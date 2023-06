Le putsch de Prigojine : enfumage ?

@chapoutier "et si tout cela avait un fondement de vérité, cela ne pourra pas abattre la Russie et tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, alors l’OTAN a intérêt à planquer ses miches."



Objectivement ce n’est pas plutôt l’OTAN et l’Ukraine qui semblent s’en sortir plus fort et Poutine s’enfoncer chaque jour un peu plus dans la merde ?

La fortification de Moscou, les autoroutes défoncés, la population qui fuient en masse, Wagner qui se ballade sur les routes avec chars et Pantsir et tire hélicos et avions russes, tout ça c’est bien évidement le déroulement tout ce qu’il y a de plus normal du plan initial de l’opération spéciale ?