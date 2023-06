Livre / Covid 19 : Les dossiers dangereux / Philippe Aimar / Editions Le Jardin des livres

Éditions Le Jardin des livres

Covid-19 : Les Dossiers DANGEREUX "

Philippe Aimar

Dépopulation, morts suspectes et organisations mafieuses " NOUVELLES R EVELATIONS



L'homme d'affaires américain Bill Gates est au cœur de l'organisation de la pandémie Covid-19. Vous allez découvrir dans ce livre comment il a financé toute la presse américaine et européenne, mais également... chinoise, et cela des mois et des mois avant que la pandémie Covid-19 ne soit "officiellement" déclarée.

Mais il n'a pas financé que la presse internationale (dont Le Monde et l'AFP) !

Il a également payé (via sa Fondation Bill & Melinda Gates) les recherches sur les maladies infectieuses, recherches menées par la Chine elle-même à Wuhan, par les virologues de l'armée communiste, et cela bien avant la pandémie !

L'enquête menée sur les activités bactériologiques de Bill Gates en Chine - bien cachées pourtant - ont permis à Philippe Aimar de découvrir d'autres liens, encore plus étranges, entre les virologues de l'armée chinoise et ceux de l'armée américaine à travers des organismes officiels tels que le DARPA ou le NIAID, ou bien des pseudos ONG comme la EcoHelath de Peter Daszak. Ce dernier a simplement permis de contourner les interdictions sur les manipulations et amplifications de virus en les délocalisant en Chine et en... Ukraine !

La nature de ses nouvelles découvertes (financières et logistiques) vont bien au delà de tout ce que le public n'aurait jamais pu imaginer, ce qui laisse penser que, en effet, une guerre, une vraie, mais d'une nature presque invisible, est désormais menée avec comme seul but : abaisser la natalité mondiale.

Ce n'est pas par hasard que Bill Gates a pris le contrôle de l'OMS et qu'il vaccine toute l'Afrique avec son organisme privé GAVI. La véritable raison ?

La surpopulation de la planète, son sujet favori (et des autres milliardaires de Davos) depuis presque 30 ans, ce qui explique pourquoi il a mis ses centaines de milliards de dollars au service de cette cause, qui, selon lui, ainsi que tous les économistes "malthusiens", mène l'humanité à sa perte via "le réchauffement de la planète à cause des émissions carbone de l'homme".

Une fausse raison, cachant le véritable objectif : réduire la population mondiale. En réalité, l'empreinte carbone n'est qu'un simple prétexte pour dissimuler un objectif infiniment plus contestable, scandaleux et, surtout, dangereux.

Avec son livre précédent "Enquête sur un Virus" Philippe Aimar a été le premier journaliste à révéler au monde les véritables acteurs (en particulier Peter Daszak) et leurs buts, devançant la totalité de la presse anglo-saxonne. Ce qu'il avait expliqué en janvier 2021 (et qui avait provoqué le scandale) a été intégralement prouvé depuis.