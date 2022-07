Les bailleurs sociaux devraient balayer devant leur porte !

Quand je suis écoeuré ou en colère, je vais regarder les dessins de Sapiens, cela me fait du bien.

Celui qui illustre cet article est : "peindre le monde en vert", c'est un peu construire ensemble un monde nouveau.

Ah si la bureaucratie perdait des plumes et si le dialogue humain s'établissait entre les bailleurs et les locataires, on pourrait peindre, ensemble, un autre avenir ! Utopie ? peut-être....