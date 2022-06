Lettre ouverte à Emmanuel MACRON (*)

Lettre ouverte à Macron ? Comme si votre opinion l’intéressait ? Allons allons, et d’ailleurs vous n’êtes pas dupe ....



Sur le rapport à France, vous avez raison bien sûr. Pendant 4 jours, on a eu droit au jubilée de la reine outre-manche. L’occasion de constater que les Anglais (sinon tous les Britanniques), aiment et sont fiers de leur pays, et n’hésitent pas à le démontrer avec des drapeaux et des scènes de liesse partout, toutes communautés confondues. On ne verrait jamais ça ici, on préfère descendre dans la rue pour râler sur tout et tout casser à l’occasion. Les politiques au fond sont juste le reflet de ce que nous sommes devenus, et c’est bien triste.