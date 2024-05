Macron soi-disant Mozart de la finance gouverne au pifomètre et le RN ne fera pas autrement

Il est quand même possible de constater que certaines théories économiques fonctionnent, d’autres pas.

Les keynésianisme est une description de l’économie qui semble correcte, puisque lorsqu’il a été appliqué intelligemment, il a plutôt donné de bons résultats. J’insiste sur le ce point : les keynésianisme est descriptif. On peut en faire de bonnes ou de mauvaises applications.

Le néolibéralisme, par contre... C’est une catastrophe mondiale, et ça empire. Les capitaux « libre » sont peu investis et disparaissent dans la spéculation, les inégalités explosent, les infrastructure se dégradent.

Le libéralisme « tout court » n’a pas donné non plus de très bons résultats. On a imputé aux libéraux (à raison à mon avis) les très mauvaises réponses apportées à la crise de 1929, les totalitarismes et la guerre mondiale qui a suivi. Au point que jusqu’au milieu des années 1960, il n’était plus possible pour un économiste libéral de se faire embaucher dans une université à part y pour nettoyer les chiottes (avec l’exception notable de l’université de Chicago, tête de pont de la reconquête et de la « révolution conservatrice »).

Et donc, ils ont inventé le « néolibéralisme », Hayek, Friedeman et les autres. Ce sont eux même qui l’ont appelé ainsi, une façon d’affirmer : « On a revu tout ça, vous allez voir les gars, cette fois ça va marcher... ».

Le néolibéralisme est en fait un poujadisme en costard cravate. Même haine pour l’État et tout ce qui est public, même mépris des fonctionnaires, même aversion pour l’impôt. C’est un poujadisme de grand bourgeois. Et donc, que je te taille dans les dépenses publiques, que je te déréglemente tout ça, que je te réduis les impôts, que je te privatise tout et n’importe quoi, et puis j’attends que ça ruisselle, puisque les investisseurs vont avoir « confiance » et vont donc enfin consacrer leurs énormes masses de pognon au bien public, se substituant aux désengagements de l’État. Ça s’appelle la « théorie de l’offre », et je ne caricature pas, c’est exactement ça

D’un point de vue keynésien c’est catastrophique, puisqu’il s’agit d’un gigantesque drainage de pognon de l’économie réelle vers la spéculation et les poches des oligarques. Qui bien sûr n’en font rien d’utile, à part acheter des journaux et des instituts de sondages pour subvertir la démocratie, ou des « œuvres d’arts » modernes immondes...



Il y a aussi une dimension profondément inégalitaire dans le néolibéralisme. Inégalitaire parce que les néolibéraux perçoivent la société comme stratifiée, avec au sommet des supers riches, super brillants, supers intelligents, (la preuve, ils sont riches) qui « créent de la richesse » (et comment font-ils, ils chient des lingots ?), et en bas de la pyramide des parasites profiteurs qu’ils convient de rendre productifs à coup de knout. Cette vision fascistoïde de la société est notamment très présente dans l’« œuvre » d’Ayn Rand, grande copine, de Friedman, Reagan et bien sûr Thatcher. On comprend bien comment les néolibs on pu sans états d’âmes expérimenter leurs délires sur les malheureux chiliens.



Et donc, en bon crétin néolib qu’il est, c’est ce que Macron fait. Et donc, forcément, ça ne marche pas. Mais est-ce bien du crétinisme ? Il y a deux catégories de libéraux à mon sens, les crapules et les crétins (ces deux catégories n’étant pas exclusives, certains appartiennent aux deux).

Les crapules : ils comprennent très bien que les libéralisme (néo ou pas) a pour effet un gigantesque transfère de richesses des pauvres vers les riches. Et ils se positionnent pour capter ce flux.

Les crétins sont de plusieurs sortes. Il y a les idéologues, pour qui toutes formes de propriétés collectives est du communisme (voir Hayek et son « chemin vers la servitude »). Il y a ceux (je pense que Le Maire en fait parti) qui ne comprennent rien à rien et trouve dans la théorie néolibérale, soit disant moderne et sérieuse, une boîte à outils simple (voir simpliste) à la porté de leur intellect limité.

Maintenant, faisons une « expérience de pensé ». Imaginons qu’en 1945, lorsqu’il n’y a plus un pont ni une usine debout dans notre pays, ce ne sont pas les keynésiens alliés aux communistes qui gouvernent, mais les libéraux. Et donc, « avant de distribuer la richesse, il faut la créer », ces crétins ne font rien mais distribuent tout le pognon du plan Marshall aux riches, attendant de ceux-ci qu’ils « créent de la richesse » et la fasse ruisseler... Je pense ne pas me tromper en affirmant qu’aujourd’hui 80 ans après il n’y aurait toujours pas de ponts ni d’usines. Notez en passant que le néolibéralisme a d’ailleurs une fâcheuse tendance à détruire les infrastructure et la production industrielle, au point que certains voient dans les ravages du néolibéralisme des similitudes avec les ravages d’une guerre. C’est une comparaison qui a été faite en observant les dégâts dans les régions industrielles des États Unis (Flint et Détroit, Michigan, part exemple).

Et donc, pour conclure, ce que font Macron et Le Maire ne fonctionne pas. Normal. Mais en plus ça n’a JAMAIS fonctionné ! Les « plans de réajustement structurels », les coupes dans les dépenses publiques, et autres « politiques de rigueur budgétaire » ont TOUJOURS donnés des résultats catastrophiques ! Normal, ces politiques asphyxient l’économie en supprimant de l’argent qui circule et donc participe à la prospérité. Tout l’argent dépensé par l’État participe à l’économie, il ne disparait pas dans les paradis fiscaux, la spéculation ou un grand trou (contrairement à l’argent des riches feignasses). Diminuer ce flux a forcément des conséquences économiques, et pas des bonnes.