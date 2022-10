Les superprofits ? Puisqu’on vous dit que on ne sait pas ce que c’est !

Une opinion ne vaut rien si elle n’est pas fondée sur des informations exactes. Il reste quelques médias où trouver ces informations authentiques. Voici celles trouvées concernant les « superprofits ».

Des médias qui diffusent des informations exactes ! Comment les repérer ? Ce sont les journaux, magazines télé, sites internet, etc., qui ne sont pas poursuivis en justice ou qui n’y ont pas été condamnés même après avoir fait des révélations sur des affaires particulièrement scabreuses comme celle de M’sieur Sarkozy Nicolas et Mister Bismuth Paul, Fillon et son épouse ou Wauquiez et son repas à 100 000 euros…

Mais si le propriétaire du médium fait partie des grandes fortunes, vaut mieux se méfier.

Après avoir recensé les « recasés de la macronie » dans ma précédente chronique à lire sur Agoravox (Nouvel adage : « Marcher aux côtés d’Emmanuel Macron porte bonheur » ), je vous propose de vous éclairer sur les superprofits.

La source de ces informations est le Canard Enchainé qui cite parfois d’autres média comme Le Figaro, le Parisien, l’Obs, Médiapart…

Elles sont parfois rapportées telles quelles.

Les bénéfices cumulés des 40 sociétés françaises les plus importantes ont bondi de 29% à 77 milliards d’euros contre 60 sur la même période l’an passé : TotalÉnergies, LVMH, Stellantis (PSA - Fiat – Crhysler ...), etc.

Ceux des banques et des assurances dépassent de 20 à 50% les prévisions les plus optimistes :



- Banque Populaire - Caisse d’Épargne, +12,9% au premier semestre avec un résultat net de 5,285 milliards d’euros ;



- BNP Paribas, + 16% de revenus ;



- AXA, résultat net à plus de 4 milliards sur les 6 premiers mois.

Belle envolée pour le groupe Bolloré avec un bénéfice 2,5 fois supérieur à celui de la même période un an plus tôt en particulier pour l’activité transports et logistique avec un chiffre d’affaires de 50% en plus à 4,8 milliards d’euros.

Vinci, les autoroutes, obtient un résultat net multiplié par 2,8.

En 2021 les bénéfices des banques avaient déjà atteint les montants souvent les plus élevés de leur histoire : BNP-Paribas 9,5 milliards, Crédit Agricole 5,8 milliards, Société Générale 5,6 milliards.

Les laboratoires en réalisant plus de 120 millions de tests payés par la Sécurité Sociale donc par nos cotisations, ont vu leur chiffre d’affaires passer de 5,1 milliards à 9,4 milliards en 2021.

Les plus chanceux parce qu’ils n’ont rien eu à faire pour exploser leurs bénéfices : l’armateur CMA CGM, 14,8 milliards d’euros de bénéfice au premier semestre ; TotalÉnergies, « plus de 18,8 milliards de dollars de profits sur le seul premier semestre de 2022 (franceinfo, Radio France, Publié le 28/07/2022) ».

Quasiment sans payer d’impôt en tout cas loin de ce que la justice fiscale et morale exigerait d’eux.

L'économiste Maxime Combes le dénonce dans ce tweet : « @MaximCombes

[REVELATIONS] Alors que

@TotalÉnergies

annonce plus de 17,7 milliards € de profits (18,8 Mds $) sur le seul 1er semestre 2022, nous sommes en mesure d'affirmer que le groupe n'a pas payé d’impôts sur les sociétés en France ni en 2019 ni en 2020. »

Mais, mais, mais, le PDG a été ré-augmenté de 52% à 6 millions d’euros annuels de fixe et les actionnaires ont reçu une provision de 2,6 milliards d’euros au premier semestre. Une provision !

Et pour CGA CGM :

« Selon ces données publiques, disponibles sur Internet, l’impôt sur le résultat du groupe marseillais se serait élevé à 370 millions d’euros en 2021, soit un taux effectif d’imposition d’environ 2%. À comparer aux 27,5% d’impôt sur les sociétés applicable aux grands groupes… » La Croix, 12 juillet 2022.

Haaaa ! Trop, trop d’impôts sur nos grandes entreprises ! En cœur Macron, macroniens serviles, Républicains soumis, sociaux démocrates ex socialistes dits de gouvernement, le MEDEF, les chroniqueurs économistes médiatiques à la botte et quelques autres encore.

À savoir en plus que pour les 40 sociétés du CAC 40, en moyenne le salaire du PDG vaut 139 fois celui du salarié le moins bien payé. En 1970 l’écart était de 12 fois seulement.

En 2014 Emmanuel Macron ministre de l’économie « socialiste », chut on ne rit pas, a favorisé la vente d’Alstom à l’américain General Electric.

Le Canard Enchainé révèle dans son édition du 1er juin 2022 que « d’après le site d’investigation Disclose qui s’appuie sur des audits indépendants » qu’ « entre 2015 et 2020 le groupe américain aurait transféré 800 millions d’euros de bénéfices en Suisse et dans le paradis fiscal américain du Delaware, privant ainsi le fisc (français) de 150 à 300 millions d’impôt. »

Mais le groupe n’a jamais créé les 1 000 postes promis à Macron ministre « socialiste » au moment du rachat en 2014 et au contraire il a licencié beaucoup de salariés sans réaction cette fois du Emmanuel Macron président ni de droite ni de gauche en réalité de nulle part ou plutôt complètement « à l’ouest ».

Pour finir, l’exploit du fabuleux cabinet McKinsey.

Le Canard Enchainé annonce dans son édition du 7 septembre 2022 que « le 12 juillet, la centrale d’achat de l’État, l’Ugap, a passé une méga-commande de 375 millions d’euros à une quinzaine de sociétés de consultants dont McKinsey. Lequel touchera pas moins de 75 millions d’euros, soit un montant six fois plus élevé que le précédent contrat signé en 2019 (12 millions). » « Même si l’on a appris que McKinsey n’avait payé aucun impôt sur les sociétés en France depuis dix ans, même si le cabinet est visé par une enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier. »

Vous voilà mieux informés désormais, j’espère.

Vous voyez bien que la misère de la France, les millions de pauvres, le sort peu enviable des classes moyennes basses (gilets jaunes), l’état catastrophique de l’Hôpital, de l’École, le manque de places pour les personnes âgées avec le scandale des EHPAD Orpea, l’inflation, le chômage, la dette, les catastrophes climatiques canicule, sécheresse, méga-incendies, pluies diluviennes, inondations catastrophiques, tornades même, etc., etc., etc., ne sont pas causés par l’immigration ou l’islamisme contrairement à ce que veulent vous faire croire les Darmanin, Ciotti, Wauquier, Zemmour et tout le RN !

Pendant qu’ils vous font regarder du côté des musulmans, nos gouvernants macronistes et leurs alliés, les républicains à en croire Nicolas Sarkozy, les ex socialistes défroqués auto-rebaptisés sociaux démocrates qui au pouvoir ont appliqué une pure politique de droite, tous ensembles continuent de mener leur barque ou plus précisément celle des riches : « De mars 2020 à octobre 2021, les richesses des grandes fortunes françaises ont bondi de 86%, soit un gain de 236 milliards d'euros. A titre de comparaison, elles avaient augmenté de 231 milliards d'euros en 10 ans, entre 2009 et 2019. »

OxfamFrance, 17 janvier 2022.

Désormais ils ont réussi à vous faire croire que si les pauvres le sont c’est de leur faute, si les chômeurs le sont c’est de leur faute, si les riches le sont c’est qu’ils le méritent, s’il y a des délinquants c’est parce qu’ils sont arabes ou noirs ou à la rigueur roumains en tout cas immigrés même s’ils sont nés en France.

Tout est fait pour que rien ne change et que personne ne bouge.

Pourquoi croyez-vous que dix ultra-riches français ont accaparé 90% des média français alors que la presse perd beaucoup d’argent.

Et ça marche !

La preuve par la désinformation et l’indigence de la culture politique remplies d’éléments de langage ressassés ad nauseam, de poncifs, d’infox, de théories complotistes, de ragots du « bar du commerce », d’intoxications propagées par des pseudo-experts médiatiques stipendiés et surtout la preuve par l’abstention devenue le premier parti en France !

On n’est pas sortis d’affaire. Pauvre France !