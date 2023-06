Poutine prépare un attentat terroriste dans la centrale nucléaire de Zaporizhia.

L'Occident ne pardonnera jamais à la Russie la révolution d'Octobre1917, mais comme si cela n'était pas suffisant pour attiser la haine du monde occidentale, la Russie a le tort d'être un territoire immense avec des réserves en matières premières considérables, ce qui exacerbe la convoitise de l'Occident, mais la Russie ajoute outrage sur outrage, et l'obstination de ce pays à ne pas courber l'échine depuis 106 années devant les maîtres autoproclamés de notre planète en a fait la nation la plus calomniée de l'histoire. Jamais l'Allemagne Hitlérienne n'a été calomniée et insultée comme l'est aujourd'hui la Russie, jamais Hitler n'a été insulté, injurié et vilipendé comme l'est aujourd'hui Vladimir Poutine, le président élu de la Russie.

Les crimes de la Russie et de son président doivent donc être autrement plus graves que les cinquante millions de morts, la destruction de centaines de villes, l'extermination programmée et industrialisée d'une partie de la population européenne que Hitler et l'Allemagne ont à leur actif !

Ne cherchez pas un crime contre l'humanité que la Russie n'aurait pas commis, la Russie est accusée de tout, bientôt Zelensky apportera la preuve que la Russie est coupable de la chute de Rome et de l'assassinat de Kennedy et pourquoi, de la disparition des dinosaures.

Le dernier crime en date de Poutine et de la Russie est de préparer un attentat terroriste dans la centrale nucléaire de Zaporizhia. En effet, Zelensky vient de l'annoncer urbi et orbi et toute la presse occidentale s'empresse de relayer cette « information » et de condamner la provocation et le chantage criminel de Poutine sur le nucléaire, d'après les « journalistes et les spécialistes de plateaux télévisés » il s'agirait pour Poutine de continuer ce qui a été commencé avec l’explosion du barrage de Kakhovka, c'est-à-dire entraver et retarder la glorieuse contre-offensive ukrainienne.

Est-on en droit de rappeler que les Russes contrôlent totalement le déroulement de la contre-offensive et qu'ils n'ont aucun besoin de procéder au suicide collectif de milliers de russes pour retarder quoi que se soit ? Cette idée démentielle que la Russie apprêterait à provoquer l'explosion d'une centrale nucléaire ne peut provenir que d'un cerveau totalement ravagé mais cela ne dérange absolument aucun « journaliste et spécialiste de plateaux télévisés » qui ont déjà condamné sans appel Poutine et la Russie pour ce futur attentat terroriste.

Ceux qui ont suivi les événements depuis 2014 dans cette région de l'Europe ne seront pas surpris de cette nouvelle accusation contre Poutine et la Russie qui une fois encore démontre que l'Occident met un point d'honneur à faire paraître Hitler et L'Allemagne nazie comme des enfants de cœurs en comparaison de la Russie de Poutine.

Mais la vérité est tout autre, on accuse toujours son ennemi de ses propres méfaits et crimes et c'est exactement ce qui se produit jour après jours, Le Journal allemand Bild vient d'expliquer que grâce à la destruction du barrage de Kakhovka par les Russes, les Ukrainiens vont pouvoir traverser au sec sur l'ancienne route d'avant la construction du barrage, et que coup de chance pour les Ukrainiens, l'inondation a emporté les mines et fortifications russes destinées à retarder les Ukrainiens.

Et bien sur, nous sommes tenus d'accuser les russes de la destruction du barrage, même si cette destruction porte tort aux seuls russes et rend service aux seuls Ukrainiens. Et pour parfaire l'image des Russes, on se délectera de leur imprévoyance pour ne pas dire bêtise crasse propre aux « popovs » imbibés de vodka qui vient s’additionner à leur criminalité sans doute congénitale, raisons pour lesquelles Hitler déjà voulait débarrasser la terre de l’engeance slave.

Eh oui, c'est des Russes, lâchons-nous, à leur propos nous avons le droit d'exprimer notre profonde nature raciste et même nos envies de meurtres génocidaires.

Oui, la réalité est toujours différente de ce que l'on veut nous faire accroire et cet « attentat terroriste de Poutine » contre la centrale nucléaire de Zaporizhia est du même acabit.

Les historiens et les philosophes du futur (si nous en avons un ) s'interrogeront sans fin sur la duplicité criminelle de la caste des « journalistes et les spécialistes de plateaux télévisés ».

Mais nous pouvons être certains que quelque chose sera tenté, en effet les bellicistes de Washington ont déjà pris leur marque : en effet les sénateurs américains Lindsey Graham (Républicain) et Richard Blumenthal (Démocrate) ont présenté une résolution bipartite déclarant que l'utilisation par la Russie d'armes nucléaires ou la destruction de la centrale nucléaire occupée de Zaporijia en Ukraine est une attaque contre l'OTAN nécessitant l'invocation de l'OTAN Article 5.

Le sénateur Graham : "Notre message est à ceux qui entourent Poutine - Si vous faites cela, si vous suivez son ordre s'il le donne jamais, vous pouvez vous attendre à une réponse massive de l'OTAN, et vous serez en guerre avec l'OTAN."

Comme on le voit, certains à Washington sont prêts à tenter l'aventure de la guerre totale avec la Russie, et qui dit totale dit nucléaire et tout cela au nom, disent-ils, du soutien militaire à l'Ukraine pour l'aider à conquérir la Crimée et le Donbass.

Il faut ici s’arrêter et reprendre notre souffle pour bien comprendre la hauteur des enjeux des joueurs de poker étasuniens. Ils sont prêts à précipiter la destruction nucléaire de toute l'Europe, au minimum, pour que la Russie et Poutine ne puissent profiter impunément de la Crimée et du Donbass !

Dans ce cas de figure, la destruction de l'Europe, j'ai beaucoup de mal à croire que les USA soient totalement désintéressés, en effet plus personne ne sera là pour s'occuper du Donbass et de la Crimée à la fin du telle guerre, par contre les psychopathes de Washington s'imaginent peut-être qu'ils pourront récupérer les débris, est-ce là le calcul de ces cerveaux de dégénérés.

Washington est à la manœuvre, dictant le tempo sur lequel les pompoms girls européennes se coupent toujours un peu plus de la Russie et du reste du monde. Ces joueuses de claquettes, parmi lesquelles notre Macron entend jouer un rôle de premier plan, ne ratent aucune occasion d'insulter Poutine et la Russie, au motif qu'ils ont agressé et envahit l'Ukraine depuis la reconnaissance des quatre régions du Dombas et la réintégration de la Crimée comme partie intégrante de la Russie, présentée comme un crime impardonnable d'une gravité inconnu jusqu'à lors sur notre planète.

Mais là aussi, la réalité est tout autre, et même en admettant que la Russie ait agressé l'Ukraine sans motifs réels et sérieux, ce qui est loin d’être le cas, les crimes que la Russie a prétendument commis sont insignifiants au regard des crimes d'Hitler et de l'Allemagne nazie, de Washington et de ses guerres éternelles contre d'innombrables nations, de l’Angleterre dans son pillage planétaire.

La Russie n'est qu'une blanche colombe au regard des crimes de l'Occident, cet Occident qui se pose en moralisateur, en donneur de leçons, « faites ce que je dis, pas ce que je fais ».

De quel droit les accusateurs de la Russie viennent-ils faire la leçon de morale ?

Et certains de reprendre la formule magique : les crimes passés n’excusent pas les crimes présents, mais donnent-ils les droits aux auteurs des crimes passés de venir faire la leçon de morale ?

Alors aujourd'hui beaucoup s'étonnent du soutien que reçoit la Russie non seulement des « couches populaires » des pays Occidentaux, mais surtout parmi les peuples et les nations dites du Sud qui ont trop longtemps été sous le joug impitoyable des moralisateurs d'aujourd'hui.

Cet Occident détestable qui se prend pour le nombril du monde mais qui n'en est que le... heu comment dire , le fondement, dont un des hauts responsables de Bruxelles a osé déclarer que l'Europe est un jardin et que le reste du monde est une jungle, se permet de venir faire des leçons à la Russie et au reste du monde, menaçant de représailles ceux qui auraient l'outrecuidance de passer outre aux interdictions de commercer avec la Russie, cet Occident pense-t-il vraiment que le reste du monde est prosterné le cul en l'air à attendre les ordres venus des capitales occidentales.

Ce quarteron de nations occidentales que sont les États-Unis, la France, l'Allemagne, et l'Angleterre s'arroge le droit de dicter la conduite à l'ensemble des nations de la terre il s'arroge le droit de décider ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, il s'arroge le droit de décider qui est dans le camp du bien et qui est dans le camp du mal, il s'arroge le droit de décider qui doit être sanctionné ou non.

Mais qui a donné le droit à ces quatre nations de décider ainsi pour les autres, qui a donné le droit à ses nations de s’autoproclamer les parangons de toutes les vertus humaines sinon leur part de PIB consacré à produire des armes !

Et après ça on s'étonne que dans les pays du reste du monde, comme ils disent, un sentiment de haine puissant se développe contre l'Occident, mais ce même sentiment prend corps à l'intérieur même des citadelles de l'Occident, dont les populations sont traitées comme du bétail amené à abattoir, il suffit de se souvenir comment nous étions traités dans les manifestations en France et ce, depuis les gilets jaunes, comment dans les grandes villes américaines sont traités des milliers d'hommes, de femmes et même d'enfants, vivant et mourant sur les trottoirs des grandes métropoles capitalistes.

À l'extrême suffisance des puissants de ce monde prêt à déclencher un Armageddon nucléaire, non pas en soutien de l'Ukraine, mais pour abattre la Russie afin de spolier ses richesses, réplique l'extrême dégoût des laissés-pour-compte, et de plus en plus couve un peu partout l'idée que tout ça doit un jour disparaît dans le sang et la fureur pour rebâtir un monde nouveau et c'est pour cette raison que surgit un profond sentiment de reconnaissance ou d'identification envers la Russie qui résiste, seule, contre l'ensemble des prédateurs occidentaux.

Les dirigeants du monde occidental ont tout à fait conscience du danger, et c'est pourquoi de plus en plus il est question de totalement cadenasser les opinions divergentes de la doxa occidentale, d'instaurer la censure totale, qui est d'ores et déjà à l'ordre du jour à Bruxelles comme à Paris et dans les autres capitales.

Verrons-nous bientôt la chasse à ceux qui sont en désaccord, puisqu'il est de plus en plus question de considérer ceux qui n'affichent pas leur adhésion aux vues occidentales comme des traîtres !

Alors les enfermera-t-on bientôt dans les camps d'internement ?