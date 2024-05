Mélenchon soutient les Calédoniens « de souche »

Kanaks contre Caldoches, ça recommence dans la fureur et le feu. Plus que les causes supposées et évoquées je regarde l’instrumentalisation politique de cette violence.

La situation est grave. La pénurie alimentaire menace. Supermarchés et commerces sont dévalisés, détruits, brûlés. C’est une catastrophe économique.

Plus encore, des pharmacies sont braquées et incendiées. Nombre de malades dépendants de leur traitement sont menacés de mort rapide pour certains comme les personnes dialysées.

De grandes entreprises comme Décathlon sont parties en fumée, mais aussi des entreprises calédoniennes. On tire sur des policiers, on tire dans les maisons des non-kanaks. Les habitants se groupent et organisent leur propre défense. Ils sont prêts à se battre pour sauver leurs vies. La police ne peut assurer leur sécurité.

Les émeutiers, Kanaks, s’en prennent aux représentations du colon, de l’homme blanc. Ils sont ethno-centrés et se revendiquent de l’identité kanak, seule habilité selon eux à habiter leur territoire ancestral.

Identitaires, violents, d’un souverainisme agressif. Ils aiment le président de l’Azerbaïjan, ce pays qui veut dominer et possiblement éradiquer les Arméniens. Drôle d’amis.

C’est alors que Jean-Luc Mélenchon apparaît et tonne contre le colonialisme encore à l’oeuvre selon lui.

« Cent soixante-dix ans d’acharnement n’ont pas suffi à abattre la volonté kanake de redevenir souveraine de son destin et nul n’y parviendra jamais. Il n’y a pas d’(autre) issue à une situation coloniale que la décolonisation et tout le reste est une perte de temps. »

Cela se discute, tout n’est pas si simple. La pays d’Oc est aujourd’hui totalement français, comme d’autres régions conquises, occupées et annexées au fil de l’Histoire et de l’épée. Faut-il s’attendre à voir JML soutenir d’éventuels autonomistes locaux ?

Il y a un paradoxe. D’un côté il soutient les indépendantistes Kanaks au nom d’un droit de naissance naturellement légitime (eux seuls seraient les véritables habitants de souche, historiques). De l’autre il déclare la France ouverte à toutes les immigrations, légales ou non, sans plus faire mention de l’origine des habitants de souche les plus légitimes.

En Nouvelle-Calédonie, défendre son pays et se prévaloir de son origine territoriale, culturelle et in fine ethnique, c’est bien, mais en France c’est raciste et réactionnaire, c’est mal.

Enfin, en soutenant les Kanaks, Don Mélenchon refuse que des « étrangers » (principalement français) installés depuis au moins dix ans disposent d’un droit de vote. Pourtant c’est ce que son parti propose pour la Métropole. Double langage.

Les Kanaks indépendantistes veulent une terre kanake dirigée par des Kanaks. Cela fait danser Mélenchon. La majorité des français veut réguler l’immigration. Cela fait fulminer le même.