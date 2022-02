Non à la guerre !

@Ouam (Paria statutaire non vacciné)

quand tu pense qu’ il faut batailler des heure pour faire retirer les menace de voi de fait des pipile et nonos et que la une info fiable , sourcé tirer du daylymail et de wikipedia se volatilise en 3 seconde apres l’ ecriture ....

TOP CHRONO

CHILDREN take up arms in Ukraine and learn how to fire weapons | Daily Mail Online

Camp d’été pour enfants

Le régiment Azov sous la tutelle de son corps civil a mis en place depuis l’été 2015, un camp d’été dans les environs de Kiev qui accueille les Azovets, c’est-à-dire, les enfants à partir de 6 ans dont les parents sont des miliciens d’Azov afin d’apprendre le maniements des armes de guerre et des techniques de combats et aussi acquérir des compétences d’auto-défense et de survie23,24. L’initiative a été réitérée l’année suivante à compter de juin 201625.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_Azov#Camp_d’%C3%A9t%C3%A9_pour_enfants