Le Parc botanique de Haute Bretagne à l’heure du Japon

Le Hanami est une tradition japonaise liée à la beauté de la floraison printanière des cerisiers* que l’on prend plaisir à admirer en famille. Au Parc botanique de Haute Bretagne, outre les cerisiers, ce sont les camélias, les azalées, les rhododendrons et les érables pourpres qui ravissent actuellement les visiteurs. Une belle occasion de participer sur place au Hanami 2024 inspiré par la formidable explosion de couleurs de ces magnifiques végétaux...

Après deux premières journées consacrées au Japon les samedi 20 et dimanche 21 avril, une troisième journée dédiée au pays du Soleil levant viendra, le dimanche 28 avril, clore le Hanami organisé, comme chaque année, dans le splendide cadre du Parc botanique de Haute Bretagne. Situé en Ille-et-Vilaine dans la commune du Châtellier (à une cinquantaine de km au nord-est de Rennes et une dizaine au nord de Fougères), ce parc de 25 hectares, agrémenté de plusieurs plans d’eau, propose aux visiteurs 24 jardins thématiques dont plusieurs ont été directement inspirés par la tradition horticole japonaise à Alain Jouno, l’audacieux concepteur de ce lieu d’exception. Né d’une friche il y a près de 30 ans, le parc nous offre désormais des espaces magnifiques, propices aussi bien à la contemplation qu’à la méditation.

Il n’existe évidemment pas de règle pour déambuler dans les allées du Parc botanique à la découverte des différents jardins (tous entretenus sans le moindre apport de produits chimiques) : on peut s’en remettre au très joli parcours balisé de 2,1 km pour passer de l’un à l’autre, ou suivre ses aspirations du moment pour profiter à sa guise des tableaux qui se succèdent dans cet espace agréablement vallonné où l’on prend un grand plaisir à flâner au long des sentiers. Comme on peut l’imaginer, les photographes trouvent là, excepté lors de la saison hivernale, matière à s’adonner à leur passion. C’est tout particulièrement vrai au printemps lorsque les arbustes du genre rhododendron** nous offrent à contempler leur spectaculaire floraison allant du blanc le plus pur au bleu intense en passant par toutes les variétés de rose, de rouge et de mauve.

Du charme des jardins à la forteresse médiévale

Outre les balades dans le parc, en quête des plus chatoyantes teintes et des plus belles inflorescences, il est proposé dans le cadre du Hanami une série d’animations et d’activités en relation avec la culture japonaise. On pourra notamment participer à des ateliers manga, très prisés des adolescents, ou assister à une cérémonie du thé avant, pour terminer, d’admirer les costumes d’un défilé cosplay sur le thème du Japon. Le contenu détaillé figure sur une page du site du Parc botanique : lien. À noter que l’on peut se désaltérer et se restaurer sur place. Il est même possible de passer la nuit au cœur du domaine dans la demeure du propriétaire, le château de la Foltière, où ont été aménagées 5 superbes chambres d’hôtes – toutes avec vue sur le parc – portant chacune le nom d’un peintre de renom : Degas, Monet, Pissaro, Renoir et Sisley.

Cerise sur le gâteau, le Parc botanique de Haute Bretagne est proche de Fougères. Riche de ses nombreux monuments et maisons anciennes, cette belle ville, née il y a plus de 1000 ans, peut à juste titre s’enorgueillir de posséder l’une des plus vastes et des plus spectaculaires forteresses médiévales d’Europe. « La plus grande », affirment les autorités touristiques et les médias bretons. On est prié de les croire. Quoi qu’il en soit, visiter le château et partir à la découverte des quartiers anciens est incontestablement une expérience enrichissante au plan culturel. Il est même possible en haute saison de monter au clocher de l’église Saint-Léonard pour découvrir un panorama de 360° sur la ville et ses environs. Entre le Parc botanique de Haute Bretagne et cette belle cité médiévale, le Pays de Fougères a sans nul doute les moyens de séduire les plus exigeants des visiteurs.

* En réalité, le genre prunus comprend également de nombreuses espèces d’arbres fruitiers dont la floraison et tout aussi spectaculaire. Outre les cerisiers et les merisiers, c’est notamment le cas des abricotiers, des amandiers, des mirabelliers et des pruniers.

** Les azalées sont des rhododendrons : ces plantes appartiennent en effet toutes au même genre. Elles sont toutefois commercialisées sous des vocables différents dans les pépinières et les jardineries. En règle générale, les azalées sont de taille plus modeste et leurs feuilles sont plus petites. La plupart des espèces d’azalées sont caduques.

