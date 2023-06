Lutter contre l’extrême droite

Les querelles politiciennes, notamment au sein du gouvernement, remettent au goût du jour le danger que fait courir à la République le Rassemblement national et les moyens peu efficaces pour le combattre . Le Rassemblement national (RN) récolte, à chaque élection, plus de suffrages et donc plus d’influence sur l’échiquier politique auprès de la droite extrême, de la droite et... de la gauche. Avec 89 députés et l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale, le RN est devenu un parti de gouvernement, indirect pour le moment : il pèse sur une proportion importante des élus LR et du parti présidentiel. À tel point qu’on ne sait plus si certains élus des droites veulent lui prendre des sièges en luttant contre ses idées ou en les adoptant... Et cela ne se limite pas à la droite patentée... Une chose est certaine, regardant les résultats des élections présidentielles, les Le Pen, de père en fille, de FN en RN progressent. Que ce soit au premier ou au second tour de l’élection présidentielle (Tableau 1).

Jean-Marie Le Pen a été 3 fois candidat à la présidence recueillant 0,7 % de voix en

1974, 14,4% en 1988 et 15,0 % en 1995. À la 4ième tentative en 2002, avec 4,8 millions de voix (16,9%) et une faible progression (230 000 voix et 1,9 point de pourcentage) par rapport à la présidentiellle précédente, Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le second tour, envoyant Lionel Jospin aux oubliettes du Conseil constitutionnel. Un choc. Au second tour, les électeurs arrêtent les frais, Jean-Marie Le Pen ne progresse que d’un petit point.

Jacques Chirac qui avait pris conscience de la fracture sociale... le temps d’une

élection, a été très confortablement élu. Sans aucun effet sur sa politique.



À l’élection suivante, Jean-Marie Le Pen n’obtient que 10,44 % des suffrages plus

conforme à ses résultats antérieurs et en rapport avec la place de l’extrême-droite.

Depuis lors, avec la dédiabolisation, contestée par les politiques mais non par les

électeurs, Marine Le Pen progresse par bonds, à chaque élection, aussi bien au premier tour qu’au second tour quand elle est qualifiée pour y participer.

Bien entendu, il est toujours possible de mettre en doute la sincérité de ses déclarations.

Comme celles de bien d’autres. Elles sont cependant très différentes de celles de son

père. Sur les juifs à la télévision I24News (https://orientxxi.info/magazine/marine-le-pen-assume-son-virage-pro-israelien,5539) particulièrement : « Je suis la plus susceptiblede protéger le plus efficacement les Français de confession juive », elle déplore des « actes antisémites de plus en plus nombreux ». Elles ne sont pas les seules.



Sa filiation politique ne fait aucun doute. Mais ses prises de position ne sont pas celles de son père. Elle a changé non seulement la devanture du parti mais aussi le discours et

expulsé quelques anciens au passé gênant... D’autres, avant elle, ont changé de la SFIO

au PS la devanture. Sans renier certains exploits guerriers de Madagascar à l’Algérie (de

Naegelen, Lacoste à Mitterrand) en passant par Suez...



Certains, nostalgiques du père, ont voulu faire barrage à Marine Le Pen dédiabolisée. Éric Zemmour, reprenant la vieille ligne, a obtenu un nombre non négligeable d’électeurs mais n’a pas empêché la progression de Marine Le Pen et a plutôt joué le rôle de faire valoir la rendant plus présentable.



Des résultats des élections présidentielles et de la progression continue de Marine Le

Pen, il est facile de conclure que discours et techniques pour la combattre ont été

inefficaces. Pourquoi le juste discours contre les propos Jean-Marie La Pen sur Pétain,

l’antisémitisme... qui n’a pas été efficace hier, le serait contre sa fille qui dit aujourd’hui le contraire !