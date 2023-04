Les salaires valorisés par l’ancienneté

"L'allongement des carrières jusqu'à plus de 50 ans déstabilise l'équilibre salarial", dixit l'économiste Vincent Vandenbergue. "Il pourrait être opportun de lisser les barèmes et recourir à des primes variables avec un coefficient lié à l'âge", dixit l'économiste Olivier Marcq. Voici leurs thèses proposées...

Pour trouver une partie de solution dans le conflit de la franchisation des activités de Delhaize, ces deux économistes sont d'avis de dissocier l'augmentation du salaire de l'ancienneté dans le contrat salarial.

Selon eux, en début de carrière, le salarié est payé en dessous de la productivité moyenne et en fin de carrière, le salarié est payé au-dessus de la productivité.

Le but initial et essentiel de l'ancienneté est de récompenser la fidélité de l'employé dans l'entreprise pour rétablir l'équilibre.

Commençons par l'humour du cactus qui parle de ce conflit social

Avant les années 1990, en Belgique, le travailleur était encouragé ou obligé de prendre sa retraite à 55 ans en recourant à la prépension.

Pour calculer la productivité, il suffit de prendre le chiffre d'affaires, d'y soustraire les coûts de services pour obtenir la valeur ajoutée d'une entreprise.

Aujourd'hui, le vieillissement dans la pyramide des âges est décalé. Cela se complique quand les séniors deviennent plus nombreux.

Le gouvernement n'a pas anticipé les conséquences de l'allongement des carrières et des périodes souvent scolaires dans les programmes. On pense déjà au cimetière des éléphants...

Les pouvoirs d'un cerveau vieillissant ne manquent pourtant pas de ressources pour résister à l'épreuve du temps par l'adaptation au changement, les capacités relationnelles et sociales, la régulation aux émotions, les stratégies compensatoires.

Cela s'accompagne d'un déclin progressif de la mémoire par un déficit de stratégie pour retrouver l'information dû à un perte de mémoire précoce même s'il y a des techniques pour la booster révélées dans ce billet..

Mais ces pouvoirs manquent "décidément" de ressort par rapport aux jeunes et qui sont surtout moins chers, pour les dirigeants d'entreprises.

La réponse des économistes serait de réduire graduellement l'intensité du lien entre salaire et ancienneté même si l'opération reste compliqué de faire cohabiter deux régimes dont l'un baisserait financièrement en oubliant l'ancienneté des seniors et l'autre qui monterait à petite vitesse de croisière chez les jeunes.

L'impatience des jeunes s'accroît sur le plan des rémunérations dans un contexte marqué par les difficultés pour les entreprises à recruter en offrant des salaires de départ suffisants pour éviter l'évasion des cerveaux. On cherche du coup à la croisée des chemins entre le jeunisme et l'âgisme ; le moment le plus propice pour effectuer la mutation.

D'après ces deux économistes, pour résoudre cette quadrature du cercle, il faudrait accepter la contrainte de découpler productivité et salaire pour retrouver l'équilibre alors que l'opportunisme pousse à la productivité avant tout dans les contrats d'emploi.

Si la productivité et les salaires coïncidaient avec l'âge de départ à la retraite, cela marcherait naturellement mais c'est rarement le cas.

Le changement d'emploi à 55 ans par un renouveau épanouissant pourrait renverser la tendance à s'ennuyer et à trouver un emploi répétitif avec l'acceptation d'une baisse de salaire plutôt qu'à un an de l'échéance d'une carrière avec l'obligation de tomber dans le cycle du chômage ou dans un régime de maladie de longue durée. Cela marcherait mieux aussi.

Au Japon, la démotion se pratique avec l'abandon du poste moyennant une baisse de salaire de 30%.

Avant 2009, existaient des barèmes à l'âge qui paraissaient discriminatoires comparativement à l'expérience acquise.

Les barèmes pourraient être lissés et recourir à des primes variables avec un coefficient lié à l'âge lors de carrières mixtes avec le principe du bridge.

En début de carrière, le salaire minimum augmente pendant 25 ans et continue son allure de manière très modérée dans la suite.

Il est normal de penser que les travailleurs les plus âgés coûtent cher alors que les gouvernements européens ne considèrent ni le salaire comme un élément déterminant, ni les risques de dérapage dans les plans.

"Les DRH encouragent les travailleurs à changer de fonction en interne au troisième tiers d'une carrière", disent les économistes.

Si on parle des jeunes et de leur génération désenchantée, c'est un peu vrai, mais pas dans tous les domaines.

Dans les sondages stéréotypés, 15% d'employeurs invoquent une faible motivation surtout pour certains travaux. Il ne faut pas penser que tout le monde aime ce qu'il fait pour gagner sa vie.

Changer les mentalités impose des négociations sectorielles entre syndicats et fédérations patronales parce que six travailleurs sur dix restent attachés à l'ancienneté de leur barème qui leur procure une sécurité qui souvent reste illusoire.

Tout comme dans le passé, les jeunes ont plus besoin d'argent et de potentiels pour fonder une famille, acheter un appartement ou une maison qui doivent se traduire par un salaire plus important pour éviter leur volatilité dans les secteurs en pénurie qui correspond à une formation successive que pour un senior, c'est évident.

L'ancienneté reste importante dans une vie professionnelle mais est-elle essentielle quand l'inflation joue au yoyo ?

Les jeunes et les entreprises se font entendre à ce sujet

Aujourd'hui, on voudrait le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. On vit mieux mais souvent au-dessus des ses moyens en multipliant ses besoins à la limite de l'acceptable. On veut tout avoir et tout de suite. Avoir des enfants, jouir de sorties et de vacances, avoir des copains en plus de la famille... et j'en passe de plus croustillantes encore.

La rémunération d'un salarié peut très bien comporter une partie fixe et une partie variable comme pour un vendeur, définie en fonction des objectifs à atteindre et en prenant en compte les avantages en nature d'une vie agréable au bureau ou sur la route avec une voiture de société.

Dans un tel contexte, les seniors deviendraient professeurs dans les matières qu'ils connaissent, acquises par l'expérience et pas envoyés, comme je l'ai écrit en 2005 "A la casse".

Sinon, il faudra avec de l'humour noir autoriser l'euthanasie même sans le vouloir.

Réflexions du Miroir

J'ai commencé à construire et à écrire avec humour mon site "Réflexions du Miroir" et d''écrire une histoire insolite et romancée de l'informatique un an avant la fin de ma carrière. Je n'aurais jamais eu le temps avant cela.

Un package financier est arrivé pour bousculer et bouleverser mes plans d'avenir pour préparer ma sortie de piste aux étoiles.

J'ai écrit "La Symphonie indienne" qui avait des instruments parfois très discordants des habitudes occidentales et américanistes.

Mercredi, le coup d'œil sur l'actualité au sujet de l'Inde s'impose au moment où sa population dépasse celle de la Chine

D'emblée, je dirais que je suis plus du côté des franchiseurs que des franchisés. Le mot "franchise" pris par sa définition originelle de "sincérité", d'abolition de l' hypocrisie.

Pui, plusieurs anciens salariés ne retrouveront pas d'emploi à leur mesure dans le futur. Il y a longtemps que je m'en suis rendu compte. Ils devront réorienter leur avenir et s'adapter en permanence aux nouvelles découvertes et inventions des nouvelles technologies.

Ce n'est pas principalement à cause de la hausse des salaires en fonction de l'ancienneté qui a déclenché le conflit chez les travailleurs de Delhaize mais parce qu'il y a des Commissions paritaires différentes pour le même travail. Dans la conjoncture actuelle, les travailleurs les plus anciens de Delhaize sont coincés. Ils ne peuvent plus retrouver un autre job dans le même secteur.

Nous sommes arrivés au stade actuel de la rencontre insolite entre ceux qui sortent des écoles avec des connaissances up-to-date sans expérience et les séniors qui ont de l'expérience sans être réactualisée.

Vaut-il mieux choisir un job qui plaît ou qui soit honorée et bien rémunéré ?.

On peut toujours se reconvertir à de nouvelles tâches tous les jours dans un métier tout aussi "intello", épargné par les logiciels de la haute technologie. Ceux qui ne font pas partie de ce cercle technologique ou se laisse dépasser par les événements n'ont pas autant de chance. Si ce train avançait à la vitesse d'un cheval au galop, désormais, il progresse à la vitesse du typhon.

L'évolution , c'est comme un sport de combat ou un roman de science-fiction qui apporte "The juice of life".

Le conflit avec Delhaize me rappelle un autre conflit et une autre grève avec Carrefour en 2010 et dont j'avais écrit Carrefour ou le four au carré ?.

Dans ce même billet, je parlais de la convention TUPE dans laquelle l'IT Interne de la société américaine qui m'employait, était impliquée.

Les principes sont très simples et même simplistes.

La convention TUPE (Transfer of Undertakings Protection of Employment Regulation) de 2006 permet d'externaliser un département complet avec ses activités vers une autre société qui exercerait les mêmes activités dans le même pays.

L'idée de base est de protéger l'emploi lors d'un transfert d'employés d'une entreprise vers une autre sans frais de licenciement.

En Europe continentale, cette Convention prend une version convertie en "European Union Acquired Rights Directive" ou 2001/23/EC et traduite en CCT 32 bis, en Belgique et L1224-1 en France. On fait croire que les employés ne pourraient refuser un nouveau contrat puisqu'il serait équivalent.

L'opération est censée éviter aux travailleurs d'avoir des surprises lors d'un transfert d'une activité bien distincte des autres. La société du départ s'occuperait du transfert du service complet sans changements des termes du contrat d'emploi initial dans une continuité et avec tout le passif social de la totalité des membres (direction comprise) du service. En contre partie, l'employé devrait se plier aux nouvelles règles du repreneur, s'intégrer parmi un nouveau personnel. La société qui reprend l'activité, devrait avoir pignon sur rue, respecter les conventions du pays dans lequel elle s'est installée.

Le personnel de 'IT Interne dont j'ai fait partie a donc aussi été franchisé.

D'abord par la maintenance des logiciels déjà en place, ensuite par le transfert du personnel complet du service interne vers une société indienne.

Alors me vient l'idée d'uniformiser les salaires pendant toute une carrière.

Une carrière a, disons pour fixer une moyenne, 40 ans. On la commence après les études vers 18 ans.

En coupant la pomme en deux, le salaire du début à la fin d'une carrière serait celle que l'on aurait vers 38 ans plus les fluctuations du cours indexé de l'argent.

Il n'y aurait ni jeunisme ni âgisme dans le choix des employeurs.

Un monde sans jeunisme et sans âgisme serait un monde où les individus seraient jugés non pas sur leur âge, mais sur leurs compétences, leurs expériences et leurs mérites. Cela signifierait que les jeunes et les personnes âgées seraient toutes deux valorisées pour leur contribution à la société et pourraient participer pleinement à la vie économique, politique et sociale.

Dans un tel monde, les jeunes ne seraient pas considérés comme inexpérimentés ou immatures simplement en raison de leur âge, et les personnes âgées ne seraient pas automatiquement marginalisées ou mises à l’écart en raison de leur âge. Les personnes de tous âges seraient encouragées à travailler ensemble et à partager leur savoir-faire et leur expérience, ce qui profiterait à la société dans son ensemble.

En fin de compte, un monde sans jeunisme et sans âgisme serait un monde plus juste et plus équitable, où chacun serait jugé sur ses mérites, plutôt que sur son âge. Cela favoriserait la diversité, la compréhension et l’harmonie entre les générations, et renforcerait la solidarité entre les individus et les communautés.

Notre fragilité physique par l'âge serait substituée ezt maintenue pas l'agilité intellectuelle.

Le monde tournerait peut-être moins mal.



Tout doit aller plus rapidement, trop rapidement.

On ne réfléchit plus. On n'a plus le temps de rien.

Alors être valorisé par l'ancienneté, cela devient vraiment ringard.

Il faut être valorisé par des coups importants pour exprimer sa valeur qui éveillent des chocs chez ses semblables.

Travailler avec l'esprit du comptable rond de cuir, de telle heure à telle autre heure, payé pour ce genre de prestation contractuelle, fonctionne peut-être encore mais sans espérer d'extra.

Cinq minutes de réflexion pour trouver la réponse et la solution d'un problème ardu que personne n'a pu trouver, valent mieux que des heures de travail improductif en se lançant dans la bataille.

Thomas Gunzig imagine, du coup, revenir au Moyen Age...

Back to the future, donc, avec sa plume

Mais, si vous n'aimez pas la plume de Thomas, il reste le cactus qui chante des chansons de Goldman

Je me souviens d'un rond-de-cuir comptable à qui je présentais une nouvelle version d'un programme. Tout à coup, en regardant les loupiotes qui clignotent, il lança : "On voit qu'il réfléchit". J'ai eu des difficultés pour ne pas pouffer de rire.

La musique est aussi touchée par le phénomène numérique malgré les résistances humaines

Alors, j'ai été voir sur le site Be toven dont il était question.

Karma caméléon m'envoyait au Mississipi en 1870







Comment laisser l'IA côte à côte avec les humains sans concurrence mais en version complémentaire ?

Comment réinventer l'homme moderne au naturel par l'artificiel ?.

En le recyclant avec de l'imagination.

Et nous ne sommes qu'aux prémices de l'IA.

Vu que les jeunes jouent plus avec leurs bidules pour communiquer à la main, je suis sûr qu'ils attendent que les geeks fastoches dont je fais partie aujourd'hui, disparaissent pour pousser encore plus fort sur la champignon de la compétence de l'artificialité des choses et des objets.

Bien sûr, l'humain reste incontournable pour finaliser et vérifier les contenus et la véracité pratique de ce que l'IA préconise d'appliquer en automatique.

L'IA propose et l'homme dispose toujours.

L'IA est incapable de s'autocontrôler, de s'autocensurer, de douter d'elle-même et d'accepter qu'elle se trompe.

C'est là que l'homme intervient avec le pouvoir de "se tromper" qui n'est pas de mise dans l'esprit "robotique" ou "informatique".

Aujourd'hui, on doit résoudre les problèmes numériques avec une précision qui frise l'indécence par son nombre incommensurable de décimales.

On n'accepte plus qu'une machine ou qu'un informaticien se trompe.

Les prix ratiboisés de ces bidules aux loupiotes accélérées ont dégringolé en provenance de pays low-cost. Les salaires ont suivi la même chute.

Seuls les cerveaux sont encore payés au juste prix.

Pour cela on peut passer par la méritocratie, par l'holacratie ou par l'happycratie.



La maxime "le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas" a pour corollaire "la raison a un cœur que le cœur ne connaît pas".

Avant la retraite, dans le management de mon équipe, j'ai eu quelques jeunes qui faisaient leur formation pratique en lancement de leur startup dans la vie, un senior qui attendait son ticket de sortie et une dame, en déséquilibre psychologique, auquel je démontrais l'avantage d'oser dire ce qu'on pense avec franchise. Elle disait "tu as toujours une pièce à mettre dans le trou".

Et oui, il faut apprendre à boucher les trous par la franchise du tac au tac dans des contacts en tête à tête. Je garde quelques anecdotes croustillantes en mémoire à ce sujet.

Les sciences humaines sont très aléatoires et quelque part, trop peu exactes.

Encore aujourd'hui, malgré des tentatives en psychologie, elles restent parfois dans mes énigmes dans leur moyens d'approcher les problèmes d'aujourd'hui.

Croire en soi est certainement le principe de base de l'humain via des dérivatifs sous forme de dérisions et d'autodérisions.

Les réalités de la vie passent beaucoup mieux avec cette couche de protection.

Vendredi, celle qu'on appelle "Reine Christine" était interviewée. Christine Ockrent parlait de son livre, de la situation au niveau mondial et de la Chine actuelle en particulier

.

Douter, vérifier, créer du lien, écouter, avoir de l'originalité, réapprendre à apprendre, savoir vendre ses créations et tenter de rire de tout, reste encore du domaine exclusif de l'humain... du moins, actuellement.

Tout cela me fait penser au film que j'ai vue récemment, "La promesse de l'aube" avec tout le mystère d'arrière-plan qui rappelle le roman de Romain Gary paru en 1960, largement inspiré de sa relation avec sa mère, Mina Owczyńska. Et cela se termine souvent très mal.

