).

Ces actes d’agression, loin d’atteindre leur objectif, renforcent l’engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, au sein de la Confédération des États du Sahel (AES), à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin, pour le bonheur des populations de l’ASE.

Le Mali rend hommage à la mémoire de toutes les victimes de l’insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis.

Que Dieu bénisse le Mali et l’ASE !”

Bamako, le 04 août 2024

Source : https://maliactu.net/le-mali-rompt-ses-relations-diplomatiques-avec-lukraine-accusations-graves-dappui-au-terrorisme/

Nota : je connais bien cette région, tant le Tanezrouft que la zone qui va de Tessalit à Gao, Bourem, Tombouctou, Kidal ... La ville où a eu lieu l'attaque est en zone frontalière, et un village porte le même nom des deux côtés de cette frontière, Tin Zaouatène, plusieurs orthographes existent concernant ces 2 villages ...

Les implications possibles de l'Algérie sont envisageables, ce qui rendrait la situation préoccupante notamment si ces rebelles s'y sont réfugiés ou bien y avaient leur base avant l'attaque !

La photo a été prise lors de ma 1ère traversée du Tanezrouft, en 1987, quand nous avons rallié Gao puis Tombouctou ... Tanezrouft signifie : là où il n'y a rien.