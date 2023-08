Les Opérations spéciales du 1 et du 17/09/1939 furent la cause de la Seconde Guerre mondiale

@Opposition contrôlée

absolument

il ne faut pas confondre cause et prétexte

contrairement à ce qu’on apprenait à l’écolle quand j’étais petit, ce n’est pas l’assassinat de l’archiduc d’Autriche qui a été la cause de la première guerre mondiale, mais l’affrontement des industriels alleamnd et français pour une hégémonie sur la Lorraine, la Sarre et la Ruhr qui, en plus, aurait exclu la Grande bretagne du jeu, ce qui l’a aménée à jeter de l’huile sur le feu pour conserver son statut

la seconde guerre mondiale n’a été qune réplique de la première avec l’entrée des Etast-Unis dans l’arène et, en fin de compte leur main-mise sur l’ensemble

le véritable pacte a été celui de ialta qui est tombé en désuétude en 1991avec l’implosion de l’URSS, après avoir servi de migne rouge pendant 45 ans (c’est peu, en fin de compte)