Législatives 2017/2022 : Malaise démocratique, économique et social

Démocratie représentative : Pour avoir une idée de l’ampleur de l’escroquerie en cours.

Et pourquoi, une fois le show électoral de la présidentielle passé, avons-nous l’impression de nous être faits avoir une nouvelle fois par notre crédulité, le ramage et les mirages omniprésents des médias et le miroir qu’ils nous tendent pour nous dire ce que nous sommes et devons croire. Nous entraînant dans les thèmes et les angles de vue voulus par les sondages, ceux qui les commandent et ceux qui les commentent en valorisant et escamotant ce qui les arrange. Empêchant ainsi ou parasitant les processus d’authentiques débats démocratiques qui sont nécessaires à une élection si la recherche et l’obtention d’une légitimité authentique en est le véritable objectif. Visiblement, ceux qui s’arrogent le quasi contrôle de la circulation du discours politique ont retenu les leçons du référendum de 2005 et se méfient de citoyens qu’on éclaire et que l’on met en réflexion. La hiérarchie du service public de l’information dépend de l’autorité de l’exécutif (merci Sarkozy) et le reste des moyens médiatiques de celle de 9 milliardaires qui heureusement sont de grands philanthropes et grands défenseurs de leur liberté d’expression et de celle de leurs employés si fidèles à ce qui les fait vivre.

Il s’agira bien entendu de remettre à l’avenir d’équerre cet entre-soi dont s’accommodent depuis si longtemps l’ancien monde et ses états majors politiques, cette bulle politico-médiatique qui se renouvelle égale à elle-même pour se maintenir indépassable.

Combien de fois nous a-t-on promis une dose de proportionnelle, la prise en compte du vote blanc comme suffrage exprimé, la possibilité aussi généreuse que floue du référendum d’initiative citoyenne, une réflexion sur le fonctionnement (déontologie et financement) des médias et de la presse, une réglementation encadrant l’usage des sondages, la révision du financement des partis dépendant essentiellement de ceux qui en ont les moyens et qui du coup ont droit à une remise d’impôts par dessus le marché pour ce qui concerne la contribution personnelle ? Les gens qui sollicitent nos voix et voudraient bien être la majorité présidentielle sont directement responsables de cet état de fait ou le cautionne.

En attendant, cela renforce l’idée que pour franchir l’obstacle, aucune voix ne doit se perdre hors de l’union populaire si nous voulons être respectés en tant que citoyen.Nous devons rendre irréversible la mise en place de processus démocratiques nous impliquant en tant que citoyens dans l’élaboration des politiques publiques et leur évaluation du local au national ou alors nous serons toujours plus ou moins vite contournés et abusés. Et nous attendrons de nouveau 5 ans de plus pour être à nouveau roulés dans la farine de la même manière.

L’occasion est là et la patience forcée fut longue. S’abstenir ou ne pas apporter un soutien résolu et déterminant dès le 1er tour dans la dynamique d’une union populaire à la NUPES, éparpiller les voix en raison de fidélités locales, c’est contribuer à fabriquer directement ou indirectement la majorité dont Macron et ce qu’il représente ont besoin de façon vitale en venant d’ échapper de justesse une fois de plus à un véritable arbitrage démocratique grâce encore une fois à la comédie habituelle de ses vieux complices et la serviabilité des médias. C’est leur permettre de continuer grâce aux anesthésiques le plus souvent d’origine médiatique, la menace ou la contrainte, la division, la confusion, de restreindre encore un peu plus les espaces démocratiques dont nous avons besoin pour vivre et travailler et nous sentir appartenir et confiants dans un pays de concitoyens trouvant un intérêt réciproque à se respecter.

Sortons de ce cycle de fuites en avant électorales où le gagnant c’est celui qui a réussi à ne pas devoir s’expliquer en suscitant grâce à ses meilleurs partenaires de joutes électorales confusion et divisions artificielles exacerbées le temps d’une campagne pour ensuite jouer avec le suspense de ce qu’il va réellement faire. Gagnant sans gloire ternie par la présence obsédante et accusatoire de l’abstention. A ce jeu, un jour la rage de la rue ne sera plus maîtrisable dans un cadre démocratique. Le cancer qui ronge notre société, c’est le renfermement juridique et normatif qui gagne nos vies en épargnant les responsabilités des marchés et capitaux (et de ceux qui les gèrent) respectés et présentés comme des divinités tutélaires . C’est aussi l’artificialisation de notre vie sociale par l’omniprésence des médias au service des marchands et la déconfiture de notre vie civique et politique déjà évoquée.

Quelques repères.

- Un simple regard sur les données suivantes nous montre combien nous sommes en tant que citoyens tenus à l’écart de ce qu’est le pouvoir législatif et de celui aussi de contrôler l’activité du pouvoir exécutif. Visiblement, il y a des supercitoyens qui eux savent faire marcher l’alambic sans éprouver le besoin de nous encombrer avec le mode d’emploi. Ils sont donc qualifiés pour décider de nos droits et devoirs. Ils appellent cela la démocratie qui nous oblige comme nous le rappellent si souvent nos amis les superjournalistes.

- Cela nous rappelle aussi, si on veut un jour sortir de ce genre de traquenard, l’imminence et l’importance du vote pour une union populaire dès le 1er tour (12.5% des inscrits sont nécessaires pour participer au second tour) et de l’absence primordiale d’éparpillement des voix qui sinon seront perdues. Prenons garde aussi, il y a des coups de blues qui coûtent très chers, toute abstention dans ce scrutin contribue directement ou indirectement à favoriser la macronie. C’est rageant mais c’est ainsi.

Parti / Chef de file / Résultats en 2017 (% au 1er tour)

LREM Richard Ferrand 28,21 % des voix 308 sièges

LR Christian Jacob 15,77 % des voix 112 sièges

RN Marine Le Pen 13,20 % des voix 8 sièges

LFI Jean-Luc Mélenchon 11,03 % des voix 17 sièges

PS Olivier Faure 7,44 % des voix 30 sièges

MODEM François Bayrou 4,12 % des voix 42 sièges

UDI Jean-Christophe Lagarde 3,03 % des voix 18 sièges

PRG Guillaume Lacroix 0,5 % des voix 3 sièges

PCF Fabien Roussel 2,72 % des voix 11 sièges

EELV Julien Bayou ? % des voix 1 siège

DLF Nicolas Dupont-Aignan 1.17 % des voix 1 siège

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives_fran%C3%A7aises_de_2022

- Le camp de la macronie a décidé de comptabiliser séparément les suffrages rassemblés par des candidatures issues de LFI, d’EELV, du PS ou du PCF. Toutes partagent pourtant le même programme et se présentent aux électeurs sous la même bannière. Les soutiens hétéroclites du Président de la République sont eux identifiés sous une nuance unique. Ils appartiennent pourtant à des partis politiques distincts.

Il s’agit d’embrouiller les citoyens : démobiliser les électeurs de la NUPES dans l’entre deux tours des prochaines législatives afin une fois de plus biaiser le fonctionnement de la démocratie. Qui a peur de la démocratie comme d’habitude ?

Rappels.

→ Représentativité de l’Assemblée Nationale 2017 :

- 4.5% des députés sont des employés (27.4% de la population active).

- 0% ouvriers (20.3% de la population active).

- Un député actuellement a été élu avec un pourcentage compris entre 18 et 22% du corps électoral.

-Taux de féminisation : 38.8% (comme quoi c’est aussi un choix politique d’isoler un taux de féminisation sans y articuler la représentativité sociale, c’est la pratique dominante dans les médias).

- Abstentions, nuls et blancs lors des législatives 2017 ↔ 62%

→ Les élections locales sont censées contribuer assez fortement à la représentativité du Parlement .Cela, c’était avant. Maintenant, c’est un véritable problème démocratique ce qui explique que la macronie et les médias n’en parlent pas. Où nous emmène-t-on au juste ?

- Elections municipales 2020 : 30 000 maires élus au 1er tour le 15 mars 2020 en l’absence de 55% des électeurs contre 7600 en 2014 appuyés sur 64% de leurs concitoyens. 60% d’abstentions au second tour et des élus qui représentent entre 10 et 20 % du corps électoral.

- Elections sénatoriales 2020 : renouvellement de la moitié des mandats de la chambre haute (vote obligatoire) pour un mandat valable jusqu’en 2026 par les nouveaux élus municipaux composant la plus grande part de ce corps électoral.

Où en sommes-nous ?

L’extrême-droite aurait gagné infiniment en crédibilité si elle avait travaillé afin de réfléchir au pilotage de l’économie et son articulation avec la vie sociale et l’aménagement du territoire aussi assidument qu’elle ne l’a fait pour mettre en impasse le mouvement social rassemblant toutes les couches de la société qui considèrent que leurs intérêts particuliers se conjuguent avec les coopérations et solidarités mutuelles qui nous rassemblent.Mais elle ne serait pas alors l’extrême-droite. Reconnaissons-lui le talent d’avoir su brouiller les pistes et donner le change pendant un sacré bout de temps. Bien aidé il faut le dire par une droite ayant abandonné peu à peu ses références républicaines et se livrant au service exclusif, de renoncement en renoncement, à ceux qui dominent les marchés mondiaux et tordent à leurs convenances le droit, les traités et l’usage des sciences et technologies. C’était le renoncement nécessaire pour que le deal pervers qui les relie puisse à nouveau fonctionner après la période d’abstinence, d’exil et de bannissement que lui avait imposé le gaullisme.Cela dure depuis plus de 20 ans.

C’est le génie des peuples d’inventer un troisième tour politique quand les élites politiques et médiatiques en sont rendues pour se sauver la mise à biaiser le fonctionnement des institutions et les moyens de la démocratie. Les citoyens avec leurs bulletins ont pris leur autonomie vis-à-vis de la machine médiatique et des états majors politiques qui marchent désormais sur des œufs.Ils vont décider qui sera député et pour quoi faire et qui ne le sera pas ou plus. Et les élus de l’ancien monde n’y peuvent rien. Ils ne veulent plus de représentants qui leur font des sourires tous les cinq ans et qui votent dans l’entre-deux tout ce que le patron leur dit de faire pour l’essentiel. Ce temps est révolu. Il va falloir compter avec des citoyens exigeants sur l’information apportée, exigeants quant à l’expression de la diversité des points de vue (une petite révolution médiatique ou une grande si on veut), exigeants quant à l’efficience des politiques publiques qui seront correctement analysées. La démocratie quoi. Une bonne et saine habitude à prendre. Il paraît que c’est un cauchemar pour certains. Mais, ils ne sont pas les plus nombreux et devront s’y faire. Il paraît aussi que c’est contagieux. Alors.

Pour ne pas revivre une élection présidentielle contournée grâce au confort et la facilité apportées par une opposition de pacotille, de mauvais comédiens porteurs d’extravagances et faux-semblants outranciers complaisamment accompagnés par les médias, n’ayant rien à faire des problèmes de fond du pays ni des enjeux de l’époque, enfermés dans la courtisanerie de leurs états majors et leurs stratégies politiciennes , pas d’abstention, pas une seule voix cette fois-ci (pas d’eau jetée dans le sable) pour le double sauveur de la macronie, l’extrême-droite.

Pauvre comédie où l’on a vu au final s’opposer deux partisans du libéralisme s’enlisant sur la meilleure manière de poser des rustines et se disqualifiant réciproquement sans bien s’en rendre compte et nous proposant par défaut le choix du moins pire. Avec une mention spéciale à ne pas oublier pour celle qui, faisant le constat du déficit démocratique généré par la possession de 90 % de la presse par 9 milliardaires propose de tout privatiser ?! À combien se sont-ils mis pour accoucher de cette énormité, la lire, la relire et la diffuser ?

Heureusement, nous sommes ensemble l’union populaire, la solution politique aux aspirations démocratiques, sociales et écologiques qui traversent toutes les couches sociales du pays. Gagnons le 3ème tour qui effacera cette nouvelle tâche infligée à notre histoire républicaine et européenne.

Soyons conséquents et responsables et courageux. Prenons nos vies et les outils de la démocratie en mains, transformons le pays, rendons la démocratie inéluctable et irréversible. La richesse du pays, c’est nous, les richesses, c’est nous qui les produisons, donnons-nous le droit d’en connaître, d’en discuter et d’en décider du partage équitable et des objectifs poursuivis. Donnons nous le droit de ne pas être d’accord sur tout sans perdre de vue l’essentiel qui nous rassemble, d’en discuter et d’avancer.

Trouvons des forces aussi dans toutes les caricatures et les contre-vérités qui vont déferler et fermenter. Ceux qui en font leurs pauvres arguments redoutent à juste titre la puissance de l’intelligence collective qui prend comme moyen et fin la démocratie, démarche à laquelle ils n’ont rien à opposer de constructif qui puisse être exposé en pleine lumière.

Le tour d’honneur. Pas une voix de perdue au 1er tour des législatives pour la réussite du troisième tour.

1. Pas une voix pour la macronie et son vrai-faux adversaire qui ont privé le pays une fois de plus d’un véritable arbitrage démocratique au deuxième tour. Il a simplement manqué 6 voix par bureau de vote pour que cette explication puisse avoir lieu. Merci Marine Le Pen, merci Bolloré, merci Zemmour, merci Macron pour cette nouvelle dérobade et ce sauvetage d’extrême justesse. Merci aux médias et aux sondeurs sans lesquels tout cela n’aurait pas été possible. Palme d’or de l’entourloupe électorale.

2. Pas une voix de perdue cette fois-ci en raison du découragement qui nous mène à l’abstention et que ces gens sèment dans nos cœurs et esprits. Pas une voix de perdue parce qu’ils profitent de nos colères, de notre impatience à bout, notre mécontentement pour nous diviser et semer la confusion parmi nous dans les classes populaires et la classe moyenne pendant que les nantis en toute tranquillité se pressent aux urnes et rient sous cape des bons tours que joue l’extrême droite en offrant à leur champion une opposition divisée ou absente sous les applaudissements des médias.

3. Pas de crédit à la Lepénie/zemmourie qui est le meilleur paratonnerre de la macronie et fait de nous citoyens français la risée de l’Europe et la faiblesse de nos représentants dans les institutions internationales.

4. Pas une voix pour ceux qui assoient leurs pouvoirs sur une concentration des richesses jamais vue, l’entretien des ghettos de pauvres et d’immigrés, le refus de la mixité sociale concernant l’accès au logement et à la diversité des parcours scolaires et professionnels, l’affaiblissement des services publics, l’insécurisation des trajectoires d’emploi, la concentration de la propriété des médias, la comédie et l’irresponsabilité de promesses écologiques jamais tenues. Pas une voix pour ceux qui récupèrent cette misère et en font l’appoint électoral de la division et la confusion dont la démagogie du pouvoir a besoin pour se maintenir.

À suivre, prochain article …

« Repères concernant le circuit de production et de partage des richesses. » (ou comment "équilibrer" le budget de la France).

"La politique ça consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on va le donner." Abbé Pierre

