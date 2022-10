Le (petit) salaire de labeur

La France est vraiment un pays de feignasses. Enfin c’est comme ça qu’on nous le présente car parallèlement aux coups de boutoir contre l’assurance chômage du gouvernement et à la stigmatisation des branleurs, pardon des chômeurs, les médias ont trouvé un nouveau marronnier (sans doute murmuré à leurs oreilles par certains ministres et/ou communicants de la LREM) : les emplois non pourvus.

Sous-entendu, du boulot y’en a en pagaille mais plus personne ne veut bosser. Trop facile de se la couler douce avec les mirifiques 450 euros du RSA ou les allocations chômages versées à rien foutre (là, on oublie deux choses : Un, c’est que le chômage est une assurance donc versée en contrepartie de cotisations et deux, malgré la méthode Coué des macronistes, le marché du travail est sinistré vu qu’on supprime par paquets de cent mille les postes de fonctionnaires et qu’on a délocalisé nos industries dans les pays émergents où on peut faire bosser des gamins pour rien et des adultes pour… ben pour rien aussi.