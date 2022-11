Le résultat de la réticence américaine

Je ne trouve pas d’autre explication au comportement des États-Unis concernant les pratiques iraniennes ces dernières années que le fait qu’il incarne l’indécision et l’erreur de jugement qui ont commencé avec la signature de l’accord nucléaire en 2015.

Récemment, les États-Unis ont invité le Conseil de sécurité de l’ONU à un briefing sur l’utilisation par la Russie de drones de fabrication iranienne en Ukraine. La France et le Royaume-Uni ont exprimé leur solidarité avec la demande des États-Unis.

La mission américaine auprès des Nations unies a déclaré qu’il s’agissait d’un « briefing d’experts » pour aborder la question de l’acquisition par la Russie de rallyes de fabrication iranienne en violation d’une résolution du Conseil de sécurité. Malgré les démentis officiels de l’Iran, tout confirme que des drones iraniens opèrent en Ukraine. Mais ce n’est pas le sujet de notre discussion ici.

Mais je glane dans ce qui se passe une question importante qui a à voir avec la sécurité régionale au Moyen-Orient. Les drones iraniens se répandent autour de nous au Yémen, en Irak, et peut-être au Liban et dans les territoires palestiniens.

Celui qui parvient à faire entrer clandestinement ces appareils au Yémen peut utiliser les mêmes moyens pour les faire entrer dans d’autres régions afin d’atteindre ses objectifs sur d’autres fronts. Tout cela signifie que nous avons affaire à une nouvelle menace iranienne qui ne se limite pas à la menace nucléaire.

D’autres sources sont encore plus onéreuses. La plus grave est celle des drones kamikazes iraniens Shahed qui, selon plusieurs médias, ont bombardé des villes ukrainiennes, ce qui inquiète l’Occident dans son ensemble. Plusieurs pays européens ont imposé des sanctions à l’Iran pour avoir fourni des drones à la Russie. Nous ne sommes pas là pour soutenir un camp ou l’autre dans la guerre en Ukraine.

Kiev utilise ses propres drones kamikazes, dont le Switchblade de fabrication américaine. Donc nous ne sommes pas du côté d’un parti ou d’un autre. Mais nous parlons spécifiquement de la menace que l’arsenal militaire iranien représente pour la sécurité et la stabilité régionale.

L’Iran, qui est devenu un fournisseur d’armes d’un grand pays comme la Russie, ne se contentera pas de vivre comme un État normal, surtout avec son régime qui poursuit un projet d’expansion régionale commencé il y a des années. L’équilibre des forces internationales est désormais prêt pour son calcul stratégique, sinon solidaire, du moins dans le cadre d’intérêts mutuels.

Le danger pour l’Iran d’acquérir ces armes destructives et peu coûteuses réside dans leur mauvais usage avéré, confirmé par leur utilisation par des milices dans plusieurs pays arabes.

Hier, j’ai lu un rapport sur les ravages que les missiles de croisière iraniens pourraient causer sur les mers et les océans une fois qu’ils seront développés et pourront être lancés depuis des navires et des unités navales.

Il existe un fort potentiel de chaos et de troubles supplémentaires dans les différentes zones maritimes où l’Iran cherche à étendre son influence, en particulier dans le Golfe, la mer Rouge et la mer d’Oman.

Bien sûr, les Américains n’ont pas voulu traiter avec l’Iran, et il n’y a pas de stratégie américaine claire pour contenir la menace iranienne, sauf une stratégie basée sur la relance d’un accord nucléaire plein de failles et de défauts qui a laissé la porte grande ouverte à un empiètement régional iranien depuis 2015.

En d’autres termes, les planificateurs politiques américains n’ont aucune stratégie pour contrer un Iran nucléaire dont ils admettent publiquement et officiellement qu’il est tout proche. Nous ne sommes qu’à quelques semaines ou tout au plus à quelques mois de cela.

La dissuasion de la superpuissance est absente, et sa capacité à contenir la menace ou même à construire des alliances qui peuvent contrer la menace a été minée. Elle va plutôt dans la direction opposée, détruisant ce qui reste de ses anciennes alliances, comme dans le cas de l’Arabie saoudite.

D’autres alliés stratégiques, comme Israël, sont laissés sur le carreau avec la confusion et l’indécision qui ont saisi les administrations américaines successives ces dernières années, ne faisant que des promesses sur des engagements de sécurité dont personne ne peut être certain.

Tous se concentrent sur la menace nucléaire iranienne, une menace réelle dont l’impact stratégique potentiel sur la sécurité du Moyen-Orient ne peut être sous-estimé.

Il suffit de noter que le drone Shahed-136 de l’Iran a une portée de plus de 2 000 km et peut transporter une ogive de 50 kilos, ce qui reflète son pouvoir destructeur contre des cibles civiles vitales, car l’Iran produit depuis 2018 un drone pouvant voler en continu pendant 12 heures et ayant une portée de plus de 2 000 km.

Il y a environ un an, l’Iran a annoncé le développement d’un drone capable d’atteindre Haïfa et Tel Aviv. Selon le général Kioumars Heydari, le commandant des forces terrestres iraniennes, le drone Arash-2 a été spécialement conçu pour frapper des cibles israéliennes, ce qui signifie que les villes des pays du Conseil de coopération du Golfe sont toutes à portée de cette ligne de marche.

Nous pensons que le régime iranien va bientôt agir pour accroître l’utilisation des drones par les milices loyales de la région et fournir à ces milices des modèles modernes de ces appareils, exposant ainsi tous les habitants de notre région à un danger mortel.

Plus dangereux encore, ils pourraient être utilisés car la décision d’utiliser des drones pour des opérations destructrices est moins simple que celle de recourir à une arme de destruction massive telle qu’une bombe nucléaire tactique ou conventionnelle. Il est également facile pour l’Iran de nier toute responsabilité, comme il le fait actuellement en réponse à son rôle dans la crise ukrainienne.

Ce scénario mérite l’étude, l’attention et la surveillance des pays concernés afin que tout le monde ne soit pas surpris par des forêts de drones de fabrication iranienne ou basés sur la technologie iranienne avancée transmis aux milices, voire des avions passés en contrebande sous forme de pièces détachées et assemblés dans les zones opérationnelles.

Les drones de différents types et durées sont la prochaine arme de l’Iran pour répandre le chaos et les troubles régionaux. C’est un problème qui est difficile à contrôler et à traiter individuellement et qui nécessite une coopération efficace entre tous les États du Golfe et Israël en termes de renseignement, de technologie et d’armes.

L’évolution des règles du jeu dans les guerres exige des changements parallèles dans le calcul stratégique des États. Les États-Unis, qui espèrent toujours signer un accord pour reprendre l’accord sur le nucléaire, continueront à réagir aux actions répétées de l’Iran, qui ne surprennent certainement pas les milieux du renseignement américain.

Mais cela approfondit tellement leur confusion qu’ils se contentent de demander un briefing au Conseil de sécurité.