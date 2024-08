Liberté d’expression et ses « signaleurs de confiance »

« Situation intimidante, hostile ou offensante » sur ces critères totalement flous les « signaleurs de confiance » rapporteront à l’ARCOM les déviances de sites ou blogs afin d’être en conformité avec le cadre du règlement de censure européen (DSA), mis en place par Mister le commissaire européen Breton Thierry. Cette nouvelle usine à gaz de répression sera là pour « protéger » l’internaute contre les messages qualifiés d’hostiles ou offensantes selon les autorités ; notions complètement ouvertes à n’importe quelle interprétation, et pour bien comprendre en voici un exemple : Si j’écris que T. Breton est l’exécutant zélé de la Data Governance Act, est-ce que mon message ou texte peut être qualifié d’hostile ou offensant ? Ça sera la porte ouverte à bâillonner quiconque émet une critique contre ces apparatchiks embusqués de Bruxelles.

Les signaleurs de confiance : l’ARCOM recrute actuellement : « Dans le cadre du Règlement sur les services numériques (RSN), ou Digital services act (DSA), les associations, entités, organisations, reconnues pour leurs expertises et leurs compétences (protection de l'enfance, lutte contre le cyber-harcèlement…), sont invités à candidater au statut de "signaleurs de confiance". » « Conditions du statut de signaleur de confiance - Quels sont les critères à remplir ? Disposer d’une expertise et de compétences particulières aux fins de détecter, d’identifier et de notifier des contenus illicites, être indépendant de tout fournisseur de plateformes en ligne, exercer ses activités aux fins de la soumission des notifications de manière diligente, précise et objective. »[i] En moins policé, être un indic qui traque, censure et débusque du mauvais esprit où il n’y en a pas, de type : discours antisémite (critique d’Israël), discours nazi (en soutenant les soulèvements en Angleterre), supporter du Hamas (car protestant sur ce qui se passe en Palestine), franchouillard obtus (en critiquant Macron), homophobe (en critiquant pas mal de membres du Gouv), transphobe (en critiquant la cérémonie d’ouverture des jeux) etc… Avec ces zozos-là, il deviendra facile d’être mis au rancart du monde internet, et certainement d’être condamné pour des raisons si obscures que seulement les aurores boréales pourront vous sortir du pot au noir creusé par ces signaleurs de confiance – méfiance. Il y a pourtant des précurseurs en notre beau pays de signaleurs de confiance aux petits pieds tels les : Rudy Reichstadt,[ii] Tristan Mendes France, les Einthoven et beaucoup d’autres qui depuis vingt ans traquent le complotiste, le déviant, l’antisémite et tout ça sponsorisé par l’argent de l’état. Donc, pourquoi recruter des délateurs puisqu'on les a déjà ?

Data Governance Act, Data Act : de quoi s’agit-il ? Le Data Governance Act et le Data Act s’inscrivent dans le cadre de la stratégie européenne pour les données, présentée par la Commission européenne en février 2020. Cette stratégie vise à développer un marché unique de la donnée en soutenant l’accès, le partage et la réutilisation responsables, dans le respect des valeurs de l’Union européenne et notamment la protection des données personnelles .[iii] Ces mots à l’allure badine mis bout à bout condamnent pourtant la liberté d’expression sur tous les territoires européens : marché unique – accès – partage - réutilisation responsables - respect des valeurs de l’Union européenne — protection des données personnelles… Sachant que le dernier espace d’informations, est Internet, même s’il y a des « fake news », à nous de trier, car, en amont, les médias qualifiés de mainstream sont accaparés pour la grande finance, les courants de pensées les plus conservateurs sont développés à tout bout de champ, par des journalistes totalement assujettis à une doxa répressive et racistes et par des campagnes de désinformation qui ont depuis longtemps cautérisées le sens critique de la majorité de la population ; voir l’épisode Covid, banc d’essai à la soumission générale. Ce Data Governance Act, Data Act ressemble énormément au Patriot act américain mis en place juste après le 9/11. Le Patriot Act définit de nouveaux crimes de terrorisme intérieur, investit les forces de l’ordre de pouvoirs élargis de perquisition (y compris à l’insu de l’intéressé), autorise leur intrusion dans les données personnelles et assouplit les conditions légales qui encadrent la mise sur écoute et la surveillance des personnes, entre autres sur internet.[iv] Et comme l’Europe n’est plus que le 51ᵉ État américain, il fallait bien se mettre à niveau question « sécurité, pardon, « security » !

Loi « SREN » promulguée le 21 mai 2024 : loi faite[v] contre la pornographie touchant les jeunes, le harcèlement ou les menaces, mais aussi, et c’est là où cette loi resserre le garrot de la liberté d’expression : « Contre la désinformation de médias étrangers frappés par des sanctions européennes telles que Sputnik ou Russia Today France. L’Arcom pourra enjoindre à de nouveaux opérateurs de stopper sous 72 heures la diffusion sur internet d'une chaîne de "propagande" étrangère. En cas d'inexécution, elle pourra ordonner le blocage du site concerné et infliger une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'opérateur ou 250 000 euros. » La guerre menée par T. Breton contre Elon Musk et Pavel Dourov prend certainement racine dans l’application de ce texte de loi qui peut être défini comme « propagande étrangère » lorsque les soldats russes échangent sur Telegraph, sachant que l’application est cryptée et indéchiffrable par les autorités françaises, d’où ces menaces et cette arrestation arbitraire.

L’ex-CSA veillait au pluralisme dans les médias, quant à L’ARCOM son successeur a, lui aussi, l’œil sur l’univers médiatique et les réseaux sociaux. Cette nouvelle entité ne doit des comptes qu’à la Commission de Bruxelles et à son comité qui surveille les RS au niveau européen. Tout ce contrôle sera mis en œuvre par ces fameux surveillants de confiance , ou si vous préférez ces traqueurs de vérité , qui auront selon leur « expertise » le pouvoir de faire remonter l’info et pour conséquence de fermer un compte de particulier ou d’entreprise, tout ça avec des amendes salées, des gardes à vue et autres joyeusetés. Elon Musk pense sérieusement de ne plus être sur les RS en Europe, et ainsi, nous les citoyens de ce continent perdrons le peu d’espace qui reste pour s’exprimer et de critiquer les menées de la mafia en place. Il ne restera plus que les machines à abrutir du type Facebook ou TikTok, là où l’espace est bien ratissé afin de parler langue de bois et autres trucs « cool » pour montrer ses fesses.

Comme « ils » nous veulent tous le doigt sur la couture, même un millusculissime de mon calibre, un jour viendra où « ils » voudront me la boucler… Mais ce qu’ils ne pourront faire, c’est taire ma bourrique de tête !

Georges ZETER/août 2024

Vidéo : Censure d’Internet : les nouveaux signaleurs de l’Arcom

https://www.debout-la-france.fr/actualite/censure-dinternet-les-nouveaux-signaleurs-de-larcom/