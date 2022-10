Nos amis ukrainiens vont nous mettre dans la merde : demande de frappe nucléaire, attentats terroristes, refus de négociations…

« Nos amis ukrainiens vont nous mettre dans la merde »

Pourquoi employer le futur ! Nous y sommes déjà ! Pénurie d’énergie et de nombreuses choses (la moutarde en plus !!!), dérèglement complet de l’économie et inflation, tension générale dans le monde (guerre nucléaire évoquée et ce n’est pas fini), paiement des armes et diverses aides aux ukrainiens, etc

N’est ce pas déjà une belle « merde » !

Mais si nous y sommes, c’est aussi parce qu’une majorité de français soutient un gouvernement qui fait n’importe quoi dans le sens « va t-en guerre », avec une manipulation honteuse de l’information et de l’opinion, mais comment leur reprocher puisque cela marche ! Nous (sans moi) sommes si crédules et moutons.



Réveillez vous, ouvrez les yeux, et calmons le jeu !

Revenons au calme et au bon sens.