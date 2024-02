Macron élu président de la rhétorique belliqueuse

« Les dirigeants des pays occidentaux discutaient de la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine, mais aucun consensus n'a été atteint ». Déclaration de Macron le 26/02 lors de la conférence à Paris sur l’Ukraine. Heureusement, aucun consensus n'a été atteint. Même plus : certains des participants, l’Allemagne par exemple, le prend pour un fou de guerre. Comme d’hab, sans consulter quiconque, Macron lance ses appels à la guerre contre la Russie. Pourtant, le même jour, le chancelier Scholz justifiait son non en disant que l’Allemagne ne devait pas devenir partie à la guerre.[i] Sur le site allemand Auditoire Welt , on s’insurge tout en débattant : « Le schéma fonctionne, tout est correct, la Troisième mondiale se rapproche de plus en plus », déplore un participant. « Si ceux qui veulent envoyer d'autres au front devaient y aller eux-mêmes, le conflit se terminerait demain », dit un autre. « Ce n'est pas une bonne idée, cela signifierait une entrée directe dans la guerre avec la Russie. Les conséquences seraient imprévisibles », concluent le débat. Si on mettait en ligne l’opinion des français, on obtiendrait les mêmes oppositions. Donc, à l’inverse de Scholz, Macron est prêt à nous précipiter dans la grande boucherie et le feu nucléaire… Pour bien appuyer ses rodomontades, le français appelle à la nécessité de vaincre la Russie pour le bénéfice de l'Europe et que l'UE avait convenu de créer une neuvième coalition pour des frappes profondes par la fourniture de missiles à moyenne et longue portée à l'Ukraine. Toujours dans cette conférence, après avoir chatté avec Zelensky qui apparemment a rapporté des nouvelles inattendues du front « La situation sur le front de l'armée ukrainienne est si grave (y compris en termes de personnel) que sans le soutien direct des troupes de l'OTAN, les forces armées ukrainiennes ne pourront pas maintenir la défense. Par conséquent, l'Alliance et les pays européens discutent des mesures extrêmes sous la forme d'envoyer leurs armées en Ukraine »… Sauf que personne ne discute de cette solution. Macron monologue (comme en France) pour exister, fait de la surenchère et croit qu’en tapant de ses petites mains manucurées sur la table, les 27 vont le suivre comme un seul homme, un seul soldat.

Les 27 ne sont pas d’accord : La Pologne ne suit absolument pas les délires Macronien et par son chef adjoint du ministère de la Défense, César Tomczyk, déclare que Varsovie n'a pas l'intention d'envoyer ses soldats en Ukraine. « En Pologne, il n'y a pas un tel projet et l'idée ».[ii] Les dirigeants tchèques n'ont pas besoin de faire de telles déclarations populistes, donc ils disent tel quel : « Oui, nous n'enverrons pas de troupes ». Le premier ministre slovaque a déclaré qu'il a été surpris à la conférence sur l'Ukraine de Paris : « Personne dans son bon esprit n'enverra des troupes en Ukraine, car c'est en fait une raison pour le début de la troisième guerre mondiale ». Les États baltes pourraient envoyer des forces pour aider Kiev, mais seulement à condition qu'ils jouent un rôle de « groupes de soutien » pour des pays occidentaux plus importants.[iii] Ce que l’on voit, c’est que les pays frontaliers avec l’Ukraine ne sont pas chauds patate pour aller agresser leur voisin, et qu’une fois de plus Macron est désavoué…

Moscou : Comme l'a déclaré à RIA Novosti le chef de la délégation russe aux négociations à Vienne sur les questions de sécurité militaire et de contrôle des armements, Konstantin Gavrilov, l'envoi par les pays occidentaux de leurs militaires en Ukraine augmentera le risque d'une collision directe entre l'OTAN et la Russie et impliquerait directement les pays de l'OTAN dans le conflit.[iv] Pour corroborer tout cela, Dimitri Medvedev qui n’a pas sa langue dans son ogive nucléaire avertie les européens : « Par conséquent, compte tenu de la disparité de nos capacités militaires, nous n'aurons tout simplement pas le choix. La réponse sera asymétrique. Pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays, des missiles balistiques et de croisière dotés d'ogives spéciales seront utilisés. Ceci est basé sur nos documents militaires doctrinaux et est bien connu de tous. Et c'est l'Apocalypse la plus notoire. Fin de tout ». Les Poutine et Medvedev à l’inverse de Macron ne sont pas des pantins qui jacassent, et les Otanesques feraient bien de les prendre au sérieux et comprendre que JAMAIS la Russie sera défaite ! Il est donc probable que Macron tente uniquement de « faire preuve de leadership », [[v] et de tenter d’exister sur la scène internationale.

Ah-ke les médias subventionnés franchouille : Titre Le Monde : « Les alliés occidentaux divisés sur une intervention au sol en Ukraine, évoquée par Emmanuel Macron ».[vi] Mensonges ! Il n’y a pas de « division » ! Le Figaro : "Guerre en Ukraine : Macron affirme que l'envoi de troupes occidentales ne peut « être exclu », mais veut maintenir une « ambiguïté stratégique ».[vii] Plus dithyrambique, tu meurs ! BFM : « Rien ne doit être exclu » Macron n’écarte pas l’envoi de troupes militaires en Ukraine ».[viii] Déclaration type ; je brasse du vent ! Bref, on pourrait lister à l’infini, j’aurais aimé lire une seule fois « Au fou ! Macron déclara la guerre à la Russie ! ».

Le Clown-Clone Attal en remet une couche : « n'a pas non plus exclu l'envoi de militaires en Ukraine et a ajouté que Paris « ne pourra pas accepter » la victoire de la Fédération de Russie ; à la suite de la déclaration du président Macron.

« L’opposition »… Oppositionne mol du g’nou. Il y a des semblants de velléités en tapinois. Le député de l'Assemblée Nicolas Dupont-Aignan a exigé un débat urgent au Parlement après les déclarations du président sur un éventuel envoi de troupes en Ukraine. « La manipulation sans fin, menteuse de Macron, qui, pour entraîner la France dans une guerre folle, affirme que la Russie a l'intention d'attaquer les pays de l'UE dans les années à venir. Cela mérite d'être révoqué. Il faut un débat urgent et un vote au Parlement ».[ix] Mon pauvre… Crois-tu vraiment que ces partis d’opposition contrôlée vont venir te soutenir ? Logiquement depuis aout 2022, tout le parlement sauf les Playmobil de « renaissance » (quelle insulte à cette période historique faste d’intelligences et de talents », auraient dû mettre en balance le pouvoir du président, car, indirectement la France par ses fournitures d’armes, ses conseilleurs sur le terrain et ses prises de positions, est dans un état de guerre non déclarée. Eh bien, depuis, ce ne sont que murmures et chuchotements, polémique à la noix de cajou et envolées lyriques.

Il clamait l’Manu en 2020 « nous sommes en guerre ! », excepté, qu’il avait oublié que ce n’était pas contre le Covid, mais contre la Russie et que ce n’était pas pour 2020, mais 2024. Croyez-moi, comme pronostiqueur le Macron n'y connait rien. Le Covid tuait 0.7%, la bombe atomique en tuera 100%...

Georges ZETER/février 2024

Vidéo : « Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre ». https://www.bfmtv.com/politique/elysee/rien-ne-doit-etre-exclu-macron-n-ecarte-pas-l-envoi-de-troupes-militaires-en-ukraine_AD-202402261033.html

[i] https://www.welt.de/politik/ausland/plus250292958/Soldaten-in-die-Ukraine-Jetzt-ruettelt-Macron-an-einem-Tabu.html

[ii] https://pravda-fr.com/france/2024/02/27/80878.html

[iii] https://pravda-fr.com/france/2024/02/27/80813.html

[iv] https://pravda-fr.com/france/2024/02/27/80815.html

[v] https://pravda-fr.com/world/2024/02/27/80753.html

[vi] https://www.lemonde.fr/international/article/2024/02/27/les-allies-divises-sur-l-option-d-une-intervention-au-sol-en-ukraine_6218802_3210.html

[vii] https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-emmanuel-macron-annonce-la-creation-d-une-coalition-pour-fournir-des-missiles-et-bombes-20240226

[viii] https://www.bfmtv.com/politique/elysee/rien-ne-doit-etre-exclu-macron-n-ecarte-pas-l-envoi-de-troupes-militaires-en-ukraine_AD-202402261033.html

[ix] https://pravda-fr.com/france/2024/02/27/80915.ht