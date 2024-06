Macron déclare la guerre aux Français

Suite à sa déroute électorale annoncée, Le Président de la République, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale.

Avec 7,31 % des inscrits, il décide de se débarrasser des seuls élus légitimes au niveau national qui représentent les Français.

Les institutions sont imparfaites, mais l’Assemblée nationale, telle qu’elle est composée, permet pour le moins de limiter l’hybris du Président qui n’a de cesse de vouloir casser le pays.

Entre la destruction des services publics, celle du droit du travail, déjà entreprise sous Hollande, la désindustrialisation de la France, l’élimination des agriculteurs, la vente à la découpe de ce qui reste, la soumission du pays aux institutions financières internationales, la suppression progressive des aides sociales, dont le chômage et la sécurité sociale, la destruction des régimes de retraite, les Français sont épuisés par ses réformes turbo-libérales.

Pour faire oublier l’anéantissement des Français, il a voulu être le Grand Manitou des Jeux olympiques, qui sont en train de ruiner la France, de vider Paris des restes des classes populaires, et de procéder aux enlaidissements de la ville transformée en vaste chantier urbain pour aboutir à détruire le patrimoine architectural et la transformer en cité internationale sans charme ni poésie, affublée de buildings d’architecture déconstructiviste.

Pour faire oublier le désastre économique prévisible post Jeux olympiques, il a déclaré la guerre à la Russie, rien de moins, en souhaitant intervenir sur place avec des jeunes qui vont se faire détruire et en risquant une escalade qui peut finir par la vitrification de l’Europe (les USA restant prudemment à l’écart, comme d’habitude).

Les Français ont dit non, même si de manière un peu chaotique et en votant pour la seule alternative présentée par les médias comme n’en étant pas une.

Si nous regardons de plus près, Macron est certes dépassé par le RN, mais aussi par la gauche, si on ajoute LFI, la gauche « unie » et le PS. Il est désormais minoritaire dans le pays.

Il a décidé que des élections auront lieu, très rapidement. Il est évident que ce choix n’est pas un coup de têtes, mais était calculé bien avant les résultats.

Rebondir comme le seul rempart face à l’extrême droite, prendre ses adversaires à gauche, comme à droite, de court, et remporter par un coup politique une élection qui sans le scrutin majoritaire serait perdue d’avance. Il aura toutes les chaînes d’info de son côté, les principaux journaux, les médias de masse. Avec des interdits de plus en plus prégnants dans l’expression publique, le délit d’opinion devenant une menace contre tout démocrate réel, les conditions du débat démocratiques ne sont pas et ne seront pas réunies, ne serait-ce que du fait de la précipitation du calendrier. Comme un alchimiste, cette précipitation fait partie de sa tactique, se présentant comme seul face à l’inconnu et jouant sur la peur.

Cette façon de faire est un piège tendu aux Français, tendu à la démocratie, tendu à la représentativité nationale.

C’est une insulte de plus faite au peuple de France. Il n’aurait probablement pas voulu dissoudre l’Assemblée nationale, mais dissoudre le peuple français lui-même. Il montre qu’il hait la population, et que sa France est faite d’une oligarchie qui dirige tout, avec une population constituée par une cohorte d’individus ignares qui gobent toutes les infamies du turbo-capitalisme dont il est le représentant. Ce n’est pas par hasard que notre pays recèle l’homme le plus riche de la planète. Pour les ultra milliardaires, la France est « open bar ».

Cette dissolution est bien une déclaration de guerre contre les Français. En souhaitant qu’ils s’en rendent compte.