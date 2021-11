Lettre ouverte aux militants de « Révolution Permanente » et à Anasse Kazib, candidat aux élections présidentielles

Je m’adresse à vous au nom de l’AGIMO.

Nous estimons que, par deux actes consécutifs, votre mouvement vient de se rapprocher grandement des positions de l’AGIMO.

En premier lieu, vous avez quitté le NPA. Pour montrer toute l’importance, à nos yeux, du choix que vous venez ainsi de faire, quels qu’aient été les circonstances et vos motifs, je rappelle ce qui a été dit par Mercedes Petit lors de la discussion entre les organisations du FIT-U (« Front Unique de la Gauche et des Travailleurs » en Argentine), l’année dernière, à l’occasion du 80ème anniversaire de l’assassinat de Léon Trotsky (voir le texte p. 13).

« Le camarade Castillo (PTS) continue d'insister sur le fait qu'il serait erroné d'appartenir ou de faire partie de larges partis de gauche à tendance alors que les camarades français du PTS font partie du NPA depuis des années lequel soutenait Chávez et Syriza. Castillo a déclaré aujourd'hui, et a persisté dans sa déclaration, qu'ils sont dans le NPA "pour mener la bataille pour le transformer en parti révolutionnaire". Camarade Castillo, dans le NPA, la majorité sont des mandélistes et seront des mandélistes, ils ne seront jamais révolutionnaires. [...] Ne vous faites pas d'illusions sur le fait qu'à un moment donné, le NPA pourrait se transformer en parti révolutionnaire. »

L’AGIMO partage évidemment cette appréciation.

En second lieu, vous avez signé la « Déclaration de soutien international au FIT-U » à l’occasion des élections en Argentine le 14 novembre dernier. Celle-ci affirme notamment :

« On a vu des partis de centre-gauche et pseudo-progressistes, qui ont promis une rupture avec les politiques d'austérité, mais ont fini par appliquer eux-mêmes ces mesures d’austérité. C'est le cas de Podemos dans l'État espagnol, qui fait partie du gouvernement « néolibéral progressiste » du PSOE. Avant, Syriza avait promis un gouvernement anti-austérité, mais a fini par être le meilleur élève du FMI et de l'UE (Union Européenne) pour mettre en œuvre les plans de la troïka, ouvrant ainsi la voie au retour de la droite. »

C’est donc la première fois qu’une organisation du mouvement ouvrier, qui envisage de présenter un candidat aux élections présidentielles, se prononce contre le FMI et l’UE pour ne pas faire comme Syriza ou Podemos. C’est encore une décision fondamentale que vous venez de prendre. Ce texte a d’ailleurs été signé personnellement par votre candidat. En toute logique, vous devriez être amenés à vous prononcer pour la sortie de l’UE mais nous pouvons laisser momentanément cette importante question de côté. Il nous faut, en effet, aborder dès maintenant la question de l’élection présidentielle puisque vous êtes en quête de parrainages pour présenter votre candidat : Anasse Kazib.

Nous pensons qu’il y a un moyen pour que nous nous mettions d’accord.

Je veux d’abord présenter ici la position de l’AGIMO. Dans les circonstances présentes nous défendons la stratégie du FUO (Front Unique Ouvrier) qui consiste à agir pour qu’il y ait un seul candidat pour tout le mouvement ouvrier. C’est la seule solution pour qu’il soit possible d’avoir un candidat du mouvement ouvrier au second tour et ainsi être en position de battre tous les candidats du capital. Nous estimons que c’est ce à quoi aspirent massivement les militants du mouvement ouvrier de toutes tendances. Les dirigeants traitres du mouvement ouvrier veulent faire admettre que la division des rangs ouvriers serait une fatalité contre laquelle nous n’aurions pas la possibilité d’agir. Certains capitulards appellent déjà à l’abstention en disant qu’ils vont boycotter de manière active… Il faut bien avoir l’air d’être révolutionnaire avant de voter pour un réactionnaire au second tour. Précisons que pour avoir un candidat unique du mouvement ouvrier, il suffit qu’il y ait un seul candidat pour les trois principaux partis (PS/PC/LFI). Les autres suivront ou seront balayés.

Vous avez fait le choix de présenter un candidat. Nous vous proposons de maintenir pour l’instant la candidature d’Anasse Kazib mais en faisant campagne sur la même ligne que nous : pour un candidat unique du mouvement ouvrier. Cela suppose que vous vous engagiez à retirer la candidature d’Anasse Kazib si deux des trois candidats PC/PS/LFI se retirent aussi. Si votre candidat annonce dès maintenant que ce sera le sens de sa campagne électorale nous sommes d’ailleurs persuadés que vous n’aurez aucune difficulté pour obtenir les 500 parrainages.

Si vous agissez sincèrement dans ce sens, nous espérons bien que cela aboutira. Si le mouvement ouvrier devait aborder cette élection en ordre dispersé, les travailleurs, en grand nombre, ne se déplaceront pas pour une élection perdue d’avance. Par ailleurs, tout en agissant ainsi, nous n’entretiendrons aucune illusion sur la portée d’une éventuelle victoire électorale. Il s’agit seulement, à cette étape, de battre les candidats du capital. Les travailleurs n’obtiendront rien s’ils ne restent pas mobilisés. Une élection n’a jamais fait de miracle.

L’AGIMO soutiendra la candidature d’Anasse Kazib si c’est bien dans ce sens qu’il mène sa campagne électorale.

Je me tiens à votre disposition pour discuter avec vous de toutes ces questions.

Bien à vous, pour la révolution.

Jean Dugenêt