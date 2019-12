Les policiers conserveront leur régime spécial dans le régime universel qui fait disparaitre les régimes spéciaux…

On nous affirme que la réforme de la retraite à points n’apporte que justice et équité pour tous et notamment pour les femmes, c’est en tout cas ce que répètent à longueur de journée tous les représentants de ce gouvernement et tous les « commentateurs politiques ».





On nous affirme que les vilains syndicalistes radicalisés de la CGT, de FO et de SUD refusent unanimement ce magnifique projet de société pour d’obscures raisons de clientélisme syndical.





Mais alors qui peut comprendre que les policiers refusent eux aussi unanimement ce magnifique projet de retraite à points ?





Qui peut comprendre que les policiers veulent conserver leur régime spécial de retraite ( fondamentalement le même que celui de la RATP et de la SNCF ) adossé à celui des militaires.





Qui peut comprendre que les femmes policières ne veulent pas, elles non plus, de la retraite à points de Macron alors même que c’est un progrès pour les femmes nous assurent-on à longueur de journée.





Et comment comprendre que en définitive ce gouvernement capitule sur toute la ligne aux revendications policières ?





Ces mêmes policiers et policières qui éborgnent le peuple en jaune ou en rouge obtiennent gains de cause : la réforme ne s’appliquera pas à eux ni aux gendarmes.





Et dès mardi 17 décembre, ces mêmes policiers et policières et gendarmes seront prêt à bastonner et éborgner le peuple qui revendique de ne pas perdre les acquis de la Libérations pour eux et leurs enfants.