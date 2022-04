Macron VS Le Pen : l’élection pipée

@Jonas

il y a Marion qui va prendre la relève et va faire la même chose que Marine dans les prochaines années, c’est à dire aider à faire élire le candidat du système (celui désigné par la franc-maçonnerie, Israël, les USA, le Bilderberg, etc).

Idem pour Zemmour quand les élections seront terminées et que la guerre en Ukraine va miraculeusement s’arrêter. Zemmour va commencer à reprendre du poil de la bête, Marion aussi progressivement et rebelote. Au final le but sera de nous amener progressivement vers une guerre contre les musulmans avec tous les faux attentats et attaques aux couteaux qu’ils vont nous pondre et de son côté le petit peuple français crèvera économiquement. et se ralliera aux extrêmes les alliés du grand capital et du sionisme



Tout bénef pour les élites.mdr



Qu’il est con ce peuple !