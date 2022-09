Marche à l’ombre !

Adrien Quatennens méritait sans doute la préférence du chef des Insoumis pour un jour ou dans quelques années, remplacer le leader incontesté de La France Insoumise. En tout cas, bien plus que l'ambitieux Ruffin qui déjà en 2020 parlait de "ramasser le drapeau" si Mélenchon ne se présentait pas à la présidentielle de 2022. Pas question non plus de désigner comme remplaçante, l'insupportable Clémentine Autain qui dans l'avenir voudrait une organisation moins "gazeuse" du parti qui « repose sur un petit noyau de dirigeants ». Comment ose-t-elle contrarier Jean-Luc ! Certes, le guide et penseur indispensable de LFI songerait à son remplacement ; vraiment ? Et puis patatras, voilà la femme de Quatennens qui dépose une "main courante" contre son époux. Le silence de la presse était exigé par le couple dont le divorce s'avère difficile ; qui pouvait y croire ? Et badaboum, "Le Canard enchaîné" qui n'en rate pas une va encore une fois cancaner, (ci-dessous)

Vous avez certainement remarqué le petit encadré en bas à droite de l'article du Canard. Sur l'Obs, la chasse au Canard qui pour certains observateurs ferait mieux de s'occuper de son emploi fictif, est ouverte. Jugez du peu...

De Raphaëlle Rémy-Leleu

« On me dira, c’est “le Canard”, c’est de l’humour grinçant, etc. Mais c’est un choix très politique de renvoyer à une femme les violences qui auraient été commises par un homme. Encore une fois, les responsabilités sont renversées. »

"Encore une fois les responsabilités sont renversées. C'est d'une médiocrité absolue. Dans le cas spécifique de cet article, c'est une nouvelle fois déchaîner la horde contre Sandrine Rousseau et contre toutes les féministes des partis de gauche."

De Cécile Duflot

« tant de brèves dont le but était de faire passer des collègues pour des idiotes avec des propos qu’elles n’avaient pas tenus […] ». « Aujourd’hui, le même journal révèle une main courante déposée contre un député et la conclut par une pique contre UNE autre députée », déplore-t-elle. Elle écarte l’hypothèse d’une « pique “drôle” » et évoque « un autre contexte », assurant savoir que « parfois ces petites – ou plus grosses piques – étaient des services rendus pour des “sources” ou des copains. »

De Sandrine Rousseau

"À bas le patriarcat. (au ⁦@canardenchaine⁩ comme ailleurs)"

Bref, le Canard pris pour cible va sans doute prochainement riposter d'un coup de plume vif.

N'empêche qu'en matière de violences intrafamiliales, les parquets ouvrent systématiquement des enquêtes. Déjà que politiquement, pour Adrien Quatennens le coup est rude. D'ailleurs, le député annonce ce dimanche se retirer de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise. Il s'explique également sur son comportement violent avec sa femme dans sa déclaration officielle. (ci-dessous)

Bonjour à tout·e·s, après les événements de cette semaine et dans un souci de transparence et d'apaisement, voici ma déclaration officielle. pic.twitter.com/ykwswNB4F5 — Adrien Quatennens (@AQuatennens) September 18, 2022

Certes, dans l'affaire Quatennens, la réaction lente à venir du "comité contre les violences sexistes et sexuelles" de la FI a pu créer un sentiment de deux poids deux mesures, même si chaque cas est différent. Retenons quand même que Sandrine Rousseau avait demandé vainement le retrait d'Éric Coquerel de la présidence de la Commission des finances de l’Assemblée nationale suite à une dénonciation pour harcèlement et agression sexuel. Quatennens, pour qui la situation aurait été de toute façon intenable, et certainement sagement conseillé par la tête pensante du parti, aura donc pris la décision de marcher à l'ombre en attendant que ses affaires s'arrangent et que le temps fasse son oeuvre pour qu'il puisse envisager un possible retour en politique.

Quant à Mélenchon, il reste fidèle à lui-même comme le prouve sa récente intervention :

« La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d’Adrien et Céline Quatennens », « Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. »

Mieux vaut tard que jamais de la part de Sandrine Rousseau qui appelle Adrien Quatennens à se mettre :

« en retrait de toute parole publique, voire en retrait du groupe LFI à l’Assemblée ». car « ce n’est pas possible de représenter les hommes et les femmes (…) quand on s’est rendu coupable de tels actes ».

Le Canard enchaîné appéciera sans doute satiriquement sa déclaration tardive !