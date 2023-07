Pogroms russes ? Marrant. Pourquoi alors ne pas écrire sur la Nuit de St Barthélémy ? Pas moins de victimes, mais beaucoup plus proche aux lecteurs...

Sur ces entrefaites (ce dont votre BFMTV ne vous parlera jamais) :

Poutine est arrivé à Mourmansk, rapporte RIA Novosti.

Poutine a lancé l’envoi de la première ligne de l’Arctic LNG 2 le long de la Route maritime du Nord jusqu’au site d’installation.

Vidéo : https://yandex.ru/video/preview/2691790360073175742

Premièrement, le nouveau méga-chantier naval de Belokamenka près de Mourmansk (Centre de construction de structures offshore de gros tonnage TsSKMS Novatek) est déjà une installation industrielle grandiose en soi. Ce sont les plus grandes cales sèches de Russie et l’une des plus grandes au monde de 1,5 million de m3 chacune (chacune 415 m de long, 175 m de large, 20,2 m de haut des murs du quai), taillées dans la pierre. Et aussi on peut citer le plus grand de Russie et l’un des plus grands ateliers indoor du monde avec 9 millions de m3 (longueur 345 m, largeur 280 m, hauteur 93 m). A proximité se trouve une ville entière pour les travailleurs de 17 000 personnes.

Lorsque la construction de trois étapes d’usines de GNL est terminée, tout peut y être construit - même des superpétroliers océaniques, même des porte-avions, même des cuirassés de missiles nucléaires.

Deuxièmement, ce méga-chantier naval russe construit certaines des plus grandes installations flottantes jamais construites par l’humanité - de gigantesques usines flottantes de GNL, chacune avec un déplacement de 700 000 tonnes.



Troisièmement, il s’agit d’un développement entièrement russe, une localisation à 100% de la production de tous les composants. Ce projet implique des dizaines d’instituts de recherche et des centaines d’entreprises industrielles dans toute la Russie. Et le niveau d’intensité scientifique et de haute technologie là-bas ne fait que basculer.



Quatrièmement, chacune des trois usines flottantes Arctic LNG 2 produira 6,6 millions de tonnes de GNL et 1,6 million de tonnes de condensat de gaz stable par an, soit un total de 19,8 millions de tonnes de GNL par an. À l’avenir, il est prévu d’étendre à 5 lignes d’une capacité totale de 33 millions de tonnes de GNL par an. A titre de comparaison, 4 lignes de la première usine de Novatek, Yamal LNG, produisent 21 millions de tonnes de GNL par an. Autrement dit, il s’agit également d’une étape importante dans la conquête du marché mondial du GNL par la Russie, ainsi que dans la vulgarisation/le développement de la route maritime du Nord.