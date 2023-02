Nuance : rapport d’autopsie et oraison funèbre

C’est à nous de résoudre les problèmes que certains d’entre nous ont le pouvoir de créer en continu.





Vous oubliez quelques détails. Le surgissement des technologies numériques dans notre quotidien aux applications desquelles nous ne pouvons pour l’essentiel nous soustraire ni de l’usage ni des formes qu’elles imposent. Qui en a décidé, qui en décide de ces usages dont une grande partie des contenus et des conséquences nous échappe au présent, à court, moyen et long terme même si bien des choses sont prévisibles parce que qu’elles sont aux mains d’êtres humains comme nous qui en ont la maîtrise et qui exercent ce pouvoir sur nos vies (un type de pouvoir qui n’a jamais existé auparavant dans cette puissance et cette ampleur) dont nous ne prenons conscience qu’avec un délai de retard ce qui fait que notre réflexion et nos velléités de compréhension, de libre arbitre, de consensus collectif, de maîtrise et contrôle plus ou moins démocratique, ne font que courir derrière les mutations qu’imposent ceux qui décident pour (?) nous. Pas de confusion, ce ne sont pas non plus les chercheurs et les ingénieurs qui décident.

Le surgissement de médias de masse avec une présence et un pouvoir jamais vue dans l’histoire de l’humanité. Tout le soft power idéologique contenu dans le cinéma, les séries, les émissions où se mêlent le divertissement, la politique, la publicité qui pour sa forme ouvertement commerciale est en constante augmentation et mutation quant à ses contenus et ses techniques d’influence au point qu’il est bien difficile de voir où commence et finit la propagande.On peut dire la même chose de ce qui tient lieu « d’information ». Et tout cela sous le patronage qui se veut fédérateur du discours sur l’état de droits et nos valeurs universelles. Comme une sublime injonction paradoxale dont la fonction est quand même de bloquer toute possibilité de la réflexion et de la prise de responsabilité d’agir de manière autonome.

Ceux qui nous ont précédés nous éclairent et nous ont appris à réfléchir mais c’est à nous de résoudre les problèmes que certains d’entre nous ont le pouvoir de créer en continu.