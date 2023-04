Le scandale d’une Afrique toujours en dépendance alimentaire en 2023 !

La vraie question qu'il faut en fait se poser est : Pourquoi ce continent qui comme le pensait l'ONU en 1960, devait devenir le grenier à céréales du monde, est-il toujours aussi dépendant des autres continents et incapable d'être en autosuffisance alimentaire… Voilà une question qui est simple… Si la population africaine est passée de 640 millions en 1990 et à 1,4 milliard en 2022, cela n’explique pas l’insuffisance alimentaire chronique sur ce continent… (lire ici !).



Les raisons sont multiples :

Les guerres (parfois et même très souvent) instituées par les autres continents, pour tenir ce continent sous leurs dominations… depuis les "pseudos indépendances" des années 1960… La mise en place aux sommets des états de despotes et corrompus de tous bords et de tous poils plus soucieux de leurs intérêts privés que des intérêts des peuples… Etc.

Sans parler des pillages des autres continents pour les richesses du continent d'Afrique…

Bref ! On fait comme si lemonde rural de ne devait pas être aidé en priororité et l'on va ensuite pleurer auprès des autres continents pour avoir de l'aide alimentaire… Quel non sens, quelle stupidité et quelle tristesse…

Hélas, trois fois Hélas !



Mais la solution viendra-t-elle en définitive des femmes ?

Lorsque les femmes et les enfants s’uniront

Lorsque les femmes et les enfants s’uniront pour créer un monde plus juste, ce sera une force telle que le monde ne l’a jamais vue. Les femmes et les enfants représentent 75% de la population mondiale et leur impact est nécessaire pour atteindre les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies – Agenda 2030.

Reconnaissant que les femmes et les enfants (filles et garçons de moins de 18 ans) représentent la plus grande circonscription au monde qui n’ont pas grand-chose à dire pour façonner l’espace économique et politique dans lequel ils vivent, il est impératif que leurs pensées et leur visions, compétences concrets et participation effective au développement durable ainsi que leur aspiration profonde à un monde plus juste et plus pacifique soient envisagées pour aider à catalyser la volonté politique nécessaire à la transformation des systèmes et des structures en voies d’égalité, de développement et de paix.

Votre serviteur,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 12 avril 2023,

membre du conseil d'administration en 1989, de Survie-France

(qui est une association qui dénonce la Françafrique)

Mais en attendant ces changement radicaux et urgents, nous espérons que les représentants spirituels qui demandent une prise de conscience pour une paix sur ce continent soient écoutés ainsi que tous ceux qui œuvrent pour la paix… Ce qui est un véritable défi à relever…

Récemment le Pape François invitait les chefs d'États à s’inspirer de "Pacem in Terris"

À la fin de l'audience générale, le Pape François s’est exprimé sur l'encyclique de paix, "Pacem in Terris" de Jean XXIII, dont le 60e anniversaire a été célébré mardi 11 avril. François a exhorté les fidèles à lire cette encyclique « encore très actuelle », publiée au milieu des tensions de la guerre froide. ( Lire ici ! )

La paix sur continent africain

Le Souverain pontife a dimanche 9 avril 2023, après la messe de Pâques, a délivré son message Urbi et Orbi sur le continent africain. Demandant à ce que les processus de paix et de réconciliation entrepris en Éthiopie et au Soudan du Sud soient consolidés, et que cessent les violences en République démocratique du Congo, où il s’est rendu quelques mois plus tôt. Il avait notamment rencontré les victimes d’exactions dans l’est de la RDC, empêtré depuis des décennies dans une guerre civile. ( Lire ici ! )

Selon le Pape François, le néocolonialisme d'aujourd'hui est sournois, c'est un crime

Dans un message adressé aux participants à la conférence sur la "Colonisation, décolonisation et néocolonialisme dans la perspective de la justice et du bien commun" organisée par l'Académie pontificale des sciences sociales, le Pape François condamne l'exploitation et la marginalisation des peuples pour des raisons économiques ou idéologiques, et s'excuse pour les croyants qui ont contribué à la domination de l'Amérique et de l'Afrique à toutes les époques. ( Lire ici ! )

La Francafrique est-elle finie ?

« L'ère de la Françafrique est révolue, la France est désormais un partenaire neutre sur le continent », c’est ce qu’avait affirmé le président français lors de son arrivée dans la capitale gabonaise Libreville (en 2023). Après le départ des troupes françaises de la République centrafricaine, du Mali et du Burkina Faso, quelques milliers d'hommes sont encore présents sur le continent africain. À ce jour, la France est présente militairement au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et à Djibouti. Elle déploie des troupes pour des opérations ponctuelles au Niger et au Tchad. (…)

Le souhait du Gabon par exemple, est de se « mettre debout sur ses propres jambes, même si ses jambes connaissent plus de fragilité » face à la présence des forces chinoises et russes. (lire ici !)

Mais il semble que la Françafrique dans la réalité soit malheureusement encore présente pour un bon moment car les habitudes des intérêts et appétits de la prédation et du pillage sont solidement ancrés dans les mentalités gouvernementales…

La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l'aide publique au développement (APD) en 2022. (13 milliards d’euros en 2021, soit 0,52% de la richesse nationale. Elle s’efforcera d'atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025 seulement. Repoussant à chaque fois l’échéance de son contrat passé à l’ONU en 1970 ! (Lire ici !)



Des espoirs bien tardif :

À la recherche de sa souveraineté alimentaire, le Sénégal veut faire son blé

L’Afrique telle qu’elle est :

Ce que vous n'apprendrez JAMAIS à l’école :

Surface de l'Afrique : 30,37 million km2

Surface de la Chine : 9,6 million km2

Surface de États Unis : 9,8 million km2

Surface de l'Europe : 10,18 million km2

Soit : l'Afrique est plus vaste que l'Europe, la Chine et les États Unis REUNIS

- 60% des terre arables sont africaines

- 90% des minerais bruts

- 40% des réserves d'or

- 33% des réserves de diamants

- 80% des réserves de Coltan (téléphones)

- 60% des réserves mondiales de cobalt (batteries).

- pétrole et gaz naturel

- la Namibie a la plus grande zone de pêche

- manganese, cuivre et bois

- l'Afrique n'a QUE 1,3 Milliard d'habitants (la Chine a 1,4 milliard d'habitants)

- le continent ne manque PAS d'eau (Nil, Niger, Congo, etc... ). Sans compter les grands lacs

- Extrêmement dynamique culturellement (musique, danse, sport, etc...)

- plus de 30 000 remèdes traditionnels existent (plantes, herbes, etc...). Modifiés par les laboratoires occidentaux

- et, pour finir, la population africaine est JEUNE…





Bonus : Pour faire avancer ce débat :

Et si les médias français et étranger s'occupaient véritablement de cette situation et relataient les activités du développement ? Un projet d'émission de télévision datant de 1982 sur ce sujet ( À télécharger ici ! )