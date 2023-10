Les Israéliens ont le droit de vivre chez eux … Et les Palestiniens ?

On ne peut qu’être profondément affligé par l’assassinat de personnes sur le territoire d’Israël. Et on ne peut qu’être effaré que des êtres humains puissent à tout moment, en traiter d’autres d’une manière ignominieuse. Comme cela vient d’être fait.

On ne saurait cependant négliger de soulever quelques questions (de bon sens).

En se rappelant que ce genre d’assassinats n’est pas le premier du genre. Les Français peuvent se rappeler ce qui s’est passé le 1er novembre 1954 dans les Aurès. Jour où des hommes armés ont bloqué l’autocar Biscra-Arris dans les gorges de Tighanimine, et tirèrent sur des occupants. L’action de ces « terroristes » - appelés plus tard des « combattants »- de l’A.L.N. marque le début de la guerre d’indépendance de l’Algérie.

S’agissant de cet « octobre rouge » ( allusion à la « Toussaint rouge » de 1954), les terroristes dont s’agit sortent de Gaza. Dont la population n’est en réalité guère ménagée par l’Etat d’israël … - depuis des dizaines d’années-. ( v. sur internet les faits rapportés et l’opinion publiés dans « HAARETZ » le 08/10/2023 par le journaliste israélien Gideon Lévy).

Habitants de la bande de Gaza, qui, par ailleurs, comme les autres Palestiniens, sont privés de l’Etat qui devait cohabiter avec l’Etat d’Israël.

Etat palestinien, dont l’évolution dans le temps des cartes des implantations israéliennes, fait se demander s’il aura encore de la place pour s’installer dans quelques temps. Sauf à prendre le risque que cette place ne soit conquise par la force et la violence.

Comme dans l’affaire algérienne, les Israéliens vont réagir ( ils ont déjà commencé, avec la préparation médiatique des opinions publiques que l’on observe) aux assassinats et vont essayer, comme les Français après 1954, de porter un coup qu’ils espèreront fatal aux terroristes (pour eux) / nationalistes palestiniens … résistants (pour les autres). Rappel : espérance de ce type déçue dans le cas des Français.

Sans doute faudrait-il penser et oeuvrer à l’installation d’un Etat palestinien. Certes, avec cet Etat palestinien, Israël pourrait être gêné ( en étant trop exigu) pour recevoir toutes les personnes souhaitant faire leur « Alya ».

Mais avec un Etat pour eux, les Palestiniens auraient des droits équivalents. Ceux d’avoir - chez eux qui plus est, - « leur » terre, pour y vivre tranquilles et dans la dignité. Donc, les causes de tensions existeraient matériellement moins ou n’existeraient plus.

Si l’Etat palestinien était créé, il est peu probable que le Hamas (puisque c’est de lui qu’il s’agit en ce moment) ait beaucoup de succès en réclamant la suppression de l’Etat d’israël, voire en prônant le retour dans les pays d'origine des personnes venues d’ailleurs. Surtout qu’il est acquis que des Etats « arabes » ont déjà décidé de normaliser leurs relations avec Israël. Et que les autres Etats « arabes » auraient des raisons de le faire si les habitants d’origine avaient leur Etat.

Par ailleurs, les dirigeants d’Israël seraient probablement bien inspirés de s’interroger sur le point de savoir si les Etats-Unis d’Amérique continueront à avoir besoin d’eux comme poste de police - et à les soutenir, eux et leur politique - , lorsque la technologie n’aura plus besoin du pétrole qui est produit aux alentours.

Il sera intéressant de voir quelle attitude adopteront les dirigeants des pays d’Europe occidentale, dont les dirigeants français … au moins ceux qui connaissent l’histoire et la géographie et qui peuvent vivre sans avoir besoin de se mettre aux ordres.

Marcel-M. MONIN

m. de conf. hon. des universités.