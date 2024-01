Le sénat américain et Gaza : circulez, y a rien à voir !

Le Sénat américain vient de rejeter (au soir du mardi 16.01.2024 ) la résolution exigeant un rapport sur les violations des droits israéliens à Gaza proposée par Bernie Sanders qui a déclaré : "elle demande simplement un rapport sur la manière dont l'aide américaine est utilisée" dans l'enclave de Gaza.

La rédaction exacte était : "la résolution demande au Département d'État de fournir toute information crédible dont il pourrait disposer sur les violations potentielles des droits de l'homme internationalement reconnus par Israël dans sa campagne à Gaza", ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais qui a le mérite d'être explicite.

Le vote a rejeté sans débat cette résolution par 72 voix contre 11. Les 11 démocrates qui ont soutenu la résolution de Sanders comprenaient le sénateur Rand Paul, le sénateur Chris Van Hollen, la sénatrice Elizabeth Warren et le sénateur Peter Welch.

En s'exprimant devant le Sénat avant le vote, Sanders a précisé que sa résolution « se concentrait] sur le déni du droit à la vie causé par des opérations militaires aveugles ou disproportionnées, ainsi que par les restrictions à l'accès humanitaire », et il a ajouté : "cette résolution ne modifie en rien l'aide à Israël, elle demande simplement un rapport sur la manière dont l'aide américaine est utilisée".

Si le Sénat avait adopté la résolution, il aurait mandaté le Département d’État pour signaler au Congrès les allégations de violations israéliennes des droits de l’homme dans un délai d’un mois. L’absence de soumission du rapport aurait conduit au gel de l’aide militaire américaine à Israël.

Bernie Sanders (sénateur du Vermont) avait pourtant expliqué que le rapport était nécessaire pour trois raisons :

la première préoccupation qu'il a exprimée était « l'ampleur des destructions à Gaza, le caractère aveugle de la campagne militaire, la catastrophe humanitaire et les limites de l'accès humanitaire – nourriture, eau, fournitures médicales et carburant ».

« Deuxièmement, en raison de l'utilisation massive des armes américaines dans des attaques qui ont tué des milliers de civils. Une grande partie des destructions qui ont eu lieu à Gaza ont été réalisées avec des armes américaines »,

"Troisièmement, je suis préoccupé par les implications de certaines déclarations très extrêmes et des intentions peu claires émanant du gouvernement Netanyahu."

Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes sur Gaza depuis une attaque transfrontalière du groupe de résistance palestinien Hamas, qui, selon Tel Aviv, a tué 1 200 personnes.

Depuis, au moins 24 285 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et 61 154 ont été blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Selon l'ONU, 85 % de la population de Gaza est déjà déplacée à l'intérieur du pays en raison de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de l'enclave sont endommagées ou détruites.

Si Madame Albright était toujours vivante, elle aurait certainement répété ce qu'elle avait répondu à un journaliste qui lui demandait à propos des sanctions contre l'Irak : « Nous avons entendu dire qu'un demi-million d'enfants sont morts. C'est plus d'enfants morts qu’à Hiroshima. Cela en valait-il ce prix ? ». Réponse : « Nous avons entendu dire qu'un demi-million d'enfants sont morts. C'est plus d'enfants morts qu’à Hiroshima. Cela en valait-il ce prix ? ». Réponse : « Je pense que c'est un choix très dur, mais le prix — nous pensons que cela en valait le prix. » (« I think this is a very hard choice, but the price — we think the price is worth it. »).

Mais aujourd'hui, les journalistes ne posent plus de questions.