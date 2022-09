Levée de l’anonymat des donneurs de gamètes : de nombreuses difficultés en perspective

100 % d’accord. Les parents d’une fillette conçue ainsi ont voulu bien faire en lui disant la vérité. Ells les a boudé pendant longtemps... Mais je ne suis pas une poupée.... On imagine le désarroi. Recherche génétique possible afin de savoir si on a des demi— frères ou soeurs (vaut mieux éviter la consanguinité...). Qu’aurais-je fait à sa place ? Me connaissant et tant pis pour « mes parents ». J’aurais été en justice contre ceux qui ont autorisé cette loi. Mais il faut être solide. Et ces enfants ont malgré tout besoin du soutien des parents..... Si les parents étaient de bons parents, ils devraient prendre conscience de leur propre immaturité et la souténir dans son combat... On aime notre enfant, mais on s’est trompé. Testard l’a bien fait lui. Personne n’est parfait...