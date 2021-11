’’Les éoliennes : la mauvaise solution ?’’

@rosemar

La pollution, ça vous dit quelque chose ?

Je n’ai pas de solution contrairement à nos amis écolos. Mais je peux vous donner quelues élements objectifs, factuels :

— La France représente peanuts, oups epsilon, dans la consommation d’energie dans le monde. Même si on ne produisait plus rien de néfatse, cela ne chagerait rien à l’affaire.

— L’Inde, la Chine et l’Afrique ont des populations respectivement de 1,38 Mrd, 1,40 Mrd et 1,22 Mrd soit 4 Mrd sur les 7,7 Mrd au total. Allez donc expliquer à ces indiens, chinois et africains que le mode de vie dont nous disposons n’est pas pour eux et qu’il leur faut se serrer la ceinture pour que l’on puisse continuer !!!

Tout le monde sait cela, et le cirque médiatique des COP21 etc n’est qu’un jeu de dupe car il n’existe pas de solution autre que correctives. Et on est très loin de savoir comment. Devant l’irrémédiable, l’action n’est que de la gesticulation !