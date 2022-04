Lettre à Marine LE PEN

@pipiou2

Cher petit pipiou ,

grâce a moi ,

vous et vos mafia macroniste vont être écarter des position de pouvoir et mise au vert dans de grand centre de vacance avec atelier de cassage de cailloux , construction de route et rééducation sociale de vos perversion narcissique.

vous cesser ainsi de penser que vous êtes le centre du monde et non pas son TDC .

C’ est le vote immigré de souche et celui des abstentionniste dégoûté par 40 ans de magouille qui me permettra d’ atteindre cette position ...et de servir la France du travail et de l’ honneur ....

celle don a l’ évidence tu n’ as jamais fait partie ....

Bien sur , tu est libre de quitter cette France qui ne tolère plus que certain méprise les travailleurs et les appelle des gens qui ne sont rien ...

Il te reste 9 jours pour demander a l’ Allemagne de t’ accueillir pour que tu puisse labas démontrer que tu est la véritable élite de pays .

je ne te cache pas qu’ il est fort probable que la bas il prefere faire travailler les turc bien plus compétant et méritant que toi ...

Bisous ta future presidente marine .