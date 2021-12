Les secrets de la pathologie

@Schrek « mais elle n’est pas la finalité qui est la mise en place d’un flicage et d’un traçage individuel total avec la complicité des GAFAMs qui fournissent une technologie qui n’était pas disponible il y a encore vingt ans. »

La technologie la plus innovante est celle basée sur des travaux menés il y a plus de 6 ans qui permettrait par nanotechnologie s’appuyant sur des couches de graphène d’établir une communication bluetooth entre un smartphone et un produit injecté dans le corps humain pour transmettre des données.

De là à dire qu’elle a déjà été implémentée dans les traitements médicaux à ARN Messager, c’est ce qu’affirme le réseau la « cinquième colonne », c’est allé un peu vite en besogne.

Certains smartphones (modèle Xiaomi red pro 9 par exemple) permettent de détecter des adresse MAC Bluetooth étranges lorsque des personnes approchent. J’ai testé et c’est bien le cas.

Le plus compliqué, est de réussir à isoler une personne qui émet ce signal, sans qu’elle ait sur elle de smartphones, ou autres appareils bluetooth.

J’ai testé en rase campagne, et je peux au moins confirmer que ces adresses MAC ne proviennent pas des smartphones, ou alors peut-être de certaines applications installées, mais j’en doute, mais je n’ai pas réussi à prouver que des personnes vaccinées émettaient ce signal, une seule parmi les personnes avec lesquelles j’ai testé était vaccinée, et elle n’émettait pas de signal.

Par contre lorsque l’on croisait certaines personnes, des adresses MAC apparaissaient, mais on n’a pas osé leur demander de faire l’expérience, savoir si elles étaient vaccinées et si elles avaient des smartphones sur elles.

À vous de tenter l’expérience ! Suivre par exemple le protocole de Jérôme R.